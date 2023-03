Im August 2022 starb eine 57-jährige Frau nach einem Sturz aus einer Achterbahn im Freizeitpark in Klotten. Jetzt darf der Betrieb der Achterbahn wieder starten - pünktlich zur Saisoneröffnung am Wochenende. Der TÜV hat die Bahn geprüft und die Nachrüstung eines elektronischen Rückhaltesystems angeordnet. Kurz gesagt: Die Achterbahn kann jetzt erst losfahren, wenn alle Fahrgastbügel eingerastet sind. Bis zum Unfall wurden die Bügel von Mitarbeitenden der Achterbahn überprüft, eine elektronische Sicherung gab es nicht. Trotzdem galt die Bahn laut TÜV zum Unfallzeitpunkt als sicherheitstechnisch in Ordnung.

Heute Nacht war auf der Welt einiges los: Die Türkei hat der Aufnahme von Finnland in die NATO zugestimmt. Das Parlament in Ankara fasste am Donnerstagabend einen entsprechenden Beschluss. Damit kann das einst neutrale Finnland in das westliche Militärbündnis aufgenommen werden - möglicherweise schon in der kommenden Woche. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg schrieb dazu auf Twitter:

I welcome the vote of the Grand National Assembly of #Türkiye to complete the ratification of #Finland’s accession. This will make the whole #NATO family stronger & safer.

Und in den USA wird mit Donald Trump erstmals in der Geschichte ein ehemaliger Präsident angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft in New York geht es in dem Strafverfahren um eine angebliche Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin. Trump hatte kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr 2016 Schweigegeld an den Pornostar Stormy Daniels zahlen lassen.