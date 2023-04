Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss! Schönes Wochenende! Und damit entlasse ich euch (und mich selbst) aus diesem Newsticker, schön, dass ihr dabei wart! Wichtig: Lasst euch morgen nicht veräppeln!

9:44 Uhr Klappstuhl auf Autobahn ausgepackt - Polizei muss Abendessen beenden Auf der Standspur der A61 bei Alzey hatte es sich am Donnerstagabend ein Lastwagenfahrer in einem Klappstuhl zur Pause gemütlich gemacht. Einsatzkräfte der Verkehrspolizei vermuteten erst eine Panne an dem Fahrzeug auf dem Seitenstreifen. Doch der 32-jährige Fahrer hatte sich einfach nur sein Abendessen zubereitet und wollte gerade anfangen zu speisen. Die Polizei musste, laut ihrem Bericht, "nach einem verkehrserzieherischen Gespräch die Idylle auflösen."

9:22 Uhr Donnersbergkreis: Sparkassen-Foyers werden nachts geschlossen Bis Mitte April sollen alle Selbstbedienungsfoyers der Sparkasse Donnersberg zwischen 23 Uhr und 6 Uhr nicht mehr zugänglich sein. Damit will die Bank das Risiko minimieren, dass Geldautomaten von Kriminellen gesprengt werden. Betroffen sind 16 Automaten im ganzen Kreis. Während der Nachtstunden wurden aber bisher nur ein bis zwei Prozent aller Bargeldabhebungen getätigt, deswegen hofft der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Donnersberg, Günther Bolinius, dass die Kundinnen und Kunden nicht stark eingeschränkt werden. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 31. März um 8:30 Uhr

9:03 Uhr 1.200 Euro Bußgeld für Rasen auf der Autobahn Da wollte jemand anscheinend möglichst schnell in den Osterurlaub: Mit ganzen 206 km/h ist ein 53-Jähriger auf der A63 durch die Pfalz gerast. Dafür muss der Mann jetzt 1.200 Euro Bußgeld zahlen und er bekommt ein mehrmonatiges Fahrverbot. Erwischt wurde der Raser von einem Zivilfahrzeug der Polizei, das mit Messtechnik ausgestattet ist. Das teilte die Polizeidirektion Kaiserslautern am Donnerstagabend mit.

8:54 Uhr Besucherzentrum für Bundesbank-Bunker in Cochem In Cochem liegen in einem Bunker 15 Milliarden Mark? Nein, das ist nicht mehr so: Aber während dem kalten Krieg lag dort tatsächlich ungefähr diese Summe, eingelagert in einer Ersatzwährung. Heute um 10 Uhr wird das neue Besucherzentrum des Bundesbank-Bunkers eröffnet, ab morgen gibt es dann täglich Führungen durch die Anlagen. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 31. März um 8:30 Uhr

8:20 Uhr Oberleitungsschäden zwischen Mainz und Gustavsburg behoben Nach Oberleitungsschäden zwischen Mainz und Ginsheim-Gustavsburg sind nun alle Strecken wieder normal befahrbar. Das gilt auch für den Mainzer Hauptbahnhof und den Bahnhof Frankfurt-Flughafen. Es kann aber noch zu Folgeverspätungen kommen. Ein umgestürzter Kran bei Ginsheim-Gustavsburg war der Grund für die Störung. ++Beendet++Die Störung zw. #MainzHbf und #FrankfurtMainHbf wurde behoben. Es kommt weiterhin zu Folgeverspätungen und zu Teilausfällen im Streckenabschnitt. https://t.co/6VIx6itpBQ Über dieses Thema berichtete SWR4 am 31. März um 8:30 Uhr

7:51 Uhr Osterferien für Urlaubsreise 🌴 nutzen? Das müsst ihr wissen! Juhu, heute starten die rheinland-pfälzischen Osterferien. Wenn ihr die Ferien nutzt, um wegzufahren, solltet ihr euch vorher je nach Reiseziel über die Änderungen in einigen beliebten Urlaubszielen informieren. Das Wichtigste haben wir euch hier zusammengefasst: SWR

7:41 Uhr 160 Jahre alte Eisenbahntunnel werden saniert - Sperrung zwischen Koblenz und Limburg Reisende zwischen Koblenz und Limburg müssen sich ab dem Wochenende auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Bahn saniert auf der Lahntalstrecke bis Mai den Fachinger- und den Cramberger Tunnel. Die sind über 160 Jahre alt und bekommen eine neue Innenschale. Für Fahrgäste bedeutet das, dass sie einen Teil der Strecke zwischen Limburg und Koblenz nur mit dem Schienenersatzverkehr zurücklegen können. Normalerweise sind auf dieser Strecke die Regionalbahn Mayen - Limburg (RB23) und der Regionalexpress Koblenz - Gießen (RE25) unterwegs. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 31. März um 7:30 Uhr

7:30 Uhr Quiz: Was war der älteste überlieferte Aprilscherz in einer deutschen Zeitung? Achtung, wenn ihr morgen schier unglaubliche Geschichten hört oder lest: Es könnte sich um einen Aprilscherz handeln. Das Veräppeln zum 1. April hat Tradition und macht auch vor den Medien nicht halt. Der älteste bekannte Aprilscherz, der in einer deutschen Zeitung veröffentlicht wurde, stammt nach Angaben eines Brauchtumforschers aus dem Jahr 1774. Was genau wurde den Lesern damals weisgemacht? Wie lautete der älteste bekannte Aprilscherz, der in einer deutschen Zeitung erschien? Britischen Gelehrten ist es gelungen, zum Mond zu fliegen. Mit einem speziellen Leim haben sie Federn der hoch fliegenden Adler mit Federn der weit fliegenden Kraniche zu einem neuartigen Flugapparat verbunden, der Menschen in ungeahnte Höhen bringt. Statt Ostereier zu färben, kann man gleich die Hühner in verschiedenen Farben züchten. Dazu muss man die Umgebung der Hühner in der gewünschten Farbe streichen. Die Hühner wechseln dann entsprechend ihre Farbe. Portugiesische Handelstreibende haben vor der Küste Ostindiens eine bisher unbekannte Insel entdeckt, auf der die Frauen das Sagen haben. Die Männer sind dort alle einen Kopf kleiner als die Frauen und tragen Röcke. irrelevant: Britischen Gelehrten ist es gelungen, zum Mond zu fliegen. Mit einem speziellen Leim haben sie Federn der hoch fliegenden Adler mit Federn der weit fliegenden Kraniche zu einem neuartigen Flugapparat verbunden, der Menschen in ungeahnte Höhen bringt.

richtige Antwort: Statt Ostereier zu färben, kann man gleich die Hühner in verschiedenen Farben züchten. Dazu muss man die Umgebung der Hühner in der gewünschten Farbe streichen. Die Hühner wechseln dann entsprechend ihre Farbe.

irrelevant: Portugiesische Handelstreibende haben vor der Küste Ostindiens eine bisher unbekannte Insel entdeckt, auf der die Frauen das Sagen haben. Die Männer sind dort alle einen Kopf kleiner als die Frauen und tragen Röcke. Die gegebene Antwort ist Die Zeitung erlaubte sich laut Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti einen Scherz über sich angeblich verfärbende Hühner. Wie viele Menschen daraufhin ihre Hühnerställe in bunten Farben lackierten, ist nicht überliefert.

7:14 Uhr Blick über die Landesgrenze In Weißrussland wird Machthaber Alexander Lukaschenko heute eine Ansprache an die Nation halten. Möglicherweise wird sich Lukaschenko dabei auch erstmals zum russischen Vorhaben äußern, taktische Atomwaffen im Nachbarland zu stationieren. Die Türkische Wahlbehörde gibt im Laufe des Tages die endgültige Kandidatenliste für die Präsidentschaftswahl bekannt. Der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan strebt seine dritte Amtszeit an. Die Opposition hält eine Kandidatur für eine solche dritte Amtszeit für verfassungswidrig. Die Wahl ist am 14. Mai. Wie wird das Deutschlandticket für Busse und Bahnen finanziert? Vor der Einführung des 49-Euro-Tickets zum 1. Mai befasst sich der Bundesrat abschließend mit dem Finanzierungsgesetz. Außerdem auf der Tagesordnung der Länderkammer stehen unter anderem die Themen Kindergrundsicherung und Elementarschaden-Pflichtversicherung. Zum Abschluss seines Deutschlandbesuchs reist das britische Königspaar von Berlin nach Hamburg. Dort werden sich König Charles III. und seine Gemahlin Camilla in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Außerdem ist eine Bootsfahrt auf der Elbe geplant.

7:05 Uhr 100.000 Euro Beute nach Supermarkt-Überfall nicht auffindbar Ab heute wird vor dem Landgericht Koblenz ein Raubüberfall auf einen Supermarkt in Bad Hönningen verhandelt: 100.000 Euro sollen drei Beschuldigte dabei erbeutet haben. Eine 19-jährige Mitarbeiterin des Supermarkts soll nach Ladenschluss zwei 20-jährige Komplizen in das Gebäude gelassen haben. Dort hätten sie dann die Mitarbeitenden mit vorgehaltener Pistole und einer Machete bedroht. So sollen sie 100.000 Euro aus dem Tresor erbeutet haben. Nach Angaben des Gerichts wurde das Geld noch nicht gefunden. Bad Hönningen Supermarktmitarbeiterin mitangeklagt Raubüberfall auf Supermarkt in Bad Hönningen: Geständnis zum Prozessauftakt Vor dem Landgericht Koblenz müssen sich drei Beschuldigte wegen eines Überfalls in Bad Hönningen verantworten. Einer von ihnen hat die Tat zu Prozessbeginn eingeräumt. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 am 31. März um 6:30 Uhr

6:47 Uhr Achterbahn im Freizeitpark Klotten darf wieder fahren Im August 2022 starb eine 57-jährige Frau nach einem Sturz aus einer Achterbahn im Freizeitpark in Klotten. Jetzt darf der Betrieb der Achterbahn wieder starten - pünktlich zur Saisoneröffnung am Wochenende. Der TÜV hat die Bahn geprüft und die Nachrüstung eines elektronischen Rückhaltesystems empfohlen. Kurz gesagt: Die Achterbahn kann jetzt erst losfahren, wenn alle Fahrgastbügel eingerastet sind. Bis zum Unfall wurden die Bügel von Mitarbeitenden der Achterbahn überprüft, eine elektronische Sicherung gab es nicht. Trotzdem galt die Bahn laut TÜV zum Unfallzeitpunkt als sicherheitstechnisch in Ordnung. Klotten Nach tödlichem Unglück im August 2022 Klotten: Neustart der Achterbahn im Freizeitpark Mit dem Saisonstart des Freizeitparks Klotten (Kreis Cochem-Zell) Anfang April geht auch wieder die Achterbahn in Betrieb. Sie war nach dem tödlichen Unfall 2022 technisch nachgerüstet worden. 16:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR1 am 30. März um 19:30 Uhr

6:39 Uhr Die Welt-News aus der Nacht Heute Nacht war auf der Welt einiges los: Die Türkei hat der Aufnahme von Finnland in die NATO zugestimmt. Das Parlament in Ankara fasste am Donnerstagabend einen entsprechenden Beschluss. Damit kann das einst neutrale Finnland in das westliche Militärbündnis aufgenommen werden - möglicherweise schon in der kommenden Woche. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg schrieb dazu auf Twitter: I welcome the vote of the Grand National Assembly of #Türkiye to complete the ratification of #Finland’s accession. This will make the whole #NATO family stronger & safer. Und in den USA wird mit Donald Trump erstmals in der Geschichte ein ehemaliger Präsident angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft in New York geht es in dem Strafverfahren um eine angebliche Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin. Trump hatte kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr 2016 Schweigegeld an den Pornostar Stormy Daniels zahlen lassen.

6:15 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz Nach bis zu 19 Grad am Donnerstag wird es zum Wochenende kühler in Rheinland-Pfalz. Heute mit Höchstwerten um 16 Grad. Dazu, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke, gibt es immer wieder Schauer, Gewitter und teils stürmische Böen. Video herunterladen (28,5 MB | MP4)