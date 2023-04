Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Ab heute zu kaufen: Das 49-Euro-Ticket

Das Wetter in RLP

Das wird heute wichtig 6:15 Uhr Ab heute zu kaufen: Das 49-Euro-Ticket Vorbestellen konnte man es schon, ab heute ist es offiziell zu kaufen - das 49-Euro-Ticket. Erhältlich ist es online bei den regionalen Verkehrsunternehmen und der Deutschen Bahn. Ab dem 1. Mai kann es deutschlandweit im Regional- und Nahverkehr genutzt werden. Was es dabei zu beachten gibt, haben die Kolleginnen bei Instagram zusammengestellt. 6:01 Uhr Das Wetter in RLP Die ungemütliche Nässe der vergangenen Tage scheinen wir nun erstmal überstanden zu haben. Der Montag bringt viel Sonnenschein und in den folgenden Tagen geht es insgesamt so weiter. So richtig frühlingshaft warm wird es aber noch nicht. In den Nächten kann sogar leichter Frost herrschen. Video herunterladen (24,9 MB | MP4) 6:00 Uhr Das wird heute wichtig Ab heute ist es zu kaufen - das 49-Euro-Ticket. Ab dem 1. Mai kann man dann bundesweit für 49 Euro im Monat in ganz Deutschland den Nahverkehr nutzen. Auf das sogenannte Deutschland-Ticket hatten sich Bund und Länder nach langem Streit um die Finanzierung geeinigt. Im Sommer 2022 war der Vorgänger, das 9-Euro-Ticket, ein Renner. Ein Grund, um sich schnell ein 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr zu kaufen, könnte auch der ab heute angekündigte Warnstreik in Kfz-Werkstätten sein. Die IG Metall ruft bundesweit ihre Mitarbeiter in Werkstätten und Autohäusern für die nächsten beiden Wochen zum Ausstand auf. Lange Wartezeiten und Einschränkungen sind also auch in RLP vorhersehbar - und das teilweise in den Osterferien. Die starken Regenfälle der letzten Tage haben am Wochenende in RLP für Hangrutsche gesorgt. Im Kreis Bad Kreuznach musste die B421 bei Kellenbach wegen eines Felsrutsches gesperrt werden. Bis mindestens zum Abend wird die Strecke dicht bleiben. Im Laufe des Tages soll der Hang genauer untersucht werden. Außerdem müssen einige Bäume gefällt werden, die keinen festen Stand mehr haben. 6:00 Uhr Guten Morgen Rheinland-Pfalz! Hallo in die Runde, hier ist der Newsticker für Rheinland-Pfalz zum Auftakt der kurzen Woche vor Ostern. ich hoffe ihr seid gut übers Wochenende gekommen und habt euch am Samstag nicht in den April schicken lassen! Ich bin Susanne Weber und blicke für euch bis 10 Uhr auf die Themen des Tages. Was habt ihr am Wochenende gemacht? Schickt uns gerne eure Bilder! Schickt uns eure Fotos