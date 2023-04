Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Bestätigung: Der Hahn geht an Trierer Unternehmen Triwo Offiziell äußern zum Hahn-Verkauf wollen sich die Verantwortlichen noch heute Vormittag. Der Betriebsratsanwalt des Flughafens Hahn hat aber die Medienberichte bestätigt, wonach die Trierer Triwo AG die neue Eigentümerin wird. Nach Angaben des Anwaltes ist die Belegschaft froh, dass ein solides Unternehmen den Zuschlag erhalten hat. Das Trierer Unternehmen habe zugesichert, das Passagier- und Frachtgeschäft am Hahn weiterführen zu wollen. Außerdem verfüge Triwo auch über das Kapital, den Investitionsstau am Flughafen Hahn anzugehen. Auch die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat es begrüßt, dass der Flughafen Hahn von einem rheinland-pfälzischen Unternehmen gekauft wird. Mit der Triwo AG als Investor seien die besten Voraussetzungen geschaffen, den Flughafen Hahn in eine gute Zukunft zu führen.

In Ludwigshafen werden die Biotonnen kontrolliert Ok, das ist jetzt nicht wirklich lecker. Aber wichtig. In Ludwigshafen (und vermutlich nicht nur dort) landet viel Zeug in den Biotonnen, was dort nicht hineingehört - etwa Plastik. Ab dieser Woche lässt die Stadt die Tonnen nun genauer kontrollieren. Der Wirtschaftsbetrieb der Stadt will damit erreichen, dass keine falschen Stoffe mehr in die Tonnen kommen und der Biomüll besser kompostiert werden kann. In einer ersten Phase werden falsch befüllte Biotonnen nur mit einem gelben Aufkleber markiert, als freundlich gemeinter Hinweis für die Inhaber. Ab September gibt es dann für falsche Befüllung auch Strafen. Die Tonnen werden nicht mehr abgeholt, die Besitzer müssen nachsortieren und notfalls eine Sonderleerung beantragen, die ist dann natürlich kostenpflichtig.

War die Rodung im Auwald für U-Boot-Transport illegal? Ende April soll ein U-Boot aus Kiel ins Technik-Museum Speyer transportiert werden - zum Teil über den Rhein. Das ist an sich noch kein großer Aufreger, auch wenn solche Transporte ganz schön spektakulär aussehen können. Ärger gibt es jetzt allerdings, weil die Stadt Speyer offenbar im Auwald hat Bäume fällen lassen, die dem Transport im Weg gewesen wären. Und das war mutmaßlich illegal - weil es um ein Naturschutzgebiet ging. Inzwischen ermittelt die Polizei. Video herunterladen (105,9 MB | MP4)

Schäfer fordern Abschuss von Wölfen Nochmal ein Tierthema - diesmal nicht so erfreulich. Die Ansiedlung von Wölfen ist einerseits ein Beitrag zum Naturschutz, andererseits fürchten Nutztierhalter um ihre Herden. Nachdem ein Wolf bei Schönecken ein Mufflon gerissen hat, fordert der Landesverband der Schafhalter nun, die Jagd auf Wölfe freizugeben. Die Schäfer kritisieren, dass die Landesregierung sie zu wenig unterstütze. Die geförderten Zäune seien für den Einsatz auf der Weide nicht optimal geeignet und könnten zudem von Wölfen überwunden werden. Bislang wurden laut Landesumweltministerium in der Eifel rund 260 Förderanträge für solche Zäune und Netze bewilligt und 800.000 Euro ausgezahlt. Echtershausen Landwirte fordern Abschuss Nach Wolfsriss: Eifeler Schäfer fürchten um ihre Tiere Seitdem ein Wolf bei Schönecken ein Mufflon gerissen hat, machen sich Schäfer Sorgen um ihre Herden. Klaus Michels aus Echtershausen hofft, dass sein Zaun das Raubtier fernhält. 16:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz

Anwohnerparken wird teurer Kein schönes Thema - es geht ums Geld. Künftig können Kommunen selbst festlegen, wie hoch die Gebühren für das Anwohnerparken sein dürfen. Bislang war das gedeckelt. Und es überrascht wohl kaum, dass die ersten Städte von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. In Worms und Bad Kreuznach zum Beispiel - dort soll das Parken für Bewohner in diesem und im kommenden Jahr teurer werden. Derzeit werden rund 30 Euro pro Jahr fällig, was es künftig kostet, sagen die Städte allerdings noch nicht. In Mainz gibt es den Parkausweis bislang für 60 Euro, gültig für zwei Jahre. Auch hier sollen die Gebühren steigen - möglicherweise gekoppelt an die Größe der Autos. Neue Verordnung: Anwohnerparken in RLP darf teurer werden

Frankenthal: Container statt Sporthalle Die Stadt Frankenthal verzichtet vorerst darauf, geflüchtete Menschen in Sporthallen unterzubringen. Der Stadtrat hat gestern Abend in einer Sondersitzung zugestimmt, dass neu angekommene Flüchtlinge stattdessen in Wohncontainern unterkommen sollen. Die festen Unterkünfte in Frankenthal sind laut Stadt zur Zeit fast vollständig belegt. Die Pläne seien "auf Kante genäht". Im Juni sollen auf dem Festplatz vier Container aufgestellt werden, die Platz für 64 Menschen bieten. Die Stadt geht davon aus, dass in den nächsten Monaten weniger Menschen kommen als zunächst gedacht.

Schwan "Herkules" erneut gerettet Ich hatte schon befürchtet, dass es heute keine schöne Tiergeschichte gibt. Aber hier kommt sie: Für die Mainzer Wasserschutzpolizei ist Schwan "Herkules" schon ein guter Bekannter - letztes Jahr hatten ihn Beamte gerettet, nachdem er einen Angelhaken verschluckt hatte. Nun hat "Herkules" sich an die Familienplanung gemacht, allerdings drohte das Nest samt Eiern im Rhein zu versinken. Die Kollegin aus dem Studio Mainz hat die ganze tierische Story: Mainz Nest höher gelegt Polizei in Mainz hilft Schwan Herkules zum zweiten Mal Erst hatte der Schwan Angelhaken verschluckt, jetzt drohte sein Nest abzusaufen - beide Male war die Wasserschutzpolizei zur Stelle. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

Frostkerzen in rheinhessischen Obstplantagen Eigentlich sollte es ja mal langsam Frühling werden. Eigentlich... aber nachts wird es noch ordentlich kalt. Um ihrer empfindlichen Obstbäume zu schützen, haben in der letzten Nacht einige Obstbauern in Rheinhessen sogenannte Frostkerzen eingesetzt. Damit soll die Temperatur in den Plantagen um einige Grad angehoben und so Frostschäden vermieden werden. Besonders anfällig bei der Kälte sind gerade Aprikosen und auch Mirabellen, Zwetschgen und Süßkirschen. Frostkerzen sollten die Pfirsiche schützen (Archiv) Silvia Pfizenmaier

7:00 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Der frühere US-Präsident Donald Trump soll heute in New York vor Gericht erscheinen. Erstmals in der Geschichte ist gegen einen Ex-Präsidenten Anklage erhoben worden. Es geht um eine Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin vor der Präsidentschaftswahl 2016. Das wäre nicht illegal, aber möglicherweise wurde die Zahlung aus Wahlkampfspenden finanziert. Finnland wird heute offiziell 31. Mitglied der Nato. Am Nachmittag ist dazu eine Zeremonie vor dem Nato-Hauptquartier in Brüssel geplant. Dann soll dort zum ersten Mal auch die finnische Flagge gehisst werden. Finnlands Beitritt zur Nato ist eine Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine. Das nordische Land mit einer mehr als 1.300 Kilometer langen Grenze zu Russland war bisher lange bündnisfrei gewesen. Schweden will ebenfalls Nato-Mitglied werden. Das wird aber bislang von der Türkei blockiert. Außerdem geht in Berlin heute der Kindergipfel des Deutschen Kinderhilfswerks zu Ende. Seit 1. April hatten die Kids ihre Forderungen zu Themen, die ihnen am Herzen liegen, vorgestellt und mit Politikern mögliche Lösungswege diskutiert. Hintergrund des Kindergipfels ist, dass Kinder und Jugendliche in der Gesellschaft und Politik häufig nicht genug mitgedacht und angehört werden, so das Deutsche Kinderhilfswerk.

Falschfahrer wegen versuchten Mordes vor Gericht Am Landgericht Koblenz beginnt am Morgen der Prozess gegen einen Autofahrer wegen vierfachen versuchten Mordes. Er soll laut Anklage als Falschfahrer auf der Bundesstraße 49 im Kreis Cochem-Zell mehrere Unfälle provoziert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, Im Oktober vergangenen Jahres auf der B49 bei Ediger-Eller mit zwei entgegenkommenden Autos zusammengestoßen zu sein. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Zwei weitere Fahrer konnten ausweichen. Wie es in der Anklage heißt, hatte der Mann die Unfälle absichtlich herbeigeführt, mit dem Ziel, sich umzubringen. Während der Fahrt sei er alkoholisiert gewesen. Er soll auch einen Revolver und Munition im Auto dabeigehabt haben. Bei den Taten sei er vermutlich vermindert schuldfähig gewesen, so die Anklage.

6:10 Uhr Gefährliche Aktion: Zug-Surfer in Bad Hönningen gestoppt Aus der Abteilung: Bitte nicht nachmachen! Meldung an die Polizei gestern abend - ein Mann sitzt in kurzen Hosen und mit Flipflops auf der Deichsel eines Regionalzuges, der gerade aus dem Bahnhof Neuwied ausgefahren ist. Die Beamten fanden den Mann in Bad Hönningen in genau der beschrieben Situation vor. Er war bereits öfter wegen ähnlicher Delikte aufgefallen und wurde in Gewahrsam genommen. Vor der Surf-Aktion war der Mann im Zug schon ohne Fahrschein erwischt worden. Weil er sich psychisch auffällig benahm, wurde er zum eigenen Schutz in einer Fachklinik untergebracht.

Das wird heute wichtig im Land Am Amtsgericht in Pirmasens startet der Prozess gegen eine Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz, die ihrem Mann immer wieder Abführmittel in Essen und Getränke gemischt haben soll - und zwar ohne dessen Wissen. Der Mann soll deshalb rund zwei Jahre lang unter chronischem Durchfall und damit einhergehenden erheblichen Schmerzen gelitten haben. Hoffen und Bangen bei Deutschlands Spitzenköchen: Heute Nachmittag werden in Karlsruhe die diesjährigen Michelin-Sterne bekanntgegeben. Dann steht fest, welche Restaurants sich in den Feinschmecker-Olymp gekocht haben, wer eventuell noch einen weiteren Stern bekommt - und auch, wessen Stern am Sinken ist. Vielleicht gibt es auch das ein oder andere Comeback? Im vergangenen Jahr etwa hatte Sternekoch Stefan Neugebauer aus Deidesheim seinen Michelin-Stern zurückerobert. Und passend zu den Spitzenköchen - auch in Rheinhessen ist vor Ostern die Spargelernte gestartet. In der Pfalz wurde bereits gestochen. Bislang fehlte dem weißen Gemüse unter den Folien noch die Sonne. Viele Spargelbauern haben wegen des hohen Preisdrucks im Handel allerdings ihre Flächen reduziert und verkaufen ihre Erzeugnisse im eigenen Hofladen.

6:01 Uhr Das Wetter heute - Bleibt es sonnig in Rheinland-Pfalz? So, gestern war ja seit gefühlt ewig mal wieder Wetter, das zum Frühling passte. Ob es so bleibt, sagt uns Donald Bäcker. Und ja, es wird wieder sonnig. Besonders viel Sonne bekommen die Regionen Westeifel bis zur Saar und Südpfalz ab. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 11 Grad. In den kommenden Tagen soll es langsam wärmer werden, allerdings fällt dann auch wieder Regen. Video herunterladen (29,1 MB | MP4)