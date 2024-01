Nach der gestrigen Gewalttat in Montabaur laufen die Ermittlungen. In RLP schlagen die meisten Blitze in Pirmasens ein. Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:55 Uhr Zwangsversteigerung der Klinik in Zweibrücken abgesagt Eben habe ich noch berichtet, dass gleich ab 10 Uhr das ehemalige evangelische Krankenhaus in Zweibrücken zwangsversteigert wird. Dieser Termin ist jedoch kurzfristig abgesagt worden. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.

9:52 Uhr Auflösung der Wetterfrage Okay, das ist eindeutig! Ihr könnt mit trüb-grauem Wetter und milden Temperaturen im Januar ebenso wenig anfangen wie ich. Dann hoffen wir doch mal, dass wir noch ein paar richtig schöne, klirrend kalte Tage und vielleicht sogar etwas Schnee in Rheinland-Pfalz bekommen! Die Abstimmung ist bereits beendet. Wie habt ihr euer Winterwetter am liebsten? Eisig kalt, Schnee, am besten mit blauem Himmel, das ist mein Winterwetter! 60,5%

Mildes Wetter ist schon deutlich besser als Eiseskälte. 12,2%

Regen oder Schnee - beides Mist. Ich kann den Sommer kaum erwarten! 11,8%

Wetter ist halt Wetter, da mache ich mir nicht viele Gedanken drum. 15,5% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

9:45 Uhr Fußball: Genügend Zeit für Anreise ins Stadion einplanen Zwei Fußballpartien stehen heute für RLP-Fans an: In der Bundesliga muss der FSV Mainz 05 bei der Eintracht in Frankfurt ran, in der 2. Liga empfängt der 1. FCK Schalke 04 auf dem Betzenberg. Der aktuelle GDL-Streik dürfte vielen an- und abreisenden Fans dabei zu schaffen machen. So bittet die Deutsche Bahn alle Fans ausdrücklich, ausreichend Zeit einzuplanen und sich über Alternativen zu informieren. In Frankfurt wird zudem das Stadion aufgrund der besonderen Umstände eine Stunde früher geöffnet, um 17:30 Uhr. Der FCK rät auf seiner Website direkt davon ab, mit der Bahn anzureisen.

9:37 Uhr Prozess in Zweibrücken: Mann soll mit Komplizen schweren Raub begangen haben Wegen schweren Raubes und anderer Straftaten steht heute ein Mann vor dem Landgericht in Zweibrücken. Der Angeklagte soll im Sommer mit vier Komplizen einen Mann auf einem Parkplatz attackiert, bedroht und ausgeraubt haben. Das Opfer sei zunächst von einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen und dann mit einer Pistole bedroht worden. Die Gruppe soll mehrfach auf den Mann eingeschlagen haben. Danach hätten sich die Angreifer mit 200 Euro und dem Handy des Opfers aus dem Staub gemacht. Drei Komplizen sind noch unbekannt, der vierte ist auf der Flucht. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 26. Januar 2024 um 8:30 Uhr.

9:28 Uhr Landau sucht Helferinnen und Helfer für ersten Stadtmarathon Zum großen Stadtjubiläum "750 Jahre Landau" wird im Oktober erstmals ein Marathonlauf in der Stadt ausgerichtet. Die Stadt Landau hat jetzt Details mitgeteilt. Der Lauf startet und endet im Stadtzentrum und wird über die großen Ringstraßen und durch die Stadtdörfer und die Weinberge geführt. Es wird auch einen Halbmarathon geben oder Staffel-Varianten, in denen bis zu fünf Teilnehmende sich die Strecke aufteilen und jeweils nur einen Teil laufen. Für Kinder ist eine 800 bis 1.600 Meter lange Strecke geplant. Die Stadt sucht dafür rund 300 ehrenamtliche Helfer. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 26. Januar 2024 um 7:30 Uhr.

9:16 Uhr Was geschah eigentlich am 26. Januar ... 1340: Beginn des Hundertjährigen Krieges. Der englische König Edward III. erklärt sich zum König von Frankreich. 1531: In Lissabon sterben bei einem Erdbeben 30.000 Menschen. 1939: Im Spanischen Bürgerkrieg erobern die Nationalisten unter Francisco Franco Barcelona und somit eine der letzten Hochburgen der Republikaner. 1977: Die erste Ausgabe der Zeitschrift "EMMA" von Alice Schwarzer erscheint. 2020: Der amerikanische Basketballstar Kobe Bryant kommt bei einem Helikopterabsturz im Grossraum Los Angeles ums Leben. Mit ihm starben seine 13-jährige Tochter und sieben weitere Insassen.

9:09 Uhr Demos gegen rechts - wer demonstriert da eigentlich? Wir hatten das Thema gestern schon einmal kurz hier - und eigentlich jeden Tag der vergangenen Woche: die aktuellen Demonstrationen gegen rechts. Wer demonstriert da eigentlich gegen was? Meine Kolleginnen und Kollegen aus den Social-Media-Diensten haben das handlich und übersichtlich zusammengefasst:

8:57 Uhr Immobilie gesucht? Wie wär's mit einem Krankenhaus? Das ehemalige evangelische Krankenhaus in Zweibrücken soll heute um 10 Uhr zwangsversteigert werden. Der Wert wird auf gut eine Million Euro geschätzt. Für eine neunstöckige ehemalige Klinik mitsamt 18.000 Quadratmetern Grundstück klingt eine Million Euro zunächst wie ein Schnäppchen. Mehr ist sie laut einem Gutachter aber nicht wert - zu groß sei der Investitionsstau, zu marode die Substanz. Schon als 2016 das evangelische Krankenhaus Zweibrücken schließen musste, wurde neben einem Millionen-Defizit auch der Zustand des Gebäudes als Grund für die Schließung genannt. Zuletzt wollte ein Investor in dem Gebäude eine Privatklinik eröffnen - das Vorhaben beschäftigte aus vielen Gründen aber immer wieder die Gerichte. Inzwischen steht das Gebäude leer und der Investor ist insolvent. Weil das Amtsgericht bei der öffentlichen Versteigerung mit vielen Besuchern rechnet, findet sie im Oberlandesgericht statt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 26. Januar 2024 um 8:30 Uhr.

8:46 Uhr Autodieb baut Unfall mit gestohlenem Transporter Ein Mann hat in Rockenhausen einen Sprinter gestohlen. Bei der Flucht setzte er den Wagen auf einer Landesstraße in den Graben. Danach flüchtete er zu Fuß. Allzu weit kam der Mann nach Angaben der Polizei aber nicht. Wie der Mann den Transporter in Rockenhausen gestohlen hat, teilten die Beamten nicht mit. Das sei Teil der Ermittlungen, so eine Sprecherin am Freitagmorgen. Offenbar bekam der Besitzer den Diebstahl aber relativ schnell mit und verständigte die Polizei. Kurze Zeit später bekam sie die Meldung über einen Unfall auf der Landesstraße bei Rußmühlerhof im Donnersbergkreis - fünf Minuten von Rockenhausen entfernt. Dort lag der rote Sprinter rechts auf einer kleinen Wiese neben der Straße. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Mit Hubschrauber und Spürhunden fahndete die Polizei nach dem Mann - mit Erfolg. In einem kleinen Wald in der Nähe fand sie ihn auf dem Boden liegend. Vermutlich hatte er versucht, sich im Dickicht zu verstecken. Er wurde widerstandslos festgenommen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 26. Januar 2024 um 8:30 Uhr.

8:44 Uhr 16.000 neue Bäume für Mainz-Marienborn Die gemeinnützige Stiftung "Wald zum Leben" pflanzt ab heute 16.000 Bäume in Mainz-Marienborn. Das teilt die Stiftung mit. So soll der vorhandene Baumstreifen zu einer größeren Waldinsel werden. Auf knapp 6.000 Quadratmetern entstehe in unmittelbarer Nähe zur Stadt ein Laub-Mischwald, der das Klima in der Stadt verbessern solle. Bei der zweitägigen Pflanzaktion helfen Mitarbeiter der Volksbank Darmstadt Mainz, des Pharmaunternehmens Novo Nordisk und der Köbig GmbH. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 26. Januar 2024 um 6:30 Uhr.

8:31 Uhr Eierwürfe und Überfälle in Bodenheim: Jugendbande geschnappt Erinnert ihr euch noch an die zahlreichen Eierwürfe auf Häuser und Überfälle in Bodenheim im Dezember? Nun wurde den Bürgerinnen und Bürgern verkündet: "Wir wissen jetzt, wer dahinter steckt." Das sagte Ortsbürgermeister Thomas Becker-Theilig (SPD) dem SWR. Während die Eierwürfe auf Gebäude zunächst ärgerlich waren, wurde es deutlich ernster, als eine Frau mit einem Messer bedroht worden ist. Dahinter stecke eine rund 20-köpfige Bande von Jugendlichen, die mit dem Zug die Rheinschiene entlang fahre und einfach irgendwo aussteige - seit November vermehrt in Bodenheim. Der Polizei seien sie alle bekannt, sagte Bürgermeister Becker-Theilig. Renè Nauheimer, der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Bodenheim, ergänzt: "Wir haben jetzt Strafanzeigen gegen einige aus der Gruppe gestellt. Es gab sogenannte Gefährderansprachen durch die Polizei, die Eltern wurden informiert." Alle aus der Gruppe seien minderjährig und zum Teil strafunmündig. "Interessant ist, wir hatten vor etwa zwei Jahren ganz ähnliche Probleme hier", so Nauheimer weiter,. "Jetzt wissen wir: Das ist diesmal eine völlig andere Gruppe. Es kommen offensichtlich immer wieder Jugendliche auf solche komischen Ideen."

8:08 Uhr Männer fliehen vor der Polizei und können untertauchen Die Polizei sucht nach zwei Männern, die bei einer Verkehrskontrolle auf der A61 bei Schifferstadt in Handschellen davon gerannt sind. Laut Polizei hatte eine Streife bei der Kontrolle gestern Vormittag festgestellt, dass an dem Auto der Männer gestohlene Kennzeichen montiert waren und es weder zugelassen noch versichert war. Die beiden Insassen konnten bei ihrer Flucht in einem angrenzenden Wald bei Schifferstadt untertauchen. Die Polizei suchte sie vergeblich mit Hubschrauber und Spürhunden. Möglicherweise sind die beiden immer noch in Handschellen unterwegs. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 26. Januar 2024 um 7:30 Uhr.

7:54 Uhr Mehrere Einbrüche in Schulen in der Südwestpfalz Die Polizei sucht Unbekannte, die in den vergangenen Tagen in Grundschulen in der Südwestpfalz eingebrochen sind, zum Beispiel in die Schulen in Merzalben und Münchweiler. Unter anderem wurde ein hochwertiger PC geklaut und ein dreistelliger Bargeld-Betrag. In Dellfeld haben sich Einbrecher in der Grundschule und der Kita zu schaffen gemacht. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren Tausend Euro, ob etwas geklaut wurde, ist nicht klar. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, soll sich bei der Polizei melden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 26. Januar 2024 um 6:30 Uhr.

7:40 Uhr Reality-TV - Yay oder nay? Mal ganz ehrlich: Wie habt ihr's mit Reality-TV, sei es im Dschungel oder mit Junggesellinnen und Junggesellen in größeren schicken Anwesen? Mein Fall sind diese Formate nicht, aber sie sind seit Jahren ungebrochen erfolgreich. Warum? Das hat sich meine Kollegin Caro Keil angeschaut:

7:26 Uhr Pirmasens ist Blitz-Hauptstadt in RLP Die meisten Blitze in unserem Bundesland sind im vergangenen Jahr in Pirmasens im Pfälzerwald eingeschlagen. 2,8 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer wurden dort gezählt. Das sind die zweitmeisten in ganz Deutschland. Vor Pirmasens liegt lediglich Memmingen im Allgäu mit 2,9 Einschlägen pro Quadratkilometer. Im Jahr 2023 sind in Deutschland vergleichsweise wenig Blitze eingeschlagen. Das haben die Messungen des Blitzinformationsdienstes (BLIDS) ergeben, die Siemens und das österreichische Unternehmen OVE Service heute veröffentlicht haben. Die Messstellen registrierten demnach bundesweit 316.000 Blitze, die den Boden trafen. Das waren zwar 30 Prozent mehr als im aus meteorologischer Sicht nicht sehr aufgeladenen 2022, doch weniger als in vielen anderen Jahren.

6:53 Uhr Entscheidung zu Beamten-Affäre in Betzdorf-Gebhardshain vertagt In der sogenannten Beamten-Affäre in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, hat der Gemeinderat gestern beschlossen, eine Entscheidung zu vertagen. Die Kommunalaufsicht wirft VG-Bürgermeister Bernd Brato vor, einen Mitarbeiter fünf Jahre lang bezahlt zu haben, ohne, dass dieser gearbeitet hat. Inzwischen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft. Die Sitzung war nach einer knappen halben Stunde vorbei, obwohl sie viele Zuschauer angelockt hatte. Eine Aussprache der Ratsmitglieder gab es nicht. Der Rat möchte mit einer Entscheidung abwarten, weil Bürgermeister Brato am 1. April in den vorzeitigen Ruhestand geht. Danach wäre die Verbandsgemeinde selbst für das Verfahren zuständig, nicht mehr die Kreisverwaltung. Mitglieder von CDU und Freier Wählergemeinschaft sagten dem SWR, sie wollten aber den gesamten Betrag von knapp 600.000 Euro vom Bürgermeister einfordern. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 26. Januar 2024 um 6:30 Uhr.

6:47 Uhr Fußgänger stirbt nach Verkehrsunfall auf Engerser Landstraße bei Neuwied Ein Mann bei einem Verkehrsunfall auf der Engerser Landstraße bei Neuwied getötet worden. Nach Angaben der Polizei war er mit seinem Hund auf dem Fußgängerweg nahe der Auffahrt zur B256 unterwegs. Demnach wurde er von einem abbiegenden Auto angefahren, als er die Straße überqueren wollte. Der Mann sei gestürzt und habe sich dabei am Kopf verletzt. Laut Polizei wurde er ins Krankenhaus gebracht, verstarb dort aber einige Stunden später. Der genaue Ablauf sei noch nicht abschließend geklärt, sagt die Polizei. Deswegen bittet sie Menschen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 26. Januar 2024 um 6:30 Uhr.

6:41 Uhr Habeck und die Bauern: Ein guter Zuhörer mit leeren Hosentaschen Der Bundeswirtschaftsminister zu Besuch in Mainz: Robert Habeck (Grüne) machte im Rahmen seiner Bundesländer-Reise Station in Rheinland-Pfalz. Eine Gelegenheit, die sich die Bauern in der Region nicht entgehen ließen: Mit rund 70 bis 80 Fahrzeugen, so die Polizei, fuhren sie in die Innenstadt, um gegen Subventionskürzungen zu protestieren. Tatsächlich stellte sich der Minister einem Gespräch mit Landwirten. Fazit von Thilo Ruzycki vom Vorstand des Vereins "Landschaft verbindet": Zu einem Durchbruch sei es erwartungsgemäß nicht gekommen. Habeck habe aber "ordentlich zugehört". Man sei sich darüber einig gewesen, dass die auskömmmlichen Preise in der Landwirtschaft fehlen, so Ruzycki. Lösungen habe der Minister aber nicht in der Hosentasche gehabt. Mainz Bundeswirtschaftsminister spricht bei Jahresempfang der Wirtschaft RLP-Landwirte treffen Minister Habeck: "Kein Durchbruch, aber Einigkeit in einigen Punkten" In Mainz haben Landwirte beim Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gegen die Sparpläne der Ampelregierung protestiert. Es kam aber auch zum Gespräch mit dem Minister. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:32 Uhr Der Blick über den Tellerrand Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) besucht den Südsudan. Geplant ist ein Gespräch mit Vertretern der UN-Mission vor Ort. Knapp 20.000 Blauhelme sind in dem ostafrikanischen Land stationiert. Sie sollen insbesondere für den Schutz von zurückkehrenden Flüchtlingen sorgen. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag entscheidet über einen Eilantrag zum Krieg im Gaza-Streifen. Südafrika hatte gegen Israel Klage wegen Völkermords eingereicht. Das Gericht urteilt nicht in der Hauptsache, sondern über den Eilantrag zum Ende der militärischen Handlungen. Der Beschluss wäre zwar bindend, jedoch haben die UN-Richter selbst keine Handhabe, ihn durchzusetzen. Deutschlands Handballer kämpfen am Abend bei der Heim-EM um den Einzug ins Finale. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason trifft um 20:30 Uhr auf Dänemark. Das DHB-Team geht als klarer Außenseiter in das Halbfinal-Duell mit dem Weltmeister und Olympia-Zweiten.

6:14 Uhr Was wir bisher über die Gewalttat in Montabaur wissen Kurz vor Schluss des Tickers gestern platzte die Meldung von einem Großeinsatz in Montabaur herein. Heute ist klar, es war eine Gewalttat, der offenbar Streit in einer Familie vorausging. Tragische Bilanz: drei getötete Menschen, darunter ein dreijähriges Kind. Und ein mutmaßlicher Täter, der sich wahrscheinlich selbst in den Kopf geschossen hat und für hirntot erklärt wurde. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des schrecklichen Geschehens, zum möglichen Tatmotiv und zu den genauen Hintergründen der Tat laufen nach Angaben der Staatsanwaltschaft. Video herunterladen (43,1 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 26. Januar 2024 um 6:30 Uhr.

6:10 Uhr Die Lage auf den Straßen Stand jetzt ist die Lage auf den Straßen ruhig, keine Staus oder Sperrungen in Rheinland-Pfalz. Ihr startet später? Hier findet ihr alle Verkehrsmeldungen im Überblick: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:07 Uhr Das Wetter für RLP Heute ziehen dichte Regenwolken vorbei. Nachmittags lockert es aber auf und auch die Sonne zeigt sich. Mit bis zu 13 Grad bleibt es mild. Die weiteren Aussichten hat SWR-Wetterexperte Donald Bäcker für euch: Video herunterladen (31,6 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Auch heute sind in Rheinland-Pfalz wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus geplant. In Ingelheim steht der Protest unter dem Motto "Demokratie schützen, Rechtsextreme stoppen". Auch in Puderbach im Kreis Neuwied soll es eine Demo geben - Anlass ist der Neujahrsempfang der AfD dort. "Nie wieder ist jetzt - für ein buntes Puderbach" ist das Motto. Der Trierer Sinto Christian Pfeil spricht heute vor den Vereinten Nationen in New York. Anlass ist der Holocaust-Gedenktag morgen. Pfeil vor war Zentralrat Deutscher Sinti und Roma als Redner vorgeschlagen worden. Er wurde 1944 im Ghetto Lublin im von Nazis besetzten Polen geboren. Das Mainzer Unternehmen Schott Pharma legt in seiner Bilanzpressekonferenz heute die Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 vor. Die ausgegliederte Pharmasparte des Spezialglasherstellers Schott war im vergangenen Herbst an die Börse gegangen. König Fußball: In der 1. Bundesliga reist der FSV Mainz 05 ins nahe gelegene Frankfurt und tritt gegen die Eintracht an. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt in der 2. Liga Schalke 04 auf dem Betzenberg.