Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Macht's gut! Das war es schon wieder mit unserem Newsticker. Danke für euer Mitlesen. Ich bin auch morgen wieder für euch da. Macht es gut und habt noch einen schönen Mittwoch!

9:45 Uhr Das ist euer Lieblingsgetränk im Winter Regen, Wind, nasskaltes Wetter: Im Moment macht man es sich am besten auf dem Sofa gemütlich und trinkt... - ja, was eigentlich?

Glühwein, Tee, Kakao, heiße Zitrone oder Punsch: Ich habe euch gefragt, hier ist das Ergebnis. 63,8 % bezeichnen Tee als ihr Lieblingswintergetränk - damit ist Tee der haushohe Gewinner. 15,1 % haben für Glühwein abgestimmt

11,6 % für Kakao

5,5 % für heiße Zitrone

4,0 % für Punsch Was auch immer ihr mögt, lasst es euch schmecken!

9:00 Uhr Donnersbergkreis: Seniorenheim schließt Die 21 Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims "Haus Höhenruh" in Ruppertsecken im Donnersbergkreis müssen sich eine neue Unterkunft suchen. Das Seniorenheim schließt zum 1. März. Als Grund gibt der Heimleiter den Fachkräftemangel in der Pflege und eigene, gesundheitliche Probleme an. Gegründet wurde das Heim vor fast 50 Jahren und war seitdem ein Familienbetrieb. Darüber berichtete SWR1 RP am 03. Januar 2024 um 7:30 Uhr

8:42 Uhr 👨‍🎓 Und sonst so am 3. Januar? ...2000: In der CDU-Parteispendenaffäre nimmt die Bonner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Altkanzler Helmut Kohl (CDU) auf. Kohl hat nach eigenem Eingeständnis zwischen 1993 und 1998 bis zu zwei Millionen Mark in bar entgegengenommen und auf Schwarzkonten geparkt. ...1993: Der russische Präsident Boris Jelzin und der US-amerikanische Präsident George H. W. Bush unterzeichnen den START-II-Vertrag. START steht für "Strategic Arms Reduction Treaty" (deutsch: "Strategischer Abrüstungsvertrag"). Der Vertrag regelt die schrittweise Reduzierung von strategischen Trägersystemen für Atomwaffen. Das Abkommen ist eine Ergänzung zum START-I-Vertrag, der bereits im Juli 1991 unterzeichnet wurde. ...1983: Der Computer "Lisa", den die Firma Apple 1983 vorstellt, hat einige Neuheiten - unter anderem eine Computer-Maus. Diese ist ein absolutes Novum. Jedoch: Ein Kassenschlager wird "Lisa" nicht. Der Computer hat nicht nur ein klobiges Design, sondern auch langsame Software und ist teuer. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Robert B. Fishman | Robert B. Fishman

8:03 Uhr "Zweijährliche Hochwasser" an vielen Flüssen möglich Wegen des Dauerregens ist zum Beispiel der Pegel der Mosel deutlich angestiegen. In Cochem wurden knapp 5,60 Meter gemessen, gestern Abend waren es noch fast zwei Meter weniger. Das Hochwassermeldezentrum erwartet noch höhere Pegelstände und damit ein Hochwasser, wie es statistisch gesehen alle zwei Jahre vorkommt. Auch an anderen Flüssen steigt das Wasser weiter an, wie zum Beispiel am wesentlich kleineren Glan. Auch an Rhein, Lahn und Sieg wird in den nächsten Tagen ein sogenanntes "zweijährliches Hochwasser" nicht ausgeschlossen. Außerdem empfielt unter anderem die Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Parkanlagen mit hohen Bäumen zu meiden. Wegen des starken Windes und der aufgeweichten Böden besteht generell die Gefahr, dass Bäume umstürzen könnten. Darüber berichtete SWR1 RP am 03. Januar 2024 um 7:30 Uhr

7:48 Uhr Kinder in Eifel setzen Altkleidercontainer in Brand Kinder haben gestern in Gillenfeld in der Vulkaneifel mit einem Silvesterböller einen Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Durch den Böller entstand im Container ein Schwelbrand, den die Feuerwehr löschte. Laut Polizei hat ein 12-Jähriger die Tat gegenüber seiner Mutter gestanden. Der Junge ist strafunmündig. Es werde jedoch ein erzieherisches Gespräch stattfinden. Dass er die Tat zugab, sei positiv zu bewerten, sagt die Polizei. Darüber berichtete SWR1 RP am 03. Januar 2024 um 6:30 Uhr

7:37 Uhr 💊 Nur noch mit E-Rezept in die Apotheke - wie funktioniert das? Wenn ihr gesund ins neue Jahr gekommen seid, müsst ihr euch damit erstmal nicht beschäftigen. Spätestens aber vor dem nächsten Arztbesuch. Seit dem 1. Januar gilt es nämlich: das E-Rezept. Also keine rosa Zettel mehr in die Apotheke tragen. Stattdessen gibt es das Rezept über die elektronische Gesundheitskarte, per App oder QR-Code. Wie das im Einzelnen funktioniert, haben wir auf Instagram zusammengefasst.

7:26 Uhr ❓ Voting: Was ist euer Lieblingswintergetränk? picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Petra Schüller Kalt, regnerisch und nass. Da braucht man manchmal nicht nur die Couch und die Kuscheldecke, sondern auch ein Heißgetränk. Seid ihr Fans von Glühwein, Tee, Kakao oder Punsch? Die Abstimmung ist bereits beendet. Was ist euer Lieblingswintergetränk? Mein Lieblingswintergetränk ist Punsch - mit oder ohne Alkohol. 3,8%

Mein Lieblingswintergetränk ist Kakao. 11,9%

Mein Lieblingswintergetränk ist Tee. 63,3%

Mein Lieblingswintergetränk ist Glühwein. 15,7%

Mein Lieblingswintergetränk ist heiße Zitrone. 5,2% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:16 Uhr 📺 Happy Birthday, Privatfernsehen! Nachträglich wünschen wir noch dem Privatfernsehen alles Gute zum 40. Geburtstag! Am 01. Januar 1984 ging es los - aus einem Kellerstudio in Ludwigshafen sendete die "Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenfunk" (PKS). Zu sehen gab es eine Orchester-Darbietung von Georg Friedrich Händels Feuerwerksmusik. Gibt es den Fernsehsender heute noch? Ja: 1985 ging aus PKS Sat.1 hervor. Video herunterladen (66,9 MB | MP4)

7:07 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Im österreichischen Innsbruck steigt heute ab 13:30 Uhr das dritte Springen der Vierschanzentournee im Skispringen. Nach den ersten beiden Stationen in Oberstdorf und Garmisch-Patenkirchen führt Andreas Wellinger aus Oberbayern das Gesamtklassement an und schürt damit die Hoffnungen auf den ersten deutschen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee seit Sven Hannawald im Jahr 2002. Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert reist heute gemeinsam mit dem Linken-Politiker Gregor Gysi nach Israel. Trabert, Vorsitzender des Mainzer Vereins "Armut und Gesundheit in Deutschland", wird unter anderem in Tel Aviv ein Gerät für Hauttransplantationen an die größte Klinik des Landes übergeben.

6:54 Uhr Sohn tötete anscheinend 88-jährigen Vater Am letzten Freitag wurde ein 88-jähriger Mann aus Neustadt an der Weinstraße getötet. Jetzt wurde das Obduktionsergebnis veröffentlicht: Er starb durch mehrere Schnittwunden in den Hals. Als dringend tatverdächtig gilt sein eigener Sohn. Die Polizei hatte im Haus des Opfers ein Küchenmesser sichergestellt, das offenbar die Tatwaffe war. Der 56-jährige Sohn war am Freitagmorgen nach der Tat direkt zur Polizei gegangen und hatte angegeben, seinen Vater getötet zu haben. Wie es genau zu der Tat kam und vor allem warum, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dazu laufen noch. Darüber berichtete SWR1 RP am 03. Januar 2024 um 6:30 Uhr

6:08 Uhr 🌧 So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz Das Wetter lässt sich heute in einem Wort zusammenfassen: Nass. Es gibt immer wieder Regen und einzelne Gewitter - und es bleibt dabei sehr windig. Mit 7 bis 12 Grad ist von winterlicher Kälte weiter nichts zu merken. Wie es in den nächsten Tagen aussieht, weiß SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Video herunterladen (30,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Frankenthal beginnt heute der Prozess gegen einen 31-Jährigen aus Ludwigshafen, dem bewaffneter Betäubungsmittelhandel zur Last gelegt wird. Er soll unter anderem in seiner Wohnung mehr als 22 Kilogramm Kokain aufbewahrt haben. Der Angeklagte soll ein Krypto-Handy genutzt haben. Auf den Provider war das FBI im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gestoßen. Das Jahr 2024 ist wenige Tage alt, heute Vormittag werden in Mainz die letzten Arbeitsmarktzahlen für das Jahr 2023 vorgestellt. Es handelt sich um die Daten für den Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Rheinland-Pfalz im vergangenen Dezember.