Und schon ist es wieder 10 Uhr und der Ticker zu Ende. Morgen begrüßt euch hier meine Kollegin Lisa Müller und versorgt euch ab 6 Uhr mit den wichtigsten Nachrichten für's Land. In der Zwischenzeit gibt's alles Wichtige wie immer bei uns im Web, in der App und auf Social Media. Macht's gut und habt einen schönen Tag ⛄

Gestern ging's im Ticker um den Pflegetag RLP, der unter dem Motto "Pflege Gemeinsam Gestalten" am Mittwoch stattgefunden hat. Bei der Fachmesse in Mainz ging es unter anderem um Karrierewege, Anerkennung und ethische Fragen in Pflegeberufen. Meine Social-Kollegen haben darüber mit der Krankenpflegerin Kim Schiele gesprochen, die in der Unfallklinik in Ludwigshafen arbeitet und ihren Arbeitsalltag auf Instagram als "Schwester Kim" mit vielen Menschen teilt:

Modernere Busse, Radwege, Tempo-30-Zonen: All das hat in Mainz offenbar dazu beigetragen, dass die Luft besser geworden ist. Das zeigen Messungen des Landesamtes für Umwelt.

Die Luftqualität in Mainz ist in den vergangenen Jahren besser worden. Das zeigen Auswertungen des Landesamtes für Umwelt. Noch vor Jahren hatte die Deutsche Umwelthilfe die Stadt Mainz verklagt, weil sie nichts gegen Luftverschmutzung tun würde. Im Mittelpunkt standen beispielsweise Stickstoffdioxid-Werte. 2018 wurden in der Nähe des Hauptbahnhofs im Jahresmittel 47 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Im vergangenen Jahr ist dieser Wert auf 33 Mikrogramm gefallen, deutlich unter dem gültigen Grenzwert. Die Gründe für diese Entwicklung sind ganz unterschiedlich. Aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe hat es geholfen, dass in Mainz neue Busse angeschafft und alte umgerüstet wurden. Auch Tempo-30-Zonen seien wichtig.

Dieses Jahr ist rumgegangen wie nichts und ab morgen ist schon wieder Dezember. Wir haben für euch alle wichtigen Änderungen, die der neue Monat mit sich bringt, zusammengefasst. So könnt ihre euch voll und ganz auf Weihnachtsfeiern, Geschenke-Shopping und was sonst noch so ansteht konzentrieren 😁

Morgen jährt sich die Trierer Amokfahrt zum dritten Mal. Drei Jahre nach der schrecklichen Tat überdenkt die Stadt Trier ihr Poller-Konzept in der Innenstadt. Es wird geprüft, ob die Sicherheitspoller in der Innenstadt in einer anderen Reihenfolge aufgebaut werden. Im kommenden Januar sollen Ergebnisse vorliegen. Die SPD hatte einen entsprechenden Antrag im Stadtrat eingebracht. Sie fordert, zuerst die äußeren Zugänge der Fußgängerzone abzusichern. Danach könne man im Zentrum weiterbauen. Demnach solle die Stadt als Nächstes Poller am Beginn der Neustraße errichten. Dann könnten dort keine Autos mehr von der Südallee einfahren. Die Neustraße würde, wie schon vor zwei Jahren vom Stadtrat beschlossen, komplett zur Fußgängerzone. Der zuständige Ortsvorsteher von Trier Mitte begrüßt den Vorschlag, fordert aber, dass die neuen Pläne nicht zu weiteren Verzögerungen beim Pollerbau führen dürften. Nach jetzigem Stand sollen alle Poller 2028 stehen. Mehr Infos zum Sicherheitskonzept und eine Übersichtskarte findet ihr hier:

Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich stolpere jeden Abend im Dunkeln auf dem Heimweg fast über einen E-Scooter, der bei mir in der Straße abgestellt wird. Aber das hat bald ein Ende: Denn in Mainz dürfen E-Scooter in der Innenstadt nur noch an festen Plätzen abgestellt werden. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Damit will die Stadt gegen das teils gefährliche Abstellen der Roller vorgehen. Gibt es immer wieder Verstöße bei einem Verleiher, soll dieser seine Roller nicht mehr in Mainz aufstellen dürfen. Die definierten Abstellplätze gelten zunächst für die Innenstadt. In den anderen Stadtteilen dürfen Nutzer die Roller weiterhin abstellen, wo sie möchten.

Und schon wieder schließt eine Geburtsstation in Rheinland-Pfalz: Heute geht in der Geburtshilfe im Krankenhaus in Merzig das Licht aus und sie beendet den regulären Betrieb. Wie die Klinik mitteilte, werden ab dem 1. Dezember keine neuen Geburten mehr angenommen. Ende des Jahres schließt die Geburtshilfe ganz. Die SHG-Klinik in Merzig hatte Ende Juli Insolvenz angemeldet. Die Schließung der Geburtshilfe sei notwendig, um den Standort langfristig zu erhalten, so die Klinik. Schwangere Frauen könnten ihre Kinder in den Krankenhäusern Saarlouis oder Trier zur Welt bringen. Die einzige Geburtsklinik in Trier - das Mutterhaus der Borromäerinnen - erwartet durch die Schließung in Merzig nach eigenen Angaben 200 zusätzliche Geburten pro Jahr. Eine Sprecherin sagte, das Krankenhaus werde diese Steigerung medizinisch und personell stemmen können. Im vergangenen Jahr kamen im Klinikum Mutterhaus in Trier fast 2.200 Kinder zur Welt.

Lebenslänglich für Mord in Flüchtlingsunterkunft in Mainz-Kastel

Vor dem Wiesbadener Landgericht wird heute ein Urteil erwartet - im Mordprozess um einen Mann, der in einer Flüchtlingsunterkunft in Mainz-Kastel einen Mann erstochen hat. Außerdem attackierte der Mann seine eigene Freundin und eine Schwangere mit Messerstichen und tötete dabei das ungeborene Kind. Mehr Infos zum Fall gibt's hier:

7:39 Uhr

Montabaur: Tote Katzen im Müll gefunden

Bei solchen Nachrichten frage ich mich, wer macht sowas? In Montabaur wurden in einem Müllsack sieben Katzen gefunden, deren Köpfe mit Klebeband verklebt waren. Eine Frau habe die Katzen am Dienstagvormittag gefunden, als sie ihren Müll in eine Mülltonne vor dem Haus werfen wollte, erzählt die Leiterin des Tierheims in Montabaur, Nicole Henning-Lucaß. Da habe der Kopf einer Katze aus einem Plastikbeutel herausgeschaut. Sie überlebte als einzige und wurde ins Tierheim Montabaur gebracht. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben und sucht nach Zeugen. Unklar ist, ob die Tiere erstickt oder verhungert sind oder schon tot in die Mülltonne gelegt wurden.

"So was habe ich noch nie erlebt. Das sind Bilder, die man nie vergisst", sagt Tierheimsleiterin Henning-Lucaß. Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Das Tierheim hat die Katze, die überlebt hat, Fortuna getauft. Sie soll noch ein paar Tage im Tierheim bleiben und dann hoffentlich in einem neuen Zuhause unterkommen. Das Tierheim sucht bereits nach einer neuen Pflegestelle. Alle Details könnt ihr hier nachlesen: