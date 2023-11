Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:59 Uhr Tschüss! Kurz vor 10 Uhr. Das war's schon wieder mit unserem Morgenticker. Ich hoffe, ihr geht informiert und gut unterhalten in den Montag. Wir sind natürlich auch weiter für euch da mit den Nachrichten aus Rheinland-Pfalz - hier im Web, in unserer App oder auf unseren Social Media Kanälen. Wenn ihr mögt, lesen wir uns morgen früh ab 6 Uhr wieder. Macht`s gut! Kommt gut in die neue Woche.

9:45 Uhr Ergebnis Voting 3D-Zebrastreifen Ich hatte euch vorhin gefragt, was ihr von einem 3D-Zebrastreifen halten würdet. Hintergrund ist die Überlegung des Ortsbeirates Süd in Ludwigshafen, an einer Schule den ersten dieser Art in Rheinland-Pfalz anzulegen. Gut die Hälfte von euch, die ihre Stimme abgegeben haben, würde einen solchen Zebrastreifen gut finden, da er vermutlich besser wahrgenommen wird. Knapp 35 Prozent haltej nichts von einem 3D-Zebrastreifen, da er die Autofahrer eventuell irritieren könnte. 13,2 Prozent von euch ist es egal, ob mit 3D oder ohne über die Straße. Danke fürs Mitmachen! ☺

9:07 Uhr Katwarn: Unwetterwarnung für den Westerwald Über die Warn-App KATWARN ist am Morgen eine Unwetterwarnung für den Westerwald verschickt worden. Das ist der genaue Wortlaut der Warnmeldung: SWR

8:44 Uhr Erstes Schneebild aus der Eifel Im Westen des Landes, genauer gesagt in der Eifel, hat der angekündigte Schneefall eingesetzt. Meine Kollegin Anna-Carina Blessmann hat ein erstes Bild aus Gerolstein geschickt. Schöööön! SWR

8:18 Uhr Wieder mehr Großinsolvenzen in Deutschland In Deutschland sind in diesem Jahr wieder mehr große Unternehmen pleite gegangen. Das meldet der Kreditversicherer Allianz Trade. Eine Großinsolvenz sieht der Versicherer, wenn ein Betrieb mit mehr als 50 Millionen Euro Umsatz aufgibt. Michael Wegmer aus der SWR-Wirtschaftsredaktion mit Einzelheiten:

8:05 Uhr Geschlossene Schneedecke in der Eifel Da ist er, der angekündigte Schnee in Rheinland-Pfalz. Von Westen her zieht er über das Land. Aktuell meldet die Polizei in den Höhenlagen rund um Prüm und Bitburg in der Eifel eine geschlossene Schneedecke. Die Räumdienste seien im Einsatz. Unfälle soll es noch keine gegeben haben. Im Hunsrück schneit es derzeit leicht. Die Straßen dort sind noch frei. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Trier am 27.11.2023 um 7:30 Uhr.

7:53 Uhr Habeck trifft Wirtschafts- und Energieminister der Länder Wir schauen noch mal über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus. In Berlin trifft sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Morgen mit den Wirtschafts- und Energieministern der Länder. Dabei soll es vor allem um die Folgen des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts gehen. Die Länder fürchten unter anderem, das Förderzusagen des Bundes für Infrastrukturprojekte zurückgezogen werden. Ein weiterer wichtiger Termin in Berlin heute ist der sogenannte Autogipfel im Kanzleramt. Im Vorfeld fordern Verkehrs- und Umweltverbände, dass die Politik stärker in den Markt eingreift. Die Hersteller müssten dazu gebracht werden, auch kleinere und günstigere E- Autos zu produzieren, so beispielsweise die Meinung der Umweltorganisation BUND. Über dieses Thema berichtete SWR 3 am 27.11.2023 um 7:30 Uhr.

7:33 Uhr Voting: 3D-Zebrastreifen in Ludwigshafen Der 3D-Zebrastreifen - so sieht er aus - hier in Österreich dpa Bildfunk Picture Alliance Der Ortsbeirat Süd in Ludwigshafen will heute über einen 3D-Zebrastreifen diskutieren. Wir hatten das Thema auch hier schon mal im Ticker kurz angerissen. Der 3D-Zebrastreifen wäre der erste seiner Art in Rheinland-Pfalz. Er soll an einer Grundschule entstehen. Aber bis zu einer Entscheidung müssen noch einige Gremien durchlaufen werden. Ich würde gerne von euch wissen, wie ihr zu einem 3D-Zebrastreifen steht. Die Abstimmung ist bereits beendet. Wie findet ihr so einen 3D-Zebrastreifen? Ja, ich finde so einen Zebrastreifen gut. Er wird sicher besser wahrgenommen. 52,2%

Nein, ich finde so einen Zebrastreifen nicht gut. Ich denke, das könnte die Autofahrer verwirren oder erschrecken. 34,6%

Mir ist es egal, welcher Zebrastreifen auf die Straße gemalt wird. 13,2% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:24 Uhr Erstinfo: Unbekannte sprengen im Landkreis Trier-Saarburg einen Geldautomaten In Zerf im Kreis Trier-Saarburg haben Unbekannte am frühen Morgen einen Geldautomaten gesprengt. Das hat die Polizei auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Eine Volksbankfiliale soll betroffen sein. Die Polizei ist eigenen Angaben zufolge noch vor Ort, der Einsatz läuft. Weitere Infos gibt es noch nicht. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Trier am 27.11.2023 um 6:30 Uhr.

7:16 Uhr Neuer Bürgermeister für Wörth Freisbach hat gewählt - und die Menschen im südpfälzischen Wörth auch. Und zwar gestern einen neuen Bürgermeister. Steffen Weiß von der FWG wird künftig die Stadtgeschicke leiten. Er setzte sich in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Dennis Nitsche von der SPD durch. Weiß erhielt 64 Prozent der Stimmen, Nitsche 36. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Ludwigshafen am 27.11.2023 um 6:30 Uhr.

7:08 Uhr Eingeschränkter Busverkehr in Ludwigshafen In Ludwigshafen und im benachbarten Mannheim fallen seit heute mehrere Buslinien aus oder die Fahrstrecken sind verkürzt. Laut der Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) herrscht ein Mangel an Fachkräften. Dazu gebe es viele Krankheitsfälle. Ab 17. Dezember soll es den Angaben zufolge in der Region auch Einschränkungen im Straßenbahnverkehr gegen. Der ausgedünnte Fahrplan gelte mindestens bis Frühjahr 2024, so die RNV. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Ludwigshafen am 27.11.2023 um 6:30 Uhr.

7:01 Uhr ...Und sonst so am 27. November... ...2020: In der zwischen Aserbaidschan und Armenien umstrittenen Kaukasusregion Berg-Karabach brechen Kämpfe aus. Hunderte Soldaten und Zivilisten sterben, Häuser werden zerstört, Tausende sind auf der Flucht. Die Türkei unterstützt Aserbaidschan - Russland Armenien. In dem von Aserbaidschan umgebenen Gebiet leben mehrheitlich Armenier. ...2016: Nico Rosberg ist Formel-1-Weltmeister. Dem Mercedes-Piloten reicht beim Saisonrennen in Abu Dhabi ein zweiter Platz hinter Teamkollege Lewis Hamilton zum Titel. ...2014: Hollywoodstar George Clooney und die britisch-libanesische Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin heiraten in Venedig. dpa Bildfunk Picture Alliance ...1996: Der Bundesrat beschließt, gemeinsam mit Bundesregierung und Bundestag nach Berlin umzuziehen. ...1961: Die Chemie-Firma Grünenthal nimmt das Schlafmittel "Contergan" vom Markt. Nach der Einnahme hatten Ende der 1950er Jahre tausende Mütter Kinder mit schweren Missbildungen an Armen und Beinen zur Welt gebracht.

6:46 Uhr So sieht es auf den Straßen aus Montagmorgen und es ist kalt im Land. Gerade in den Morgen- und Vormittagsstunden ist Vorsicht geboten. Es kann glatt sein. Von daher: Fahrt bitte vorsichtig und lieber etwas frühzeitiger los, damit ihr entspannt an eurem Ziel ankommt. Hier ist die Übersicht über die aktuelle Straßenlage in RLP: Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:40 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Paris startet der Prozess gegen sechs Minderjährige. Hintergrund ist die Ermordung eines 47 Jahre alten Geschichtslehrers in einem Pariser Vorort. Er wurde zudem enthauptet. Das Verbrechen wurde als islamistisch motivierter Terrorakt eingestuft und löste international Entsetzen aus. Sicherheitskräfte erschossen den Täter, einen 18-Jährigen mit russisch-tschetschenischen Wurzeln. Vor der Tat war im Internet gegen den Lehrer gehetzt worden, weil er im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte. Fünf Schülern wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen sowie einer Schülerin eine falsche Anschuldigung, die den Auslöser zur Tat gegeben haben soll. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) beendet heute seinen zweitägigen Besuch in Israel. Er will den israelischen Präsidenten Isaac Herzog treffen. Geplant sind zudem Termine im Süden Israels und in Ostjerusalem. Im Gazastreifen sollen heute außerdem weitere Geiseln freikommen. In Berlin zeigt die Deutsche Umwelthilfe am Nachmittag mit einer Drohnenshow eine Alternative zu Feuerwerken. Damit erneuert sie ihre Forderung nach einem Böllerverbot an Silvester.

6:27 Uhr Aufschwung bei Mainz 05 geht weiter - zumindest in kleinen Schritten In der ersten Fußball-Bundesliga war der FSV Mainz 05 nach dem miserablen Saison-Auftakt zuletzt doch in die Gänge gekommen mit einem Sieg und einem Unentschieden. In der ersten Partie nach der Länderspielpause gab es für die Mainzer nun gestern in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim ein weiteres Remis. Doch obwohl die Nullfünfer unter Interimscoach Jan Siewert weiter ungeschlagen bleiben, dürften sich Fans, Spieler und Mannschaft geärgert haben. Ein vergebener Elfmeter, zwei Lattentreffer kurz vor Spielende. Es war mehr drin für die Mainzer. Sinsheim Fußball | Bundesliga Baumann und die Latte retten Hoffenheim das Remis gegen Mainz Zwei Tore, mehrere Aluminium-Treffer und ein gehaltener Elfmeter: Das Duell zwischen Hoffenheim und Mainz hatte viel zu bieten - nur einen Sieger gab es nicht. 22:05 Uhr SWR Sport SWR

6:14 Uhr Freisbach hat wieder einen Bürgermeister Der 1.000-Einwohner-Ort Freisbach in der Südpfalz sorgte im Sommer landesweit für Aufsehen. Gemeinderat und Bürgermeister traten damals zurück, aus Protest gegen die Finanzpolitik des Landes. Gestern wurde neu gewählt. Der designierte Bürgermeister heißt Jochen Ricklefs. Er ist parteilos. Ricklefs bekam fast 72 Prozent der Stimmen. Und er kündigte an, dass er die Wahl annehmen wird. Ricklefs setzte sich gegen Andreas Ackermann durch. Dieser ist SPD-Mitglied, war aber als Einzelbewerber angetreten. Die Wahlbeteiligung lag nach SWR-Informationen bei rund 52 Prozent. Weiteres zur Wahl in Freisbach könnt ihr hier nachlesen: Freisbach Neuwahlen nach Paukenschlag vom Sommer Freisbach hat wieder einen Bürgermeister: Jochen Ricklefs gewinnt Wahl Freisbach sorgte im Sommer landesweit für Aufsehen. Gemeinderat und Bürgermeister traten damals zurück. Am Sonntag wurde der parteilose Jochen Ricklefs zum neuen Ortschef gewählt. 20:00 Uhr Der Abend SWR1 Rheinland-Pfalz

6:07 Uhr Die Wettervorhersage für den Montag Ein Tief zieht über Rheinland-Pfalz. Seid bitte, vor allem im Berufsverkehr, vorsichtig unterwegs! Für den Morgen und Vormittag sind Regen, Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt angekündigt. Am Nachmittag klettern die Temperaturen leicht an auf 0 bis 4 Grad, so SWR-Wetterexperte Sven Plöger in seiner Vorhersage: Video herunterladen (29,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Wahlnachlese in Freisbach in der Südpfalz. Dort trifft sich heute der designierte neue Bürgermeister Jochen Ricklefs mit den neu gewählten Gemeinderäten. Wir schauen gegen 6:15 Uhr noch mal nach Freisbach. Die Eltern der bei der Ahr-Flut ums Leben gekommenen Johanna halten vor dem Landtag in Mainz eine Mahnwache für die Opfer der Katastrophe von 2021 ab. Die 22-Jährige Johanna gehört zu den 136 Menschen, die in der Nacht der Flut-Katastrophe vom 14. auf den 15. Juli 2021 in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen sind. Der Untersuchungsausschuss zur Ahrtal-Flutkatastrophe setzt seine Beweisaufnahme fort. Dazu soll eine Zusammenfassung des Gutachtens, das die Staatsanwaltschaft Koblenz in Auftrag gegeben hatte, verlesen werden. Für den Termin ist auch der Gutachter geladen. Er soll zu den Ergebnissen seines Gutachtens befragt werden. In Kusel findet am Abend eine Bürgerversammlung zur Flüchtlingssituation statt. In jüngster Zeit hatte es in Kusel zwei Demonstrationen gegeben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kritisierten, dass die Zahl der Flüchtlinge im Verhältnis zur Einwohnerzahl zu hoch sei. In der Kleinstadt wohnen etwa 5.000 Menschen, in der Kuseler Erstaufnahmeeinrichtung sind derzeit etwa 800 Geflüchtete untergebracht.