Nach der gestrigen Gewalttat in Montabaur laufen die Ermittlungen. In mehreren RLP-Orten wird wieder demonstriert. Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:53 Uhr Entscheidung zu Beamten-Affäre in Betzdorf-Gebhardshain vertagt In der sogenannten Beamten-Affäre in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, hat der Gemeinderat gestern beschlossen, eine Entscheidung zu vertagen. Die Kommunalaufsicht wirft VG-Bürgermeister Bernd Brato vor, einen Mitarbeiter fünf Jahre lang bezahlt zu haben, ohne, dass dieser gearbeitet hat. Inzwischen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft. Die Sitzung war nach einer knappen halben Stunde vorbei, obwohl sie viele Zuschauer angelockt hatte. Eine Aussprache der Ratsmitglieder gab es nicht. Der Rat möchte mit einer Entscheidung abwarten, weil Bürgermeister Brato am 1. April in den vorzeitigen Ruhestand geht. Danach wäre die Verbandsgemeinde selbst für das Verfahren zuständig, nicht mehr die Kreisverwaltung. Mitglieder von CDU und Freier Wählergemeinschaft sagten dem SWR, sie wollten aber den gesamten Betrag von knapp 600.000 Euro vom Bürgermeister einfordern. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 26. Januar 2024 um 6:30 Uhr.

6:47 Uhr Fußgänger stirbt nach Verkehrsunfall auf Engerser Landstraße bei Neuwied Ein Mann bei einem Verkehrsunfall auf der Engerser Landstraße bei Neuwied getötet worden. Nach Angaben der Polizei war er mit seinem Hund auf dem Fußgängerweg nahe der Auffahrt zur B256 unterwegs. Demnach wurde er von einem abbiegenden Auto angefahren, als er die Straße überqueren wollte. Der Mann sei gestürzt und habe sich dabei am Kopf verletzt. Laut Polizei wurde er ins Krankenhaus gebracht, verstarb dort aber einige Stunden später. Der genaue Ablauf sei noch nicht abschließend geklärt, sagt die Polizei. Deswegen bittet sie Menschen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 26. Januar 2024 um 6:30 Uhr.

6:41 Uhr Habeck und die Bauern: Ein guter Zuhörer mit leeren Hosentaschen Der Bundeswirtschaftsminister zu Besuch in Mainz: Robert Habeck (Grüne) machte im Rahmen seiner Bundesländer-Reise Station in Rheinland-Pfalz. Eine Gelegenheit, die sich die Bauern in der Region nicht entgehen ließen: Mit rund 70 bis 80 Fahrzeugen, so die Polizei, fuhren sie in die Innenstadt, um gegen Subventionskürzungen zu protestieren. Tatsächlich stellte sich der Minister einem Gespräch mit Landwirten. Fazit von Thilo Ruzycki vom Vorstand des Vereins "Landschaft verbindet": Zu einem Durchbruch sei es erwartungsgemäß nicht gekommen. Habeck habe aber "ordentlich zugehört". Man sei sich darüber einig gewesen, dass die auskömmmlichen Preise in der Landwirtschaft fehlen, so Ruzycki. Lösungen habe der Minister aber nicht in der Hosentasche gehabt. Mainz Bundeswirtschaftsminister spricht bei Jahresempfang der Wirtschaft RLP-Landwirte treffen Minister Habeck: "Kein Durchbruch, aber Einigkeit in einigen Punkten" In Mainz haben Landwirte beim Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gegen die Sparpläne der Ampelregierung protestiert. Es kam aber auch zum Gespräch mit dem Minister. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:32 Uhr Der Blick über den Tellerrand Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) besucht den Südsudan. Geplant ist ein Gespräch mit Vertretern der UN-Mission vor Ort. Knapp 20.000 Blauhelme sind in dem ostafrikanischen Land stationiert. Sie sollen insbesondere für den Schutz von zurückkehrenden Flüchtlingen sorgen. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag entscheidet über einen Eilantrag zum Krieg im Gaza-Streifen. Südafrika hatte gegen Israel Klage wegen Völkermords eingereicht. Das Gericht urteilt nicht in der Hauptsache, sondern über den Eilantrag zum Ende der militärischen Handlungen. Der Beschluss wäre zwar bindend, jedoch haben die UN-Richter selbst keine Handhabe, ihn durchzusetzen. Deutschlands Handballer kämpfen am Abend bei der Heim-EM um den Einzug ins Finale. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason trifft um 20:30 Uhr auf Dänemark. Das DHB-Team geht als klarer Außenseiter in das Halbfinal-Duell mit dem Weltmeister und Olympia-Zweiten.

6:14 Uhr Was wir bisher über die Gewalttat in Montabaur wissen Kurz vor Schluss des Tickers gestern platzte die Meldung von einem Großeinsatz in Montabaur herein. Heute ist klar, es war eine Gewalttat, der offenbar Streit in einer Familie vorausging. Tragische Bilanz: drei getötete Menschen, darunter ein dreijähriges Kind. Und ein mutmaßlicher Täter, der sich wahrscheinlich selbst in den Kopf geschossen hat und für hirntot erklärt wurde. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des schrecklichen Geschehens, zum möglichen Tatmotiv und zu den genauen Hintergründen der Tat laufen nach Angaben der Staatsanwaltschaft. Video herunterladen (43,1 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 26. Januar 2024 um 6:30 Uhr.

6:10 Uhr Die Lage auf den Straßen Stand jetzt ist die Lage auf den Straßen ruhig, keine Staus oder Sperrungen in Rheinland-Pfalz. Ihr startet später? Hier findet ihr alle Verkehrsmeldungen im Überblick: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:07 Uhr Das Wetter für RLP Heute ziehen dichte Regenwolken vorbei. Nachmittags lockert es aber auf und auch die Sonne zeigt sich. Mit bis zu 13 Grad bleibt es mild. Die weiteren Aussichten hat SWR-Wetterexperte Donald Bäcker für euch: Video herunterladen (31,6 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Auch heute sind in Rheinland-Pfalz wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus geplant. In Ingelheim steht der Protest unter dem Motto "Demokratie schützen, Rechtsextreme stoppen". Auch in Puderbach im Kreis Neuwied soll es eine Demo geben - Anlass ist der Neujahrsempfang der AfD dort. "Nie wieder ist jetzt - für ein buntes Puderbach" ist das Motto. Der Trierer Sinto Christian Pfeil spricht heute vor den Vereinten Nationen in New York. Anlass ist der Holocaust-Gedenktag morgen. Pfeil vor war Zentralrat Deutscher Sinti und Roma als Redner vorgeschlagen worden. Er wurde 1944 im Ghetto Lublin im von Nazis besetzten Polen geboren. Das Mainzer Unternehmen Schott Pharma legt in seiner Bilanzpressekonferenz heute die Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 vor. Die ausgegliederte Pharmasparte des Spezialglasherstellers Schott war im vergangenen Herbst an die Börse gegangen. König Fußball: In der 1. Bundesliga reist der FSV Mainz 05 ins nahe gelegene Frankfurt und tritt gegen die Eintracht an. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt in der 2. Liga Schalke 04 auf dem Betzenberg.