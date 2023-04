Und schwupps ist es auch schon wieder kurz vor 10 Uhr. Das war es mit dem Rheinland-Pfalz-Ticker für heute. Ich sage tschüss - und setz mich jetzt mit einem frischen Kaffee im Garten in die Sonne. Hoffentlich hat der eine oder die andere von euch auch kurz Zeit dafür. In diesem Sinne: Genießt die warmen Strahlen nach dem Sch... Wetter der letzten Zeit. Ich bin morgen ab 6 wieder für euch da, wenn ihr mögt.

In der Frühe hatte ich euch gefragt, ob ihr euch das Deutschland-Ticket zulegen wollt. Das Meinungsbild ist ziemlich gemischt. Immerhin knapp 40 Prozent derer, die am Voting teilgenommen haben, wollen es kaufen, 36 Prozent allerdings nicht. Für die rund 25 Prozent der Unschlüssigen unter euch haben wir hier noch mal alle Infos zum 49-Euro-Ticket gesammelt.

Pfui Teufel - bei solchen Meldungen könnte selbst ich noch zur Vegetarierin werden... Vor dem Amtsgericht in Pirmasens hat heute morgen der Prozess gegen den Verantwortlichen eines Schlachtbetriebs in Zweibrücken begonnen. Er war bei mehreren Kontrollen aufgefallen - und zwar schon im Jahr 2019. Laut Anklage hat er gegen das Lebensmittelgesetz verstoßen und Hygienestandards nicht beachtet. So sei unter anderem altes und ranziges Fleisch zum Auftauen im Eingangsbereich des Betriebes gelagert worden. Bei Kontrollen fiel außerdem falsch etikettiertes und abgelaufenes Fleisch auf.

Vor 50 Jahren - das erste Gespräch via Mobiltelefon

Aus der Abteilung Fun facts - hättet ihr es gewusst? Heute vor 50 Jahren - am 3. April 1973 - wurde das erste Gespräch per Mobiltelefon überhaupt geführt. Motorola-Ingenieur Martin Cooper stand mitten in New York mit dem Prototyp in der Hand und rief einen Kollegen an. Das Ungetüm sah mehr aus wie ein Ziegelstein mit Antenne - ein Kilo schwer und 25 Zentimeter lang.

Ungefähr so sah der "Knochen" damals aus: Motorola-Ingenieur Martin Cooper hat vor 50 Jahren das erste Mobiltelefongespräch überhaupt geführt. dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Infrastruktur für mobile Anrufe gab es in den USA bereits seit einigen Jahren. Die aufwändige Technik wurde bis vor 50 Jahren allerdings nur in Autos verbaut. In Serie ging das Gerät erst mehr als ein Jahrzehnt später: Preis 4.000 Dollar - und eine unglaubliche Akkulaufzeit von 30 Minuten. Der Rest ist Geschichte. Heute gibt es auf der Welt mehr Mobiltelefone als Menschen.

