9:49 Uhr Neues Militärhotel in Baumholder Auf dem Gelände des US-Militärs in Baumholder (Kreis Birkenfeld) ist heute der Spatenstich für ein neues Militärhotel. Es soll knapp 80 Zimmer und Familiensuiten bekommen, die exklusiv für Soldatinnen und Soldaten sowie ihre Familien vorgesehen sind. Das Militärhotel soll knapp 40 Millionen Euro kosten. Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 3. November um 9:30 Uhr.

9:36 Uhr Quiz-Auflösung zur Sandwich-Frage Ich gebe es zu: Mit dem Ausflug nach Australien und der Ähnlichkeit mit Sandkörnern wollte ich euch zumindest gedanklich ein bisschen aus dem tristen November-Grau entführen. Richtig ist: Das Sandwich hat nichts mit Strand zu tun, obwohl es tatsächlich Rezepte wie Sand am Meer gibt. Als Erfinder gilt John Montagu, der vierte Earl of Sandwich, der im 18. Jahrhundert lebte und dessen Adelstitel von der Stadt Sandwich im Südosten Englands stammt. Zum Entstehungsmythos gibt es verschiedene Theorien: Einer zufolge war der Earl ein leidenschaftlicher Kartenspieler, der sich beim Essen nicht vom Kartenspiel abhalten lassen wollte; nach einer anderen war er so fleißig, dass er sich bei seiner Arbeit nur ungern vom Essen unterbrechen ließ. So oder so: Alle Varianten führen dazu, dass der Graf mit nur einer Hand seine Mahlzeit einnehmen konnte. Das Sandwich war geboren.

9:16 Uhr Flut-U-Ausschuss tagt hinter verschlossenen Türen Hinter verschlossenen Türen tagt zur Stunde der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Eigentlich war die Beweisaufnahme bereits abgeschlossen, nun geht es darum, ob sie wieder aufgenommen wird. Hintergrund ist ein neues Gutachten, das die Staatsanwaltschaft Koblenz in Auftrag gegeben hat. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass der Katastrophenschutz im Kreis Ahrweiler zum Zeitpunkt der Flutkatastrophe schlecht organisiert war und die Verantwortlichen den Herausforderungen nicht gewachsen waren. Die Freien Wähler haben beantragt, diese Ergebnisse müssten zeitnah im Ausschuss behandelt und im Abschlussbericht berücksichtigt werden. Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 3. November um 9 Uhr.

8:13 Uhr Stammzellenspender in Alsenz und Rockenhausen gesucht Falls ihr im Donnersbergkreis oder in der Nähe wohnt: Am Wochenende werden dort Stammzellenspenderinnen und Stammzellenspender für den fünfjährigen Vincent gesucht. Der Junge aus Bayerfeld-Steckweiler hat Blutkrebs, Familie und Freunde organisieren nun die beiden Registrierungsaktionen: Am Samstag, 4. November, von 14 bis 18 Uhr, kann man sich in der Donnersberghalle in Rockenhausen registrieren lassen, einen Tag später von 14 bis 18 Uhr in der Turnhalle der Nordpfalz-Grundschule in Alsenz. Bayerfeld-Steckweiler Stammzellenspender in Alsenz und Rockenhausen gesucht Fünfjähriger aus dem Donnersbergkreis an Blutkrebs erkrankt Der fünfjährige Vincent aus dem Donnersbergkreis hat Blutkrebs. Er wird voraussichtlich eine Stammzellenspende benötigen. Familie und Freunde organisieren Registrierungsaktionen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:59 Uhr Was geschah am 3. November? 2014: Der Wolkenkratzer One World Trade Center in New York City wird offiziell eröffnet - gut 13 Jahre nach den Flugzeug-Attentaten auf die beiden Vorgängergebäude am 11. September 2001. One World Trade Center ist das höchste Gebäude der USA. 1992: Der demokratische Politiker Bill Clinton wird zum 42. Präsidenten der USA gewählt. Er folgt damit auf Republikaner George Bush Senior und wird selbst im Jahr 2000 von dessen Sohn George W. Bush abgelöst. 1957: Als erstes Lebewesen wird die Polarhündin Laika mit dem sowjetischen Satelliten "Sputnik 2" in die Erdumlaufbahn gebracht. Sie stirbt einige Stunden nach dem Start der Rakete. 1534: Nachdem das englische Parlament die sogenannte Suprematsakte beschließt, wird Heinrich VIII. Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche. England sagt sich damit von der römisch-katholischen Kirche los.

7:31 Uhr Bauarbeiten: Zugausfälle bei Mittelrheinbahn Kurzer Service-Post für alle Reisenden im Mittelrheintal: Wer dort die Bahn nutzt, muss sich in den kommenden drei Wochen auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Vor allem zwischen Koblenz und Bingen und im Raum Köln kommt es ab heute wegen Gleisarbeiten zu Haltausfällen, so die Mittelrheinbahn. Betroffen sind demnach die Züge der Linie RB 26. Die Sperrungen sollen bis 24. November andauern. Es gibt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Darüber berichtete SWR4 Koblenz am 3. November um 6:30 Uhr.

7:20 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Drei Tage vor dem Bund-Länder-Gipfel mit dem Schwerpunkt Migration will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) heute mit CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt über das Thema reden. Ein erstes Treffen des Kanzlers mit Merz und den Ministerpräsidenten Boris Rhein (Hessen, CDU) und Stephan Weil (Niedersachsen, SPD) hatte bereits vor drei Wochen stattgefunden. Am Nachmittag will sich Sajjed Hassan Nasrallah, Chef der islamistisch-schiitischen Partei Hisbollah, erstmals seit Ausbruch des Krieges zwischen der Hamas und Israel öffentlich äußern. Befürchtet wird ein größeres Eingreifen der Hisbollah, die de facto den Libanon nördlich von Israel kontrolliert. Ebenfalls heute wird US-Außenminister Antony Blinken in Israel erwartet. US-Präsident Joe Biden hatte zuletzt erneut für eine "Pause" im Konflikt zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen plädiert. "Spiegel"-Gründer Rudolf Augstein wäre am Sonntag (5. November) 100 Jahre alt geworden. Der Herausgeber und Journalist starb 2002. Das Nachrichtenmagazin ehrt heute in Hamburg seinen Gründungsvater. Zu der Feier wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet.

6:55 Uhr Quiz: Was hat es mit dem Sandwich auf sich? In den USA, auch bekannt als das Land der kuriosen Feiertage, ist heute "World Sandwich Day". Wer schon einmal da war, weiß, dass der Snack für Menschen aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum eine besondere Bedeutung hat - man denke zum Beispiel an das Club-Sandwich, das BLT-Sandwich oder das Pastrami-Sandwich. Aber auch in anderen Ländern hat das Sandwich in abgewandelter Form eine große Tradition, etwa in Italien als Tramezzini oder Panini, in Frankreich als Croque Monsieur oder Madame und natürlich auch hierzulande als, ähm, Toast Hawaii. 🤐 Aber: Woher hat das Sandwich überhaupt seinen Namen? Erfunden hat es ein englischer Adliger mit den Namen Earl of Sandwich. Das Mehl des ursprünglich verwendeten Brotes erinnerte die Menschen an Sandkörner. Es war die Standardmahlzeit englischer Strafgefangener am Strand in Australien. richtige Antwort: Erfunden hat es ein englischer Adliger mit den Namen Earl of Sandwich.

6:27 Uhr Bo Svensson nicht mehr Trainer von Mainz 05 Nach dem Pokal-Aus beim Zweitligisten Hertha BSC Berlin und der anhaltenden Krise in der Bundesliga war es abzusehen: Der FSV Mainz 05 und sein Cheftrainer Bo Svensson gehen getrennte Wege. In einer emotionalen Videobotschaft verabschiedete sich der Däne am Donnerstagabend von den Fans. Es übernimmt zunächst der bisherige U23-Coach Jan Siewert. Am morgigen Samstag empfangen die Mainzer RB Leipzig. Mainz Fußball | Bundesliga Bo Svensson tritt als Trainer von Mainz 05 zurück Bo Svensson ist nicht länger Trainer von Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05. Sein Nachfolger übernimmt "bis auf Weiteres". 21:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 3. November um 6 Uhr.

6:17 Uhr Die Lage auf den Straßen Noch sieht es sehr gut aus auf den Straßen in Rheinland-Pfalz. Alle wichtigen Verkehrsmeldungen findet ihr jederzeit in unserer Karten-Übersicht: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:05 Uhr So wird das Wetter in RLP Etwas wettermäßig durchatmen heißt es heute in Rheinland-Pfalz: Es bleibt relativ mild mit bis zu 12 Grad und der Regen beschränkt sich auf die nördlichen Landesteile. Wer ins Freie geht und sich nicht am Wind stört, könnte im Süden sogar mit etwas Sonne belohnt werden. Video herunterladen (29,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Untersuchungsausschuss im rheinland-pfälzischen Landtag zur Flutkatastrophe im Ahrtal tagt an diesem Freitag hinter verschlossenen Türen. Bei dem Treffen in Mainz soll es unter anderem um einen Beweisantrag der Freien Wähler gehen, ein Gutachten zu den Vorkommnissen zu erörtern. Das Eifel-Literatur-Festival startet unter neuer Leitung. Festivalgründer Josef Zierden hat die Organisation an seinen Sohn Johannes Zierden übergeben: Er stellt am späteren Vormittag in Prüm das Programm für 2024 vor. Geplant ist eine kompakte Ausgabe mit sechs Veranstaltungen von April bis Juni. 2024 sei ein Jubiläumsjahr, da das Festival vor 30 Jahren in 1994 gegründet wurde, hieß es aus dem Festivalbüro. Heute Abend werden die Fluthilfemedaillen 2021 verliehen - unter anderem mit Innenminister Michael Ebling (SPD). Als Anerkennung und gegen das Vergessen werden in einer Feierstunde 374 Einsatzkräfte aus Mainz für ihren Einsatz bei der Flutkatastrophe im Ahrtal mit der Fluthilfemedaille 2021 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.