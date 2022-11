Isolationspflicht wird aufgehoben, Flut-Krisenmanagement

Schauen wir auf das Wetter in Rheinland-Pfalz. Heute ist es zunächst oft bewölkt mit etwas Regen, später setzt sich von Westen her zunehmend die Sonne durch. Bei 7 bis 12 Grad bleibt es zum Auftakt ins erste Adventswochenende mild.

Auch vor dem Wochenende ist noch was los in RLP, schauen wir mal drauf:

6:00 Uhr

Endlich Freitag: Guten Morgen!

Hallo an die Frühstückstische, in die Büros oder wo auch immer ihr gerade unterwegs seid! Ich bin Florian Wagner und blicke mit euch bis 10 Uhr in den heutigen Freitag!

Hier erfahrt ihr, was in der Nacht im Land passiert ist, was im Laufe des Tages ansteht - und beginnt so mit unserem RLP-Newsticker am Morgen gut informiert (und hoffentlich ein bisschen unterhalten) den Tag.

Ihr habt Ideen, Anregung oder Kritik? Schickt gerne eine Mail an rlp-newsticker@swr.de! Und passende Fotos zu Themen, die wir hier ansprechen? Immer her damit!