9:39 Uhr 📖 History! Der 29. November im Jahr... 2022: Die anhaltende Null-Covid-Politik löst in China die größte Protestwelle seit Jahrzehnten aus. In Peking und anderen Städten demonstrieren Hunderte gegen Lockdowns und Zwangsquarantäne. Im Land grassiert zu der Zeit die schlimmste Corona-Welle seit Pandemie-Beginn. 2013: Der frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi muss seinen Sitz als Senator aufgeben. Die Mehrheit im Senat stimmt für einen Ausschluss des wegen Steuerbetrugs rechtskräftig verurteilten Politikers. 1998: DFB-Vizepräsident Franz Beckenbauer reicht beim Weltverband FIFA in Zürich die Kandidatur des Deutschen Fußball-Bundes für die Weltmeisterschaft 2006 ein. 1978: In San Francisco wird der erste offen homosexuelle Stadtrat und Bürgerrechtler Harvey Milk von dem konservativen Ex-Polizisten Dan White, ebenfalls Stadtrat, erschossen. Auch der liberale Bürgermeister George Moscone fällt dem Attentäter zum Opfer.

9:24 Uhr 🎄 Weihnachtsbaum vor Weißem Haus umgeweht Oh, no 😱 In den USA hat starker Wind den Nationalen Weihnachtsbaum am Weißen Haus umgeweht. Auf Bildern im Netz ist der 12 Meter hohe Baum zu sehen, wie er am Boden liegt, einige Lichter sind noch an. Eigentlich sollte Präsident Biden den Baum morgen offiziell erleuchten - das ist seit fast hundert Jahren Tradition in den USA. The National Christmas Tree toppled in a strong wind gust. #Tree #NationalChristmasTree #Wind pic.twitter.com/MkdhzSoWb3 Über dieses Thema berichtete SWR3 am 29. November 2023 um 8:30 Uhr.

9:17 Uhr 💸 Lotto-Million sucht ihren Gewinner oder Gewinnerin! Stell dir vor, du bist um eine Million Euro reicher - und weißt nix davon. Klingt komisch, ist aber so, zumindest in der Region Zweibrücken. Dort sucht seit einem Jahr ein Lottogewinn seine Besitzerin oder seinen Besitzer. Lotto Rheinland-Pfalz wendet sich deshalb an Lottospieler aus Zweibrücken. Sie sollen ihre alten Tippscheine prüfen. Das Gewinnerlos habe jemand letztes Jahr am 15. Dezember in der Gegend um Zweibrücken gekauft - und zwar im Rahmen des Gewinnspiels "Neujahrs-Million 2022". Die ganze Geschichte kurz und knapp auf Instagram:

9:10 Uhr Teure Pflegeheimplätze in RLP Pflegeheimplätze im Südwesten sind im bundesweiten Vergleich besonders teuer. Das zeigen neue Zahlen des Ersatzkassen-Verbands. Rheinland-Pfalz liegt mit knapp über 2.700 Euro rund 100 Euro über dem Bundesschnitt. Noch teurer ist's bei unseren Nachbarn in Baden-Württemberg. Um genau zu sein, so teuer wie nirgends sonst in Deutschland. Hier kostet die Eigenbeteiligung im Schnitt mehr als 2.900 Euro im Monat. Und damit 400 Euro über dem Bundesdurchschnitt. Viele Menschen pflegen ihre Angehörigen deswegen zuhause. Alles, was ihr zum Thema häusliche Pflege wissen müsst, hat euch meine Kollegin Jeanette Schindler zusammengefasst: FAQ: Welche Hilfen gibt es für die Pflege zu Hause? Über dieses Thema berichtete SWR3 am 29. November 2023 um 8:30 Uhr.

8:56 Uhr ⛄ LBM sieht sich für den Winter vorbereitet Der Wintereinbruch in Rheinland-Pfalz kam ganz schön überraschend - trotzdem sieht sich der Landesbetrieb Mobilität (mit Sitz in Koblenz) gut auf den Winter vorbereitet. Demnach sind die Salzhallen und Silos in ganz Rheinland-Pfalz mit mehr als 100.000 Tonnen Streusalz gefüllt. Diese Menge reiche für einen Durchschnittswinter in der Regel aus, so der Landesbetrieb. Auf Bundesstraßen setzt der LBM nach eigenen Angaben wieder auf flüssiges Streusalz. Diese Salzsole soll verhindern, dass sich auf der Fahrbahn Reif- und Eisglätte bildet. Die Straßenmeistereien könnten aber nicht immer alle Straßen freihalten. Gestern im Westerwald etwa hatten umgestürzte Bäume dafür gesorgt, dass die Räumfahrzeuge nicht überall durchkamen. Der ADAC Mittelrhein appelliert außerdem, an seinem Fahrzeug Winterreifen aufzuziehen. Wer jetzt noch mit Sommerreifen unterwegs sei und erwischt werde – dem drohe ein Bußgeld ab 60 Euro und ein Punkt in Flensburg. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 29. November 2023 um 8:30 Uhr.

8:38 Uhr Unfall bei Mendig: A61 gesperrt Autofahrer aufgepasst! Eben habe ich noch vermeldet, dass es auf den Straßen im Land ruhig ist, jetzt muss ich das revidieren. Gerade kam eine Meldung der Autobahnpolizei in Mendig rein, dass sich auf der A61 zwischen Mendig und Wehr in der Eifel ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lkw ereignet hat. Eine Person soll im Fahrzeug eingeklemmt sein. Die A61 ist Richtung Norden bis auf Weiteres voll gesperrt.

8:25 Uhr SWR-Infostand zum Thema Sicherheit in Kaiserslautern Menschen in Kaiserslautern aufgepasst! Meine Kollegen aus dem SWR-Studio in Kaiserslautern wollen sich heute an einem Stand in der Fußgängerzone nahe der Mall gerne mit Interessierten austauschen. Vor allem soll's um das Thema Sicherheit in Kaiserslautern gehen. Welche Erfahrungen haben die Menschen mit der zunehmenden Gewalt in der Kaiserslauterer Innenstadt gemacht? Wo und warum fühlen sie sich unsicher? Darüber wollen sie sich gerne mit euch austauschen. Aber es soll nicht nur um das Thema gehen, auch alle anderen Themen, die die Menschen in Kaiserslautern beschäftigen, können besprochen werden. Von 16 bis 18 Uhr sind meine Kollegen mit einem Infostand vor Ort in der Stadt. Neben dem heutigen Infostand des SWR wird es kommende Woche Mittwoch, Nikolaus, den 6. Dezember auch eine Diskussionsrunde zum Thema Sicherheit in Kaiserslautern geben. Diese findet im Emmerich-Smola-Saal des Studios in Kaiserslautern statt. Beginn ist um 19:30 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird auch online zu sehen sein. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 29. November 2023 um 7:30 Uhr.

8:15 Uhr Prozess: Kind über Gleise gezerrt und zwei Polizisten geschlagen Im Ticker ging's heute Morgen bereits um einen wichtigen Prozessauftakt in Trier und auch in Bad Dürkheim startet heute ein Prozess vor dem Amtsgericht. Das Gericht verhandelt gegen einen Mann, der zwei Beamte der Bundespolizei angegriffen und verletzt haben soll. Die Polizisten hatten ihn kontrolliert, als er nach einem Weinfest in Deidesheim - bei geschlossener Schranke - mit seiner Frau und seinem neunjährigen Sohn zu Fuß einen Bahnübergang überquerte. Die Familie kam nachts von der Kerwe in Deidesheim, als sich am Bahnübergang die Schranken senkten und die Ampeln auf Rot sprangen. Vater und Mutter wollten dennoch über die Gleise, ihr neunjähriger Sohn sträubte sich aber und rief laut Bundespolizei mehrfach "Es ist doch Rot!". Daraufhin sollen die Eheleute ihren Sohn gewaltsam über die Gleise gezerrt haben. Die Bahnpolizisten beobachteten das. Als sie den Mann ansprachen, rastete der laut Amtsgericht aus, schlug die Beamten und verletzte sie, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Laut Gericht soll der Angeklagte gesagt haben, es sei übertrieben gewesen, dass ihn die Polizisten stoppten. Er habe schließlich nach Hause gemusst, um seinen Sohn ins Bett bringen zu können. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 29. November 2023 um 7:30 Uhr.

7:56 Uhr 🏅 Rettungsmedaille für Lebensretter aus Lötzbeuren Für seine besondere Zivilcourage ist ein Mann aus Lötzbeuren (Kreis Bernkastel-Wittlich) jetzt geehrt worden. Daniel Müller hat vom rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling (SPD) die Rettungsmedaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten, weil er einer 76-Jährigen bei einem Brand das Leben gerettet hatte. Innenministerium RLP "Es erfordert außergewöhnlichen Mut und Entschlossenheit, sich in ein brennendes Haus zu begeben, um anderen in Not zu helfen", sagte Innenminister Ebling bei der Überreichung der Medaille. Müller war am 4. Dezember 2021 gemeinsam mit seiner Freundin im Auto unterwegs, als er schwarzen Rauch aus einer Wohnung aufsteigen sah und bemerkte, dass sich noch eine Frau in der Wohnung befand. Er rette die Frau aus dem Haus und alarmierte die Feuerwehr, während sich seine Freundin um die Seniorin kümmerte. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 29. November 2023 um 6:30 Uhr.

7:46 Uhr 🏥 Offener Brief wegen DRK-Krankenhaus in Altenkirchen Die Stadt Altenkirchen bittet in einem offenen Brief Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) um Hilfe. Hintergrund sind die Pläne des DRK, das Krankenhaus in Altenkirchen aus Kostengründen zu einem ambulanten Gesundheitszentrum umzubauen. Nach Auskunft des Bürgermeisters melden sich täglich besorgte Bürger bei der Stadt. Sie hätten Angst, dass die medizinische Versorgung in Altenkirchen zusammenbricht. Der Bürgermeister und die Fraktionen aus Altenkirchen fordern deshalb in ihrem offenen Brief den Gesundheitsminister auf, auf diese Ängste einzugehen. Und sie bitten Minister Hoch um ein gemeinsames Gespräch. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 29. November 2023 um 6:30 Uhr.

7:36 Uhr 🚆 Bahnstrecke Mainz-Alzey bleibt eingleisig Die Bahnstrecke Mainz-Alzey bleibt vorerst einspurig. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt und damit Forderungen der AfD eine Absage erteilt. Der Mainzer AfD-Stadtrat Arne Kuster hatte gefordert, die Strecke zweispurig auszubauen. Er gehe davon aus, dass mit der Ansiedlung des Pharma-Konzerns Eli Lilly in Alzey ab 2027 mehr Menschen auf dieser Strecke pendeln würden. Aktuell seien viele Züge aber verspätet. Der Betreiber Vlexx führt das darauf zurück, dass die Strecke einspurig ist. Dadurch gebe es für Züge weniger Möglichkeiten, zu überholen bzw. aneinander vorbeizufahren. Der Alzeyer Bürgermeister Steffen Jung (SPD) hält den Halbstundentakt zwischen beiden Städten zwar für ausreichend, aber die Züge bräuchten planmäßig zu lange. Die Deutsche Bahn teilte mit, die Verbindung sei betriebssicher und regelkonform. Ein zweispuriger Ausbau sei nicht geplant. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 29. November 2023 um 6:30 Uhr.

7:29 Uhr Ein Medien-Quiz zu Gutenbergs Ehren! Dass die Erfindung des Buchdrucks von Johannes Gutenberg die Medienwelt für alle Zeiten verändert hat, ist für euch natürlich nichts Neues. Heute jährt sich jedoch der Tag, an dem die erste Tageszeitung der Welt mit einer sogenannten Schnellpresse hergestellt wurde. Dadurch wurde das Zeitalter der "Massenblätter" eingeläutet. Ein Ereignis, das ohne Gutenbergs Buchdruck gar nicht möglich gewesen wäre. Ich möchte von euch wissen: Welche Zeitung war das eigentlich? Wie hieß die Zeitung und wo wurde sie veröffentlicht? "The Times" in London "Le Parisien" in Paris "Allgemeine Zeitung" in Mainz "De Telegraaf" in Amsterdam richtige Antwort: "The Times" in London

irrelevant: "De Telegraaf" in Amsterdam Die gegebene Antwort ist Die richtige Antwort lautet: "The Times" in London Die Tageszeitung "The Times" wurde erstmals am 29. November 1814, also vor mehr als 200 Jahren, hergestellt. Dafür wurde die Schnellpresse verwendet, die der deutsche Buchdrucker Friedrich Koenig, quasi ein Erbe Gutenbergs, erfunden hatte. Mit dieser Maschine war es möglich, bis zu 1.100 Exemplare pro Stunde zu drucken. Die Veröffentlichung der ersten "The Times"-Ausgabe gilt daher als Meilenstein der Drucktechnik. Übrigens: Als älteste Zeitung der Welt gilt ein Blatt mit dem sperrigen Namen "Relation aller Fuernemmen und gedenckwuerdigen Historien". Es erschien erstmals im Jahr 1605 in Straßburg, das sich nach der Erfindung des Buchdrucks zu einem bedeutenden Zentrum der Bücherherstellung entwickelt hatte.

7:25 Uhr 🍹 Mainzer bei Cocktail-WM in Rom Daumen drücken ist angesagt! Denn ein Mainzer Barkeeper vertritt derzeit Deutschland bei der Cocktail-Weltmeisterschaft in Rom. Nach Angaben der "Gilde Deutscher Barkeeper" treffen sich bei der WM in Rom Barkeeper aus etwa 90 Nationen. Der Mainzer Markus Schuler tritt im sogenannten Classic-Bereich an. Dabei geht es zum einen um den Geschmack des Cocktails. Zum anderen aber auch um die Zeit, die der Barkeeper zum Mixen dieses Drinks braucht. Nach der offiziellen Eröffnung gestern Abend beginnen dann heute die Wettkämpfe. Das Finale findet am Freitag statt. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 29. November 2023 um 6:30 Uhr.

7:16 Uhr 🚘 Die Verkehrslage am Mittwochmorgen Nach zwei Tagen Winterchaos auf den Straßen sieht es heute morgen etwas besser aus. Wenn ihr heute früh los müsst, schaut gern hier nach, ob es auf eurer Strecke hakt: Aktuelle Verkehrsmeldungen Und falls ihr doch Probleme habt auf dem Weg zur Arbeit, könnt ihr hier nachlesen, was bei Schnee und Glätte auf den Straßen für Arbeitnehmer gilt: Verspätung, Homeoffice, Unfall: Das gilt bei Schnee und Eis für Arbeitnehmer Was droht Arbeitnehmern, wenn sie sich verspäten? Ganz grundsätzlich liegt es immer in der Verantwortung des Arbeitnehmers, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Das ändert sich auch nicht, wenn es schneit. Arbeitnehmer müssen sich, so weit es irgendwie geht, auf solche Situationen vorbereiten und dann zum Beispiel entsprechend früher losfahren. Wer wegen Schnee und Eis zu spät kommt, hat keinen Anspruch, für diese Zeit auch bezahlt zu werden. Etwas anders sieht es mit Abmahnungen oder Kündigungen aus: Da sind die Hürden erheblich höher und der Arbeitgeber müsste schon ein vorwerfbares Verhalten nachweisen können. Gibt es ein Recht darauf, zu Hause zu bleiben? Nein. Wer nicht grundsätzlich laut Arbeitsvertrag das Recht dazu hat, den Arbeitsort frei zu wählen, kann von seinem Arbeitgeber, auch bei einem Wintereinbruch, zur Arbeitsstätte zitiert werden. Selbst wenn Homeoffice im Job grundsätzlich möglich ist. Anders verhält es sich, wenn im Arbeitsvertrag eine freie Wahl des Arbeitsortes klar geregelt ist. Dann kann der Arbeitgeber niemand zwingen, zum Beispiel ins Büro zu kommen. Einfach so zu Hause bleiben geht aber in keinem Fall. Es gilt immer: Wer zu spät oder gar nicht kommt, muss den Arbeitgeber informieren, sonst droht eine Abmahnung. Wer haftet bei einem Unfall? Wenn auf dem Weg zur Arbeit oder von dort nach Hause ein Unfall passiert, dann ist das ein Wegeunfall. Das heißt: Die gesetzliche Unfallversicherung oder die zuständige Berufsgenossenschaft springt ein - auch bei schlechter Witterung, das ändert sich dadurch nicht. Das gilt auch für Umwege: Wer sein Kind vor der Arbeit noch zur Kita bringen oder danach dort abholen muss, ist auch auf diesem Weg mitversichert. Die Versicherung greift jedoch nicht, wenn der Umweg aus persönlichen Gründen erfolgt, wie beispielsweise durch den Wocheneinkauf. Das geschieht dann auf eigenes Risiko.

6:53 Uhr ⚠️ Lebensgefahr im Wald wegen Schnee Wer noch mit dem Hund Gassi gehen muss oder sich einfach ein bisschen die Füße vertreten will, sollte das in vielen Teilen von Rheinland-Pfalz derzeit nicht im Wald tun. Denn: Bei Waldspaziergängen droht wegen der aktuellen Schneelage Lebensgefahr. Gemütlich durch den Wald spazieren und den Schnee bestaunen, wie im Bild unten, ist also keine gute Idee! Bei Waldspaziergängen droht in RLP im Moment Lebensgefahr. Der viele Schnee sorgt dafür, dass Äste abbrechen und Bäume umknicken. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Jan Eifert | Jan Eifert Besonders kritisch ist die Lage im Westerwald. "Die Lage ist durchaus außergewöhnlich", sagte Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Tobias Haubrich. Bäume fielen teilweise unter der Last des nassen Schnees wie Streichhölzer. Also: Die Gassirunde oder den Winterspaziergang lieber außerhalb von Wäldern machen. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 28. November 2023 um 7 Uhr.

6:31 Uhr ⚽ Champions League: BVB weiter, RB verpasst Überraschung gegen Manchester So jetzt noch die wichtigsten News am Morgen für alle Fußballfans: Borussia Dortmund steht vorzeitig im Achtelfinale der Champions League. Das Team von Trainer Edin Terzic setzte sich mit 3:1 bei AC Mailand durch und ist vor dem letzten Gruppenspiel nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze in Gruppe F zu verdrängen. Triumph in Mailand: BVB stürmt San Siro - Achtelfinale perfekt RB Leipzig hat bei Titelverteidiger Manchester City eine Überraschung verpasst. Die Sachsen führten 2:0, unterlagen am Ende aber mit 2:3. Beide Teams waren schon vorher für die K.O.-Runde qualifiziert. Wer vom Fußball noch nicht genug hat, für den geht's heute Abend weiter: Dann spielt Bayern München gegen den FC Kopenhagen und Union Berlin tritt bei Sporting Braga das vorletzte Gruppenspiel an. Während Union das Achtelfinale schon nicht mehr erreichen kann, stehen die Bayern bereits als Erster ihrer Gruppe fest.

6:21 Uhr 🤒 Bald wieder telefonische Krankschreibung möglich? Sind bei euch im Umfeld im Moment auch gefühlt alle krank? Alles schnupft und hustet. Besonders nervig ist's, wenn man sich in so einem Zustand dann noch zum Arzt schleppen muss für die Krankmeldung. Aber gute Nachrichten: Die telefonische Krankschreibung könnte schneller wieder eingeführt werden als eigentlich geplant. Nach Informationen des ARD Hauptstadtstudios soll sich der zuständige Bundesausschuss nächste Woche Donnerstag treffen, am 7. Dezember. Wenn sich alle einig sind, könnte die Regel sofort wieder gelten. Gestern hatten die Hausärzte gefordert, die telefonische Krankschreibung schon jetzt wieder einzuführen - und nicht erst Ende Januar, wie geplant. Hintergrund ist die aktuelle Krankheitswelle, die viele Arztpraxen überlastet. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 29. November 2023 um 5:30 Uhr.

6:18 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Heute gibt es eine Online-Pressekonferenz der Deutschen Umwelthilfe. Sie fordert erneut ein Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk. Zusammen mit Vertretern der Polizei und des Deutschen Tierschutzbundes geht es bei diesem Termin um die Böllerverbotsdebatte und die Pläne für die Silvesternacht. Das Bundesverfassungsgericht verkündet sein Urteil zur Reform des Bundestagswahlrechts von 2020. Es geht um die Vorschriften zur Sitzzuteilung, nach denen 2021 der aktuelle Bundestag zustande kam. Knapp ein Jahr davor hatte die damalige schwarz-rote Koalition das Verfahren im Alleingang neu geregelt. Daraufhin klagten 216 Abgeordnete von FDP, Grünen und Linken, damals in der Opposition, gemeinsam dagegen. Das Wahlrecht wurde von der Ampel mittlerweile erneut reformiert. Es könnte Hinweise im Urteil geben, ob die Richter auch in dem aktuellen Gesetz Probleme sehen. Voraussichtlich wird heute in Baden-Württemberg das Urteil im Berufungsverfahren einer Politikerin gegen einen Facebook-Nutzer wegen eines Facebook-Posts verkündet. Mit dem Urteil vom 23. Februar hatte das Landgericht Heilbronn die Klage unter anderem wegen der Äußerung des Beklagten, die Politikerin sei ein "dämliches Stück Hirn-Vakuum", als unbegründet abgewiesen. Die Äußerung sei noch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ein Zivilsenat hat die dagegen gerichtete Berufung der Politikerin allerdings verhandelt.

6:03 Uhr 🌨️ Das Wetter: Es schneit weiter in RLP Frau Holle legt keine Pause ein: Heute muss mit schauerartig verstärktem Schneefall oder Schneeregen gerechnet werden. Zunächst schneit es im Norden von Rheinland-Pfalz. Im Laufe des Tages breiten sich die Wolken jedoch aus und am Nachmittag erwarten die Meteorologen auch im Süden des Landes einige Schneeflocken. Und vor allem kann es teils noch sehr glatt sein auf den Straßen und Wegen. Die Temperaturen kommen nicht über 4 Grad hinaus. Video herunterladen (27,7 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Über eines der wichtigsten Themen unserer Zeit tauschen sich heute in Mainz rund 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus: die Pflege. Der Rheinland-Pfälzische Pflegetag bietet den Beschäftigten der Branche die Möglichkeit, sich auszutauschen und sich über Fortbildungsmöglichkeiten zu informieren. Heute beginnt der Prozess gegen elf Beschuldigte nach dem Angriff auf Polizisten vor einer Disko in Trier-West an Weiberfastnacht. Den zehn Männern und einer Frau werden teils schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Die Energieagentur Rheinland-Pfalz trifft sich zu ihrem Jahreskongress in Ingelheim. Die Vertreter wollen über die kommunale Wärmewende im Land beraten und nach Wegen suchen, wie sie gelingen kann. Heute wird der Weihnachtsmarkt der rheinland-pfälzischen Justizvollzugseinrichtungen durch Justizminister Herbert Mertin (FDP) eröffnet. Der Weihnachtsmarkt dient dem Verkauf verschiedener Produkte, die von Gefangenen in den Justizvollzugseinrichtungen des Landes hergestellt wurden. Die Produkte werden im Ministerium der Justiz in Mainz zum Verkauf angeboten.