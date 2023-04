++ 255 Schwarzfahrer an einer Haltestelle ++ Bahn droht mit wochenlangen Streiks ++ Diskussion Kassenärzte ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:47 Uhr Die Lage auf den Straßen in Rheinland-Pfalz Ein letztes Mal auf die Arbeit, bevor das lange Wochenende für einige von euch startet? So kommt ihr heute Morgen gut durch den Verkehr. Der Blick auf die aktuelle Verkehrslage - einmal hier entlang, bitte: Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

8:38 Uhr Koblenz will neue Städtepartnerschaft Die Stadt Koblenz möchte eine neue Städtepartnerschaft mit der west- ukrainischen Stadt Iwano-Frankiwsk eingehen. Das hat der Stadtrat gestern beschlossen. Die ukrainische Stadt habe sich Koblenz als Partnerstadt gewünscht, weil es bereits personelle Verbindungen gebe. Oberbürgermeister David Langner (SPD) sagte, er hoffe, dass breite Teile der Bevölkerung die Partnerschaft mittrügen. Darüber berichtete SWR4 RLP/Koblenz am 28. April um 7:30 Uhr Koblenzer Rathaus SWR

8:17 Uhr Mehr Bäume in Wäldern der Region Trier abgeholzt 2022 mussten in den Staats- und Kommunalwäldern der Region Trier mehr als 785.000 Festmeter Holz gefällt werden. Das waren etwa 161.000 Festmeter Holz mehr als im Jahr zuvor, wie eine Auswertung von Daten der 13 Forstämter in der Region ergab. Die meisten Bäume mussten demnach im Hochwald gefällt werden - überwiegend Fichten, die gefällt werden mussten, weil sie vom Borkenkäfer befallen waren. Kahlflächen werden laut Landesforstverwaltung zügig neu bepflanzt. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Darüber berichtete SWR4 RLP am 28. April um 7:30 Uhr

7:54 Uhr U-Boot auf dem Weg nach Speyer ...Und von Kelberg nehme ich euch jetzt direkt mit ans Wasser, genauer gesagt nach Norddeutschland. Dort beginnt nämlich jetzt um 8 Uhr für das historische U-Boot "U17" der Transport zum Technikmuseum in Speyer. Am Ende soll es dann im Sinsheimer Technikmuseum stehen. Nach Angaben des Museums hebt in ein paar Minuten ein Kran das 50 Meter lange U-Boot in Kiel auf einen sogenannten Schwimmponton. Ankunft im Naturhafen in Speyer soll der 16. Mai sein. Auf dem Weg ins Trockendock: Dort wird das U-Boot für die Reise ins Technik Museum Speyer vorbereitet. dpa Bildfunk Picture Alliance

7:35 Uhr Schwer verletzt bei Brand in der Eifel Beim Brand im Keller eines Einfamilienhauses in Badem in der Eifel ist gestern ein Mann schwer verletzt worden, wie die Polizei heute mitteilte. Der Hausbewohner hatte versucht, das Feuer selbst zu löschen. Warum es brannte, ist unklar. picture alliance / Paul Zinken/dpa | Paul Zinken Darüber berichtete SWR4 RLP/Trier am 28. April um 6:30 Uhr

7:25 Uhr Polizei Altenkirchen warnt vor Betrugsmasche Die Polizei in Altenkirchen warnt erneut vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten oder Staatsanwälte ausgeben. Grund ist ein aktueller Fall: Die angeblichen Polizisten behaupteten, dass im Bereich Altenkirchen gerade nach flüchtigen Straftätern gefahndet werde. In weiteren Telefonaten, die sich teils über Stunden hinzogen, brachten sie so eine Frau dazu, einen fünfstelligen Bargeldbetrag von ihrem Konto abzuheben und an einen der Täter zu übergeben. IMAGO xFleigx/xEibner-Pressefotox EP_dfg Darüber berichtete SWR4 RLP/Koblenz am 28. April um 6:30 Uhr

7:22 Uhr Neue Buslinie: In Nieder-Olm besser von A nach B kommen Erleichterung in Sachen Fortbewegung gibt es in Nieder-Olm (Rheinhessen) - dort startet heute offiziell eine neue innerstädtische Buslinie. Dabei handelt es sich um drei Busse, die mit der Linien-Nummer 651 in Nieder-Olm unterwegs sein werden. Zur Einweihung werden die Busse auf die Namen der Nieder-Olmer Partnerstädte getauft - Recey-sur-Ource, Bussolengo und L'Alcúdia. Organisiert und betrieben wird die neue Linie vom Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund, dem Landkreis Mainz-Bingen, der Stadt-Nieder-Olm und dem Verkehrsunternehmen Kommunalverkehr Rhein-Nahe. Darüber berichtete SWR4 RLP/Mainz am 28. April um 6:30 Uhr

7:13 Uhr Massenschlägerei: Zeugen gesucht! Die Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen einer Massenschlägerei auf dem Betzenberg. An dem Vorfall am Mittwochnachmittag seien nach bisherigen Erkenntnissen bis zu 30 Jugendliche beteiligt gewesen. Zuvor soll es zwischen zwei Gruppen zum Streit gekommen seien. Die einen hätten die anderen dann abgepasst und attackiert. Ein 16-Jähriger musste laut Polizei mehrere Schläge und Tritte einstecken. Er sei dabei leicht verletzt worden. Nach ersten Zeugenaussagen sollen die Angreifer teils auch Messer und Glasflaschen bereitgehalten haben. Davon gebe es auch Handyaufnahmen. IMAGO IMAGO / STPP Darüber berichtete SWR4 RLP am 28. April um 6:30 Uhr

6:57 Uhr Voting: Wer traut sich schon ins Freibad? Wer aktuell noch fröstelt, muss jetzt ganz stark sein: Die Freibad-Saison steht in den Startlöchern! Das Freibad in Winnweiler in der Pfalz hat schon seit fast zwei Wochen geöffnet. Am jetzt kommenden langen Wochenende wollen einige weitere Freibäder folgen: zum Beispiel in Trier, Bad Kreuznach oder Alzey - das hat seit heute 6 Uhr geöffnet. 16 Grad Wassertemperatur in Alzey... 🥶 fröstel... Wie ist es bei euch, macht ihr euch auf ins Freibad, sobald die Tore öffnen? Wie warm ist eure Wohlfühl-Wassertemperatur im Freibad? Wie warm sollte das Wasser im Freibad für euch sein? 16 Grad, ganz klar! Mindestens 20 Grad sollte das Wasser schon haben Unter 25 Grad geht gar nichts! Freibad?! Also ich gehe nur in die Therme! Abschicken

6:44 Uhr Fünf Schwerverletzte bei Zusammenstoß von Autos Auf der L82 zwischen Waldorf und Niederzissen (Landkreis Ahrweiler) sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto kam laut Polizei in einer Kurve von der Straße ab und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls seien beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert worden. Neben der Polizei seien auch zwei Rettungshubschrauber, mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie Feuerwehren im Einsatz gewesen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Friso Gentsch Darüber berichtete SWR4 RLP am 28. April um 6:30 Uhr

6:39 Uhr Was beschäftigt Deutschland und die Welt am Freitag? Der Berliner Senat tagt erstmals nach der Wahl des CDU-Politikers Kai Wegner zum neuen Regierenden Bürgermeister. Wegner hatte am Donnerstag die absolute Mehrheit von 80 Stimmen zwei Mal verpasst - im dritten Wahlgang setzte er sich schließlich durch. Er führt eine Koalition mit der SPD, die zuvor die Regierende Bürgermeisterin gestellt hatte. In Wunstorf bei Hannover landen heute Nachmittag Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr, die mehr als 700 Menschen aus dem umkämpften Sudan ausgeflogen haben. Sie werden von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Empfang genommen und mit einem Rückkehrappell geehrt. Papst Franziskus reist heute nach Ungarn. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird Ungarns Regierungschef Viktor Orban treffen, aber auch mit ukrainischen Geflüchteten sowie mit Jugendlichen, Künstlern und Akademikern sprechen. Am Sonntag ist ein großer Gottesdienst unter freiem Himmel geplant.

6:25 Uhr Fair-Play: Glückwunsch an Zehnkämpfer Niklas Kaul! Jetzt geht es sportlich weiter hier bei uns - denn gestern Abend hat der Mainzer Zehnkämpfer Niklas Kaul gemeinsam mit seinem Schweizer Kollegen und EM-Zweiten, Simon Ehammer, den Fair-Play-Preis des Deutschen Sports bekommen. Die beiden erhielten den Preis für die "Art und Weise, Wettkämpfe gegeneinander in ein Miteinander zu verwandeln". Und dass der Zusammenhalt bei den Athleten im Zehnkampf wohl etwas ganz Besonderes ist, erzählte Niklas Kaul gestern auch meinen Kolleginnen und Kollegen von SWR1:

6:05 Uhr Heiß diskutiert: Kassenärzte fordern Selbstbeteiligung von Patienten Dem Gesundheitswesen in Deutschland fehlt es an Geld, das ist weiter nichts Neues. Politik und Verbände kommen mehr oder weniger abwechselnd mit Ideen um die Ecke, wie die Kosten verringert - oder neu verteilt werden könnten. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz hat jetzt einen Vorschlag, der den Betroffenen, nämlich den Patientinnen und Patienten, eher weniger gefallen wird. Sie sollen einen Teil der Behandlungskosten selbst tragen, schlägt die KV vor. Auf Instagram haben wir kurz zusammengefasst, worum es da geht. Über dieses Thema berichtete das SWR Fernsehen RLP am 27. April 2023 um 19:30 Uhr

6:04 Uhr Bahn droht mit längeren Streiks Im Tarifkonflikt mit der Bahn droht die Eisenbahngewerkschaft EVG mit längeren Streiks als bisher. "Die nächsten Streiks werden länger dauern", sagte Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay der Süddeutschen Zeitung. Die EVG könne die Bahn wenn nötig "wochenlang lahmlegen". Denkbar sei etwa, dass die Gewerkschaft nacheinander unterschiedliche Berufsgruppen im Wechsel zum Streik aufrufe, etwa Zugbegleiter und Instandhalter, oder unterschiedliche regionale Schwerpunkte setze. Am Mittwoch war die dritte Verhandlungsrunde gescheitert. Die nächste Runde soll Ende Mai stattfinden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Boris Roessler Darüber berichtete SWR3 am 28. April um 5:00 Uhr

6:03 Uhr Das wird heute wichtig fürs Land In Speyer im Speziellen und entlang des Rheins im Allgemeinen steigt mit dem heutigen Tag die Spannung. Von Kiel aus geht nämlich ein ausrangiertes U-Boot der deutschen Marine auf seine letzte Reise. Ziel des Transportes über den Rhein: Speyer. Im dortigen Technik Museum wird nochmal an dem Boot gearbeitet, bevor es zum endgültigen Zielort geht, dem Technik Museum Sinsheim. So sieht das U-Boot aus, das nach Speyer gebracht wird. Dort wird es im Technik Museum umgebaut. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Frank Molter Rheinland-Pfalz will Vorreiter in Sachen Biotechnologie werden. Dazu stellen die Landesregierung und die Stadt Mainz heute die Plattform "Biotechnologie/Life Sciences Rheinland-Pfalz" vor. Die Plattform soll Wirtschaft, Start-Ups und Wissenschaft besser vernetzen. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit stellt am Vormittag die Arbeitsmarktzahlen für April vor. Im Vormonat waren im Land knapp 110.100 Menschen ohne Job gewesen, die Quote lag bei fast fünf Prozent.

6:02 Uhr Das Wetter am Freitag und dem langen Wochenende 38,7 Grad in Südspanien am Donnerstag - das war neuer Hitzerekord in Europa für April. Soo heiß wird es bei uns nicht, aber dennoch - es wird langsam wärmer. Aber der April verabschiedet sich, wie es sich gehört, mit wechselhaftem Wetter. Sonne, Wolken, Regen, alles ist dabei. Die Einzelheiten für das lange Wochenende hat Wetterexperte Karsten Schwanke. Video herunterladen (25,8 MB | MP4)