Richtig lagt ihr mit der Antwort C: 13 Sigmund Jähn war am 26. August 1978 als erster Deutscher ins All geflogen. Der Saarländer Matthias Maurer war vor etwa zwei Jahren der bislang letzte Mensch aus Deutschland im Weltraum. Dazwischen wurden Ulf Merbold, Reinhard Furrer, Ernst Messerschmid, Abdul Ahad Momand, Klaus-Dietrich Flade, Hans Schlegel, Ulrich Walter, Thomas Reiter, Reinhold Ewald, Gerhard Tiele und Alexander Gerst in die Umlaufbahn geschossen. Übrigens: Klaus-Dietrich Flade, der im März 1992 eine Woche im All verbrachte, war der bislang einzige Astronaut aus Rheinland-Pfalz. Er kam in Büdesheim im Eifelkreis Bitburg-Prüm auf die Welt.

9:42 Uhr Erbeskopf bereitet sich auf Skisaion vor Skifahrer und Snowboarder aufgepasst: Am Erbeskopf im Hunsrück laufen die Vorbereitungen für die kommende Skisaison. Nach Angaben des zuständigen Zweckverbandes ist aber noch nicht klar, ab wann die Skilifte in Betrieb sein werden. Dies hänge von der Witterung in den kommenden Tagen ab. Klar ist nach Angaben des Zweckverbandes aber, dass in diesem Jahr nur einer von insgesamt drei Liften in Betrieb genommen wird. Dies sei auch im vergangenen Jahr der Fall gewesen. Der Erbeskopf ist mit 816 Metern der höchste Berg in Rheinland-Pfalz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Trier am 28.11.2023 um 9:30 Uhr.

9:28 Uhr UNESCO-Scouts in Trier nehmen Arbeit auf Trierer Schülerinnen und Schüler führen ab heute Interessierte zu den Trierer Welterbestätten. Nach Angaben der Generaldirektion Kulturelles Erbe in Rheinland-Pfalz kam die Idee dazu von einer Lehrerin und einer Museumspädagogin. SWR-Reporterin Dunja von Morzé berichtet:

9:10 Uhr Update zum Schnee in RLP Vor allem im Norden und Westen des Landes kommt es weiter zu Beeinträchtigungen durch den Schnee von gestern, aber auch durch neue Flocken. Im Bereich Betzdorf im Kreis Altenkirchen gab es laut Polizei sechs Unfälle. Auf der L288 bei Nauroth sei ein Autofahrer in einen querliegenden Baum gefahren. Die Feuerwehr ist den Angaben zufolge dabei, die umgestürzten Bäume zu beseitigen. In Friesenhagen versuche die Straßenmeisterei aktuell die Durchgangsstraße freizuräumen. Auch im Rhein-Lahn-Kreis sind in der Nacht im Bereich Diez nach Polizeiangaben mehrere Bäume umgestürzt. Aktuell sei die K19 zwischen Isselbach und Hirschberg deshalb gesperrt. Im Raum Trier sprechen die Einsatzkräfte ebenfalls von umgestürzten Bäumen infolge der Schneelast. In der Eifel schneit es laut Polizei derzeit wieder leicht. Die Straßen dort sind frei. Über dieses Thema berichteten die SWR Studios Trier und Koblenz am 28.11.2023 um 8:30 Uhr.

8:59 Uhr Frankenthal: Urteil im Fall eines misshandelten Babys erwartet Vor dem Landgericht in Frankenthal wird heute das Urteil gegen ein Elternpaar erwartet, das sein Baby im Jahr 2020 schwer misshandelt haben soll. Die Staatsanwaltschaft fordert für den Vater des heute dreijährigen Kindes bis zu 5 Jahre Haft, für die Mutter will die Anklage eine Haftstrafe auf Bewährung. Die Anwälte der Eltern plädieren auf Freispruch, da nicht sicher sei, ob der Vater oder die Mutter für die Misshandlung verantwortlich war. Der Junge war im Sommer 2020 mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Das Baby hatte nur durch mehrere Notoperationen gerettet werden können. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Ludwigshafen am 28.11.2023 um 8:30 Uhr.

8:45 Uhr Berechnung: In Rheinland-Pfalz fehlen rund 27.000 Kita-Plätze In Rheinland-Pfalz fehlen nach Berechnungen der Bertelsmann Stiftung 27.400 Kita-Plätze. Die Stiftungsexpertin für frühkindliche Bildung, Bock-Famulla, sagte, damit könne das Land den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz nach wie vor nicht erfüllen. Die Stiftung hat nach eigenen Angaben amtliche Statistiken aus dem vergangenen Jahr ausgewertet. Demnach ist auch die Zahl der Kinder pro Vollzeit-Kraft zu hoch. Die Kitas in Rheinland-Pfalz könnten aktuell ihren Bildungsauftrag für die Mehrheit der Kinder nicht erfüllen, so die Bertelsmann-Stiftung. Über dieses Thema berichtete SWR 1 RLP am 28.11.2023 um 7:30 Uhr.

8:30 Uhr Scholz mit Regierungserklärung zur Haushaltskrise 25 Minuten hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) heute ab 10 Uhr Zeit, den Abgeordneten des Bundestages in Berlin und den Menschen in Deutschland seine Sicht der Dinge auf die Haushaltskrise zu erläutern. Die Regierungserklärung wird nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Nachtragshaushalt 2021 mit großer Spannung erwartet. Die Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau haben den Blick nach Berlin: Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

8:16 Uhr Erfolgreiche Eilanträge gegen Grundsteuerbescheide in RLP Dieses Urteil lässt aufhorchen. Das höchste Finanzgericht in Rheinland-Pfalz hat in einem Eilverfahren zwei Einsprüchen gegen Grundsteuerbescheide stattgegeben. Zur Begründung heißt es vom Gericht in Neustadt/Weinstraße, es gebe Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Bewertungsregeln für die neue Grundsteuer. Möglicherweise sei die Bewertung der Bodenrichtwerte nicht rechtmäßig zustande gekommen. Das Gericht hat nach eigenen Angaben wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache die Beschwerde beim Bundesfinanzhof zugelassen. In Rheinland-Pfalz müssen zur Berechnung der Grundsteuer aktuell insgesamt rund 2,5 Millionen Immobilien neu bewertet werden. Bisher sind nach Angaben des Finanzministeriums fast 280.000 Einsprüche gegen Bescheide eingelegt worden. Rheinland-Pfalz Finanzgericht: Zweifel an Verfassungsmäßigkeit Erfolgreiche Eilanträge gegen Grundsteuerbescheide in RLP Das höchste Finanzgericht in Rheinland-Pfalz hat zwei Einsprüche gegen Grundsteuerwertbescheide zugelassen. Es gebe Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Bewertungsregeln. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

Die richtige Antwort lautet: 13 Sigmund Jähn war am 26. August 1978 als erster Deutscher ins All geflogen. Der Saarländer Matthias Maurer war vor etwa zwei Jahren der bislang letzte Mensch aus Deutschland im Weltraum. Dazwischen wurden Ulf Merbold, Reinhard Furrer, Ernst Messerschmid, Abdul Ahad Momand, Klaus-Dietrich Flade, Hans Schlegel, Ulrich Walter, Thomas Reiter, Reinhold Ewald, Gerhard Tiele und Alexander Gerst in die Umlaufbahn geschossen. Übrigens: Klaus-Dietrich Flade, der im März 1992 eine Woche im All verbrachte, war der bislang einzige Astronaut aus Rheinland-Pfalz. Er kam in Büdesheim im Eifelkreis Bitburg-Prüm auf die Welt.

7:41 Uhr Kaiserslautern: Demo der Zivilbeschäftigten des US-Militärs In Kaiserslautern hat die Gewerkschaft ver.di deutsche Zivilbeschäftigte des amerikanischen Militärs zu einer Demonstration aufgerufen. Hintergrund ist der laufende Tarifkonflikt. Die Gewerkschaft fordert für ihre Mitglieder 300 Euro mehr plus sechs Prozent mehr vom gesamten Lohn. Die Betroffenen sind bei den Amerikanern beispielsweise Elektriker, Busfahrer oder Bäcker. Die meisten von ihnen arbeiten an den rheinland-pfälzischen Standorten in Baumholder, Ramstein oder Landstuhl. Ver.di erwartet zu der Demonstration in Kaiserslautern um 10 Uhr etwa 600 Teilnehmende. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern am 28.11.2023 um 7:30 Uhr.

7:30 Uhr Ahrtal-Fluthilfefonds vorerst gesichert Nachdem das Bundesverfassungsgericht vergangene Woche den Haushalt der Bundesregierung für dieses Jahr für nicht rechtmäßig erklärt hatte, stand plötzlich auch der Wiederaufbaufonds für die Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal und der Region Trier infrage. Ich muss zugeben: Das hat mich aufgewühlt. War ich doch vor Monaten selbst beruflich im Ahrtal unterwegs und habe gesehen, wie der Stand des Wiederaufbaus ist. Was den Fluthilfefonds des Bundes betrifft, können die Betroffenen der Katastrophe seit gestern Abend aber, zumindest vorerst, aufatmen. Berlin Nach Urteil des Bundesverfassungsgerichts Bund rettet vorerst Fluthilfefonds im Nachtragshaushalt 2023 Die Bundesregierung hat den Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 beschlossen. Damit ist auch der Sonderfonds für die Betroffenen der Flutkatastrophe 2021 für ein Jahr gerettet. 19:00 Uhr Nachrichten, Wetter SWR Aktuell

7:24 Uhr Schnee im Westerwaldkreis: Vorsichtig fahren und Wälder meiden Der Westerwaldkreis warnt aufgrund des Schnees vor umstürzenden Bäumen. Der Kreis ruft die Bevölkerung dazu auf, vorsichtig zu fahren und Wälder zu meiden. Dort bestehe Lebensgefahr. SWR-Reporterin Judith Seitz berichtet:

7:17 Uhr Nach Insolvenz: Römertopf verlässt Westerwald und geht ins Ausland Die Marke scheint vorerst gerettet, aber die Tradition wird Rheinland-Pfalz verlassen: Der Römertopf, eigentlich DER klassische Tonbräter aus dem Westerwald, wird künftig nicht mehr in Ransbach-Baumbach produziert. Nach der Insolvenz des Unternehmens will der Investor die Produktion aus Kostengründen ins Ausland verlagern.

7:09 Uhr History: Der 28. November... 2018: Die einst weltgrößte Computermesse Cebit wird eingestellt. Zuletzt lockte sie nur noch 120.000 Menschen aufs Messegelände in Hannover. Zu besten Zeiten um die Jahrtausendwende besuchten die Messe bis zu 800.000 Menschen. 1983: Das europäische Weltraumlabor "Spacelab" startet mit der Raumfähre "Columbia" erstmals ins All. Als erster Nicht-Amerikaner ist der deutsche Physiker und Astronaut Ulf Merbold an Bord. 1925: Die älteste Radioshow der USA startet. Die "Grand Ole Opry Show" mit wöchentlich gesendeten Country-Konzerten hat bis heute Kultstatus. 1848: Der Schweizer National- und Ständerat wählt Bern zum permanenten Regierungssitz der Eidgenossenschaft. Damit wird die Rotation der Regierung zwischen verschiedenen Städten abgeschafft.

6:58 Uhr Rhein-Pfalz-Kreis nimmt Klage gegen Abriss der Hochstraße zurück Die Stadt Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis haben ihren Streit um den Neubau der geplanten Stadtstraße beigelegt. Der Rhein-Pfalz-Kreis zog den Großteil einer entsprechenden Klage gegen den Abriss der alten Hochstraße und den Neubau der zukünftigen Helmut Kohl Allee zurück. Zur Begründung hieß es von Landrat Clemens Körner auf SWR-Anfrage, die Klage hätte das gesamte Bauprojekt verhindern können. Daher habe man die Klage abgemindert. Jetzt gehe es nur noch um mögliche Regressansprüche, sollte das Kreishaus bei den Arbeiten berschädigt werden. Der Landrat hofft nach eigenen Angaben darauf, bis zur Hochphase der Bauarbeiten mit seinem Team in einem neuen Kreishaus in Schifferstadt zu arbeiten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Ludwigshafen am 28.11.2023 um 6:30 Uhr.

6:39 Uhr Rheingau-Taunus-Kreis: Menschen sollen wegen Wetter zu Hause bleiben Wenn wir gerade im benachbarten Hessen sind: Im Rheingau-Taunus-Kreis haben die Behörden die Menschen aufgerufen, wegen der Wetterverhältnisse heute zu Hause zu bleiben. Die Straßen zwischen Wiesbaden und Untertaunus sowie Rheingau und Untertaunus blieben vorerst gesperrt, da hier weiterhin Bäume umstürzten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mainz am 28.11.2023 um 6:30 Uhr.

6:37 Uhr Wiesbaden: Schüler müssen in Schule übernachten Wir blicken mal rüber zu unseren Nachbarn nach Hessen. In der Landeshauptstadt Wiesbaden haben 55 Menschen, darunter 27 Kinder, eine vermutlich nicht ganz so gemütliche Nacht verbracht. Denn sie mussten wegen des Wintereinbruchs in der internationalen Schule im Stadtteil Naurod übernachten. Die Feuerwehr kümmert sich um die Betroffenen. Ob der Unterricht heute normal startet, ist noch unklar. In #Naurod wurde in einer internationalen Schule eine #Betreuungsstelle für eine 55köpfige Gruppe aus Schülern und Betreuern eingerichtet, die mit ihren Schulbussen nicht abfahren konnten. Der #Betreuungszug von ASB/JUH hat diese Aufgabe übernommen. ^jh pic.twitter.com/NsZu2jwQOU

6:29 Uhr Deutschland und die Welt am Dienstag Kanzler Olaf Scholz (SPD) will am Vormittag im Bundestag über die Haushaltskrise sprechen. Im Anschluss an die Regierungserklärung ist eine zweistündige Debatte geplant. Es wird erwartet, dass die Opposition die Regierung wegen ihrer verfassungswidrigen Umwidmung von Corona-Schulden in einen Klimafonds stark kritisieren wird. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt seine viertägige Nahost-Reise mit einem Besuch in Oman fort. In der Hauptstadt Maskat wird er sich mit Sultan Haitham bin Tarik treffen und über die politische Lage sprechen. Oman spielt zwar im aktuellen Nahost-Konflikt keine wesentliche Rolle, gilt aber allgemein als einflussreich in der Region. Am Mittwoch will Steinmeier dann nach Katar weiterreisen und weitere politische Gespräche führen. Die Gewerkschaft GEW hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst der Bildungseinrichtungen zu einem Streik- und Aktionstag aufgerufen. Zum "Streiktag Bildung" sollen Lehrkräfte, Erzieherinnen, Sozialarbeiter und -pädagogen, Hochschullehrende sowie studentische Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft mitteilte. In Hamburg, Berlin, Leipzig und Karlsruhe seien zudem Kundgebungen und Demonstrationen geplant. Inwieweit Rheinland-Pfalz vom Streik betroffen sein wird, lässt sich zur Stunde noch nicht absehen. Borussia Dortmund startet mit guten Chancen in den Endspurt um das Achtelfinale der Fußball-Champions-League. Mit einem Sieg beim AC Mailand heute Abend wäre der Einzug in die K.o.-Runde vorzeitig perfekt. Ansonsten fällt die Entscheidung erst beim letzten Vorrundenspiel am 13. Dezember daheim gegen Paris Saint-Germain. Für RB Leipzig geht es heute um die Vorentscheidung über den Gruppensieg. Der DFB-Pokalsieger hat nur bei einem Sieg bei Manchester City noch die Chance, die Gruppe G als Erster abzuschließen und damit auf ein leichteres Los für das Achtelfinale zu hoffen.

6:15 Uhr Die Verkehrslage auf den Straßen im Land Schneebedingte Behinderungen gibt es zur Stunde nicht. Doch ein Blick auf unseren Verkehrsticker kann gerade heute nicht schaden: Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:07 Uhr Die Wettervorhersage für Rheinland-Pfalz Auch heute sind fürs Land weitere Schneefälle angekündigt. Und es bleibt frostig. Die Einzelheiten von SWR-Wetterexperte Sven Plöger. Video herunterladen (27 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Im Prozess gegen die Eltern eines vor drei Jahren schwer verletzten Kleinkindes wird heute am Landgericht Frankenthal das Urteil erwartet. Die Rechtsanwälte der Eltern fordern einen Freispruch. Der Staatsanwalt, der die Eltern wegen Misshandlung Schutzbefohlener angeklagt hat, fordert dagegen zwischen vier und fünf Jahren Haft für den Vater und eine Bewährungsstrafe wegen unterlassener Hilfeleistung für die Mutter. Der erst wenige Monate alte Sohn hatte 2020 notoperiert werden müssen - wegen innerer Verletzungen infolge von Gewalt. Am Mittag gibt es ein Gespräch von Vertretern des Ministerrats Rheinland-Pfalz mit Leitungen der Evangelischen Kirchen im Land. Es geht unter anderem um die politischen Herausforderungen und das gesellschaftliche Klima sowie die Situation der Evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz. In Landau beginnt ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Raser. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, mehrfach mit viel zu hoher Geschwindigkeit gefahren zu sein. Bei einem Unfall in Südhessen hatte der Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren - zwei Mitfahrer starben.