Nach der Gewalttat in Montabaur werden die Getöteten obduziert. Die Aktivisten der "Letzten Generation" wollen sich künftig nicht mehr festkleben. Unser RLP-Newsticker hält euch auf dem Laufenden!

9:53 Uhr Kaum offenes WLAN an Bahnhöfen in RLP Wenn man das Jahr 2024 bisher zusammenfassen möchte, dann reicht ein Wort: Streik. Erst die Bahn, dann die Busse, dann wieder die Bahn und jetzt der ganze ÖPNV. Was machen Pendler also, wenn Winterschlaf keine Option ist und noch ein paar Nerven übrig geblieben sind? Sie warten geduldig an Bahnhöfen. Blöd nur, dass es da auch 2024 kaum öffentliches WLAN gibt. Der Interessenverband "Allianz pro Schiene" hat heute morgen nämlich gemeldet, dass es in ganz Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr demnach nur an sechs Bahnhöfen freien Internetzugang gab. Das ist ausbaufähig, finde nicht nur ich, sondern auch die Engagierten. "Dass man WLAN an Bahnhöfen auch im Jahr 2024 in der Mehrzahl der Bundesländer wie die Nadel im Heuhaufen sucht, ist wenig zeitgemäß", sagte der Geschäftsführer des Vereins mit Sitz in Berlin, Dirk Flege, der Deutschen Presse-Agentur. Besser macht es Hamburg, da gibt es an 90 Prozent der Bahnhöfe WLAN. Im Saarland ist immerhin einer ausgestattet, genau wie in Bremen. Bundesweit sind es elf Prozent.

Zur Spielemesse in Nürnberg: Spieletipps aus der SWR1-Redaktion In Nürnberg startet heute die internationale Spielwarenmesse. Hoch im Kurs dort: Brett- und Gesellschaftsspiele. Ein Schwerpunkt bei denen liegt in diesem Jahr bei der erwachsenen Zielgruppe - also bei euch (zum allergrößten Teil).

9:20 Uhr Was war heute los im Jahre... 1790: Auf dem englischen Fluss Tyne wird das erste Rettungsboot getestet.

1933: Adolf Hitler wird von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Anders als von seinen Koalitionspartnern, unter anderem Vizekanzler Franz von Papen und DNVP-Vorsitzender Alfred Hugenberg, angenommen, kann Hitler seine Machtfülle in den folgenden Monaten stetig ausbauen und ein totalitäres Regime etablieren. Die sogenannte "Machtergreifung" der Nationalsozialisten läutet somit faktisch das Ende der Weimarer Republik ein.

1934: Mit dem Gesetz über den Neuaufbau des Reichs wird die Souveränität der deutschen Länder aufgehoben. Sie werden direkt der Reichsregierung unterstellt.

1935: Die Deutsche Gemeindeordnung führt auf kommunaler Ebene das Führerprinzip ein. Demokratische Elemente wie die Bürgermeisterwahl oder Abstimmungen im Ratsgremium werden abgeschafft, die Stellung der NSDAP fest verankert.

1969: Die Beatles spielen auf dem Dach der Apple-Studios in der Savile Row in London ihr letztes Live-Konzert. Wegen eines drohenden Verkehrschaos muss das Konzert nach 42 Minuten abgebrochen werden.

1972: Am so genannten Blutsonntag (Bloody Sunday) werden in der nordirischen Stadt Derry mindestens 14 pro-irische Demonstranten von britischen Fallschirmjägern erschossen. Der Nordirlandkonflikt verschärft sich in der Folge des Massakers.

2020: WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärt die sich ausbreitenden COVID-19-Infektionen zum Internationalen Gesundheitsnotstand.

8:48 Uhr FCK verstärkt Torwart-Team Der 1. FC Kaiserslautern hat kurz vor dem Ende der Transferphase noch einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Mit Robin Himmelmann gibt es nun einen weiteren Torwart. Der 34-Jährige hat zuvor bereits bei Schalke, Sankt Pauli, Eupen in Belgien und zuletzt bei Holstein Kiel gespielt. Mit dem Abgang von Andreas Luthe wolle der FCK sein junges Torwartteam um einen erfahrenen und gestandenen Spieler ergänzen, erklärte Geschäftsführer Thomas Hengen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 30. Januar 2024 um 6:30 Uhr.

8:28 Uhr Obduktion der getöteten Familienmitglieder in Montabaur Nach der Gewalttat in Montabaur sollen heute die Leichen der getöteten Familienmitglieder obduziert werden. Das hat die Staatsanwaltschaft dem SWR mitgeteilt. Mit ersten Ergebnissen der Obduktion rechnet der Oberstaatsanwalt nach eigenen Angaben gegen Ende dieser Woche. Auch die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen demnach noch. Als Motiv vermutet die Staatsanwaltschaft Koblenz familiäre Streitigkeiten. In der Vergangenheit habe es bereits mehrfach Polizeieinsätze im gemeinsamen Wohnhaus der Opfer und des Täters gegeben, so der Oberstaatsanwalt. Diese Vorfälle will die Staatsanwaltschaft auswerten. Am vergangenen Donnerstag hatte ein 37-jähriger Mann mutmaßlich seinen Vater, dessen Ehefrau und deren Kind getötet und sich dann selbst in den Kopf geschossen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 30. Januar 2024 um 8:30 Uhr.

8:22 Uhr Energie-Nothilfefonds in MZ kaum genutzt Die Stadt Mainz und das Bistum Mainz haben zu Beginn der Energiekrise Nothilfefonds eingerichtet. Diese sollten Menschen unterstützen, die sich die steigenden Energiepreise nicht leisten können. Doch von dem Geld ist bislang kaum etwas abgerufen worden: Insgesamt 2,2 Millionen Euro haben Stadt und Bistum in ihren Fonds zur Verfügung gestellt. Ausgezahlt worden sind nach deren Angaben bislang knapp 200.000 Euro. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sagte auf SWR-Nachfrage, das sei kein Hinweis, dass es keine Not gibt. Die Nachfrage nach Beratungen sei deutlich gestiegen. Die Menschen hätten sich oft anders geholfen, zum Beispiel finanzielle Unterstützung bei den Sozialbehörden geholt oder sich Geld geliehen. Der Fonds des Bistums steht noch bis Ende Juni zur Verfügung, danach werde entschieden, ob und wie die Hilfe fortgesetzt oder angepasst wird. Der Fonds der Stadt Mainz wird Ende des Jahres aufgelöst. Das übrige Geld soll dann in den allgemeinen Haushalt der Stadt zurückfließen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 30. Januar 2024 um 6:30 Uhr.

8:12 Uhr Koblenzer Brauerei macht dicht Die Koblenzer Brauerei stellt morgen ihren Betrieb ein. Der Insolvenzverwalter teilte den noch rund 40 Beschäftigten mit, dass sie sich arbeitslos melden sollen. Der Insolvenzverwalter hat das damit begründet, dass die Maschinen in einem desolaten Zustand seien, außerdem habe das Bier immer wieder mal schlecht geschmeckt. Das alles habe die Belegschaft nicht mehr in den Griff bekommen, auch weil sich kein Investor gefunden hat, der Geld in die maroden Anlagen investiert hätte. Jetzt bleiben noch acht Mitarbeiter in einem sogenannten Abwicklungsteam. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 30. Januar 2024 um 6:30 Uhr.

8:11 Uhr Morgen-Impressionen aus Mainz Was ein Wetterchen. Dieses Bild hat mir meine Kollegin Ingrid Reitenbach eben zugeschickt, Impressionen aus dem morgendlichen Mainz. Ich bin kein Meteorologe, aber ich denke, dass dieses Spiel von Licht im Nebel bestimmt auf die aktuelle Inversionswetterlage zurück zu führen ist: kalte, feuchte Luft unten, wärmere Luft oben drüber. Immer wieder schick. Morgen-Impressionen bei Inversionswetterlage in Mainz. SWR Ingrid Reitenbach

8:07 Uhr Hungriger Dieb in Hermeskeil unterwegs In Hermeskeil ist am Montag zum wiederholten Male ein Lebensmittelautomat am Bahnhof zerstört worden. Die Ware darin wurde geklaut. Wie die Polizei heute morgen mitteilte, ist es nicht nur ein Verlust für die Betreiber, sondern auch für alle anderen Kunden. "Dadurch entstand ein erheblicher Schaden im vierstelligen Bereich. Zudem ist der Regiomat erneut zumindest kurzfristig nicht nutzbar." Deshalb hoffen die Ermittler und Ermitterinnen nun auf Hinweise auf den hungrigen Dieb unter der Telefonnummer 06503 9151-0, per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de oder - wer noch weiß wie es geht - kann auch ein Fax schicken an: 06503 9151-50.

7:45 Uhr Manipulierte Bahn im Weinberg - Ermittlungen eingestellt Erinnert ihr euch noch an die manipulierte Bahn in einem Weinberg an der Mosel? Die Ermittlungen wurden nun eingestellt, Täter konnten nicht gefasst werden, teilte die Staatsanwaltschaft Trier mit. Im September vergangenen Jahres hatten Unbekannte eine Monorackbahn so manipuliert, dass sie nicht mehr stoppte. Ein 21 Jahre alter Winzer raste dadurch bei der Lese den Berg hinab, konnte sich vor einer scharfen Kurve mit einem Sprung aber in Sicherheit bringen. Das Gefährt wurde aus der Trasse geschleudert, der Mann blieb unverletzt. Trittenheim Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein Manipulierte Weinbergsbahn bei Trittenheim: Täter bislang nicht gefasst In Trittenheim an der Mosel haben Unbekannte im September vergangenen Jahres eine Monorackbahn manipuliert. Die Täter konnten bis heute nicht gefasst werden. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:30 Uhr Quiz: Rheinland-Pfalz - Land der Superlative Unser Bundesland hat - neben der Tatsache, das schönste zu sein - einige Superlative zu bieten! Ratet doch mit. Ich nenne den Ort - und ihr ratet, was es dort gibt. In Hauenstein gibt es ... ... den größten Schuh der Welt. ... die längste Sommerrodelbahn der Welt. ... den tiefsten Mineralbrunnen der Welt. In Bad Dürkheim steht... ... die längste Saline der Welt. ... das größte Weinfass der Welt. ... die kleinste Kirchenglocke der Welt. Der Bremmer Calmont ist... ... der höchste Weinberg Europas. ... der steilste Weinberg Europas. ... der ertragreichste Weinberg Europas. Abschicken

7:17 Uhr Psychische Belastung bei Jugendlichen weiter hoch Auch wenn die Corona-Pandemie jetzt schon deutlich hinter uns liegt, sind die Auswirkungen noch immer spürbar. Vor allem Kinder und Jugendliche reagierten auf die Maßnahmen und Einschränkungen. Die Krankenkasse DAK hat nun Zahlen veröffentlicht, wie viele Jugendliche in Rheinland-Pfalz 2022 aufgrund von psychischer Erkrankungen ärztliche Hilfe gesucht haben. Vor allem bei Mädchen werden psychische Erkrankungen wie Depression, Angst- und Essstörungen diagnostiziert. Vor allem Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren leiden an psychischen Erkrankungen, am häufigsten an Depressionen. SWR DAK Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 30. Januar 2024 um 6 Uhr.

7:09 Uhr Ärzte an Uni-Klinik Mainz streiken nicht Ärztinnen und Ärzte an Unikliniken in Deutschland wollen heute die Arbeit niederlegen. Der Marburger Bund ruft zu einem ganztägigen Warnstreik an 23 Krankenhäusern auf, um in den Tarifverhandlungen mit den Ländern Druck zu machen. Im einzigen Uniklinikum von Rheinland-Pfalz, in Mainz wird nicht gestreikt. Dort gibt es einen Haustarifvertrag, der gesondert verhandelt wird. Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 30. Januar 2024 um 6 Uhr.

7:00 Uhr Der Blick über den RLP-Tellerrand Bundesweit müssen Patientinnen und Patienten an Unikliniken heute mit Einschränkungen rechnen. Im Tarifstreit mit den Ländern hat die Gewerkschaft Marburger Bund die mehr als 20.000 Ärztinnen und Ärzte der bundesweit 23 landeseigenen Unikliniken zu einem Warnstreik aufgerufen.

Im milliardenschweren Cum-Ex-Steuerskandal wird heute ein Urteil gegen einen Ex-Spitzenjuristen der Großkanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer erwartet. Er soll als Berater der Maple Bank die Täuschung des Fiskus mit den Aktiendeals mit ermöglicht haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten für den Mann gefordert.

Fast 2.400 Aussteller aus etwa 70 Ländern werden ab heute auf der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg ihre Neuheiten zeigen. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Spielzeuge und Spiele für Erwachsene. Diese kaufkräftige Zielgruppe hat aus Sicht der Spielwarenmesse enormes Potenzial für die Branche.

6:52 Uhr "Klimakleber" wollen nicht mehr kleben Was ist diskutiert, geschimpft oder auch gejubelt worden - jetzt ändern die Klimaschutz-Aktivisten der sogenannten "Letzten Generation" ihre Strategie: Sie wollen in Zukunft darauf verzichten, sich auf Straßen festzukleben. Das Kapitel der Straßenblockaden sei damit zu Ende, teilte die Gruppe in Berlin mit. Ab März werde es Proteste in anderer Form geben. Als Beispiele nennen die Aktivisten Aktionen an Orten, die einen direkten Bezug zum Klimawandel haben - wie etwa Öl-Pipelines oder Flughäfen. Außerdem wolle die Gruppe Proteste mit vielen Menschen organisieren und gezielt Politiker und Entscheider zur Rede stellen. Darüber berichtete SWR2/Aktuell am 29. Januar 2024 um 20 Uhr.

6:49 Uhr Mann stirbt nach Sturz von Kran in Ludwigshafen Auf einer Baustelle im Ludwigshafener Stadtteil Maudach ist gestern ein Mann tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben stürzte der 51-Jährige von einem Kran acht Meter in die Tiefe. Er starb noch an der Unfallstelle, Wiederbelebungsversuche von Arbeitskollegen und Rettungsdienst waren erfolglos. Unklar ist, wie es zu dem Sturz kommen konnte. Die Kriminalpolizei ermittelt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 30. Januar 2024 um 6:30 Uhr.

6:44 Uhr Wasserleiche am Rheinufer geborgen In der Nähe von Nierstein ist gestern eine Wasserleiche aus dem Rhein geborgen worden, wie die Polizei am Abend mitteilte. Bei dem Toten handele es sich um einen Mann. Ein Angler hatte die Leiche am Rheinufer unweit der Insel Kisselwörth (Kreis Mainz-Bingen) entdeckt. Die Identität des Toten sei noch unklar - ebenso wie die Todesursache und die näheren Umstände. Die Kriminalpolizei Mainz ermittelt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 30. Januar 2024 um 6:30 Uhr.

6:40 Uhr Landwirte protestierten in Neuwied In Neuwied haben Landwirte mit einer Sternfahrt erneut protestiert. Wie die Polizei Koblenz mitteilte, bestand der Demonstrationszug aus rund 500 Traktoren, Autos und Lastwagen. Die Landwirte hätten sich am Abend in Neuwied versammelt und seien von dort aus über die Rheinbrücke bis Weißenthurm gefahren. Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 30. Januar 2024 um 6 Uhr.

6:27 Uhr Entlaufener Hund: B9 bei Remagen gesperrt In Remagen ist gestern Abend die B9 in Richtung Bonn für kurze Zeit voll gesperrt worden, weil ein großer Hund auf der Fahrbahn herumlief. Der Hundehalter konnte ihn gemeinsam mit anderen Verkehrsteilnehmern einfangen. Er hatte seinen Hund vorher schon vermisst. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 30. Januar 2024 um 6:30 Uhr.

6:03 Uhr Das Wetter Die Inversionswetterlage bleibt uns noch etwas erhalten. Das heißt: Die Luftschichten in den Bergen sind wärmer als die im Flachland. Die Temperaturen liegen am Dienstagmorgen zwischen 0 Grad und 5 Grad. Von Norden drücken im Laufe des Tages Nebel und dichtere Wolken herein, im Süden scheint länger die Sonne. Am Mittwoch gibt es dichtere Wolkenfelder, am Donnerstag zieht eine Regenfront durchs Land. Video herunterladen (23,7 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Heute findet ein Verkündungstermin in einem Verfahren um mögliche Nebenwirkungen des Covid-Impfstoffs Comirnaty statt. Es geht unter anderem um die Frage, ob mehr über mögliche Nebenwirkungen und bekannte Schadensfälle des Impfstoffs von BioNtech und Pfizer angegeben werden muss.

Auch heute sind in Rheinland-Pfalz wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie angekündigt - zum Beispiel in Bad Kreuznach. Erwartet werden dort 1.000 Menschen, Treffpunkt ist der Kornmarkt.

Im Polizeipräsidium Westpfalz gibt es heute eine Amtseinführung. Mit dabei sein wird Innenminister Michael Ebling (SPD). Hans Kästner soll offiziell in sein neues Amt als Leiter des Polizeipräsidiums Westpfalz eingeführt werden. Er folgt auf Michael Denne, der in den Ruhestand verabschiedet wurde.

und für Demokratie angekündigt - zum Beispiel in Bad Kreuznach. Erwartet werden dort 1.000 Menschen, Treffpunkt ist der Kornmarkt. Im Polizeipräsidium Westpfalz gibt es heute eine Amtseinführung. Mit dabei sein wird Innenminister Michael Ebling (SPD). Hans Kästner soll offiziell in sein neues Amt als Leiter des Polizeipräsidiums Westpfalz eingeführt werden. Er folgt auf Michael Denne, der in den Ruhestand verabschiedet wurde.