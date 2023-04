++ Hacker legen Krankenkassen lahm ++ BASF mit Gewinneinbruch ++ Transporter rammt Polizeiwagen ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:19 Uhr Hackerattacke führt zu Störungen bei Krankenkassen, Apotheken und Ärzten Unbekannte Hacker haben einen IT-Dienstleister gehackt, den fast 80 Prozent der gesetzlichen Krankenkassen nutzen. Dort gibt es jetzt massive Computerprobleme. Die Störungen wirken sich auch auf Apotheken und Arztpraxen aus, weiß mein Kollege Andreas Hain:

8:06 Uhr Schon Pläne für das lange Wochenende? Der 1. Mai am kommenden Montag beschert den meisten von uns ein langes Wochenende! Das Wetter im Land soll ja einigermaßen mitspielen. Also gilt es, Pläne zu machen. Ich beispielsweise fahre bis Montag mit dem Rad in die Pfalz. Wie sehen eure Pläne aus? Schreibt mir jetzt gerne mal, wo eure Wohlfühl-Oasen an diesem Wochenende sein werden! Einfach per Mail an: rlp-newsticker@swr.de.

7:48 Uhr BASF mit Gewinneinbruch im ersten Quartal Die BASF hat am Morgen ihre Quartalszahlen veröffentlicht - kurz vor Beginn der Hauptversammlung. Demnach brach der bereinigte operative Gewinn des Chemieunternehmens von Anfang Januar bis Ende März um 31,5 Prozent auf 1,93 Milliarden Euro ein. Der Umsatz sank um mehr als 13 Prozent auf 19,99 Milliarden Euro. BASF macht weniger Umsatz und Gewinn - und gibt sich trotzdem optimistisch

7:37 Uhr Transporter rammt Streifenwagen - Polizisten verletzt Schreck für zwei Polizisten in der Nacht in Trier. Nach ersten Informationen wollten die Beamten einen Transporter kontrollieren, als dieser ihren Streifenwagen rammte und flüchtete. Die Polizei startete eine Großfahndung, inclusive Hubschrauber-Einsatz. Ein Verdächtiger habe man festnehmen können, hieß es. Die bei dem Einsatz verletzten Polizeibeamten kamen in ein Krankenhaus. Sie sollen die Klinik aber inzwischen wieder verlassen haben. Über das Thema berichtete das SWR Studio Trier am 27. April um 7:30 Uhr.

7:05 Uhr Voting: Wer hat das Deutschlandticket schon? Wer noch nicht? Ein Deutschlandticket dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Boris Roessler Endspurt hin zum Deutschland-Ticket: Am Montag, also dem 1. Mai, ist es erstmals zu nutzen, vorausgesetzt, es wurde rechtzeitig beantragt. Mit dem Ticket für 49 Euro könnt ihr dann bundesweit im Nahverkehr unterwegs sein - mit Ausnahmen. Noch hakt es aber an einigen Ecken und Enden mit dem Versand der Tickets. Wie sieht es bei euch aus? Haltet ihr das Deutschland-Ticket schon in den Händen oder wartet ihr noch darauf und werdet langsam nervös?: Habt ihr Euer Deutschland-Ticket schon oder hakt es? Ja, ich habe mein Deutschlandticket schon! Nein, ich habe mein Deutschlandticket noch nicht! Abschicken

6:39 Uhr So sieht es aus auf den Straßen Nach dem sportlichen Vergnügen (?) kommt für viele von euch jetzt der ernste Teil des Tages: die Arbeit. Um nicht gestresst dort anzukommen, kann ein Blick in die aktuellen Verkehrsmeldungen nicht schaden: Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:15 Uhr Was beschäftigt Deutschland und die Welt? Rund zweieinhalb Monate nach der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin wird heute der Regierungswechsel vollzogen. Der Berliner CDU-Vorsitzende Kai Wegner stellt sich zur Wahl als Regierender Bürgermeister in einem Bündnis mit der SPD. Die bisherige Regierungschefin Franziska Giffey soll Wirtschaftssenatorin werden. Gestern hatten CDU und SPD den Koalitionsvertrag unterschrieben. "Koningsdag" in den Niederlanden: Traditionell feiern die Niederländer den Geburtstag der Königin oder des Königs mit Volksfesten und großen Flohmärkten. Seit zehn Jahren wird am Geburtstag von König Willem-Alexander gefeiert. Die königliche Familie besucht an diesem Tag die Feiern in Rotterdam. Der Bundestag berät heute erstmals über das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Mit der Reform will es die Ampel-Koalition leichter machen, ausländische Fachkräfte zu gewinnen.

6:07 Uhr So wird das Wetter am Donnerstag Der Frühling kommt langsam aber sicher doch um die Ecke. Der Tag heute beginnt mit viel Sonne, mittags ziehen zwar Wolken auf, es bleibt aber trocken. Das Ganze bei Höchstwerten bis 18 Grad. Wie es danach weitergeht, weiß SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Video herunterladen (30,9 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Türkische Staatsbürger, die in Rheinland-Pfalz gemeldet sind, können ab heute ihre Stimme für die Präsidentschafts- und Parlamentswahl in ihrem Heimatland abgeben. Nach früheren Angaben sind in RLP rund 55.000 Menschen mit türkischem Pass wahlberechtigt. Bei uns in Rheinland-Pfalz steht die Wahlurne im türkischen Konsulat in Mainz. Die Wahl in der Türkei findet am 14. Mai statt. Der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdoğan tritt für eine dritte Amtszeit an - gegen drei Oppositionspolitiker. Für die vergangene Woche war eigentlich das Ende der öffentlichen Sitzungen des U-Ausschusses zur Flutkatastrophe im Ahrtal angekündigt gewesen. Doch es kam anders, so dass heute wieder getagt wird. Ich vermeide es lieber zu spekulieren, ob es jetzt dann doch die letzte öffentliche Sitzung sein wird... Das Chemieunternehmen BASF in Ludwigshafen veröffentlicht um 7 Uhr seine Zahlen für das erste Quartal des Jahres - nach angekündigtem Sparprogramm, Stellenabbau und mehr als einer halben Milliarde Euro Verlust im vergangenen Jahr. Später hat der Konzern seine Aktionäre zur Hauptversammlung in den Mannheimer Rosengarten eingeladen. It`s Girls' Day. Auch in RLP beteiligen sich viele Betriebe und Unternehmen an dem bundesweiten Aktionstag. Unter anderem ist die Polizeiinspektion Landau mit dabei und stellt insgesamt 25 Mädchen die Arbeit der Polizei vor. Und natürlich sind auch die Boys heute im Land unterwegs, um sich über unterschiedlichste Berufe informieren zu lassen.