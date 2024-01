In der Pfalz sind heute weitere Demos gegen rechts angekündigt. Zwei B10-Tunnel müssen gepserrt werden. Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:01 Uhr Stadtrat Gerolstein stellt sich gegen Flüchtlingsunterkunft Der Stadtrat Gerolstein hat sich am Abend mit großer Mehrheit gegen eine geplante Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete im Stadtteil Michelbach ausgesprochen. Ein Antrag der CDU-Fraktion dazu wurde mehrheitlich angenommen. In dem Antrag heißt es, die zuständige Landrätin von der SPD solle ihre Pläne zurücknehmen, im Stadtteil Michelbach bis zu 60 Flüchtlinge in einem ehemaligen Hotel unterzubringen. Die Anzahl der Flüchtlinge stehe in keiner Relation zur Einwohnerzahl des Ortes – in Michelbach leben knapp 90 Menschen. Außerdem gebe es keine Infrastruktur im Ort. Dem Antrag schloss sich auch die SPD-Fraktion an. Zuvor ging es in der Stadtratssitzung teils emotional zu: Eine Anwohnerin aus Michelbach sagte unter Tränen, sie fühle sich von der Landrätin belogen und hintergangen, sie nehme die Sorgen der Menschen in Michelbach nicht ernst. Die Anwohner seien viel zu spät über die Pläne informiert worden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 25. Januar um 6:30 Uhr.

6:50 Uhr B10 Tunnel in der Pfalz werden heute erneut gesperrt Heute werden erneut zwei B10-Tunnel bei Annweiler für vier Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) muss ein defektes Starkstromkabel ausgetauscht werden, das in den vergangenen Tagen für Probleme an den Tunneln gesorgt hatte. Wann genau die Sperrung sein wird stehe noch nicht fest. Das hängt nach Angaben eines LBM-Sprechers davon ab, wann das Ersatzkabel geliefert wird. Während der Sperrung des Löwenherz- und Barbarossa-Tunnels werde der Verkehr wieder über die parallel verlaufende Landstraße durch Annweiler hindurch umgeleitet. Zurzeit werden sämtliche Sicherheitssysteme in den Tunneln bei Annweiler mit Notstromaggregaten betrieben. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 25. Januar 2024 um 6:30 Uhr

6:44 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Ein unabhängiges Forscherteam stellt heute in Hannover die erste bundesweite Studie zu sexualisierter Gewalt und Missbrauch in der evangelischen Kirche und der Diakonie vor. In Frankfurt startet heute der Prozess gegen einen 17-Jährigen nach dem tödlichen Faustschlag auf einem Fußballplatz. Die Auseinandersetzung hatte sich während eines internationalen Jugendturniers am Pfingstsonntag 2023 auf einem Sportplatz in Frankfurt ereignet. Der Vorwurf gegen den Jugendspieler des französischen Vereins FC Metz lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge. Nach Abpfiff war es laut Anklage zu einer Schlägerei zwischen den französischen und deutschen Spielern gekommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier startet heute seinen offiziellen Besuch in Thailand. Zuvor war er gemeinsam mit Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bereits in Vietnam gewesen. Es geht vor allem um die Gewinnung von Fachkräften und das Verhindern von Menschenhandel.

6:36 Uhr Wissing zu GDL-Streik: Verhandlungen verweigern ist inakzeptabel Noch bis Montag wollen die Lokführer die Bahn bestreiken, für heute sind bundesweit Kundgebungen geplant. Kritik wird indes lauter - an der Gewerkschaft der Lokführer sowie auch an der Deutschen Bahn. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) etwa kritisierte das "destruktive Verhalten" beider Konfliktparteien. Meine Kolleginnen und Kollegen haben ihn am Flughafen Frankfurt interviewt: Video herunterladen (71,3 MB | MP4)

6:28 Uhr Brennendes Auto sorgt für Vollsperrung auf A61 Nun nochmal ausführlich: In der Verkehrsmeldung hatte ich es bereits kurz erwähnt, nun folgt die vollständige Meldung zur A61. Die Autobahn musste bei Gau-Bickelheim am Morgen wegen eines brennenden Autos voll gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen den Notruf gewählt, weil das Auto auf dem Seitenstreifen in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Warum das Auto gebrannt hat, ist noch unklar. Für die Lösch- und Abschlepparbeiten musste die A61 in Richtung Ludwigshafen für rund eine halbe Stunde gesperrt werden.

6:20 Uhr Deutsche Handballer im EM-Halbfinale Zugegeben, die Luft war gestern Abend schon ein bisschen raus bei den deutschen Handballern. In Köln unterlag die DHB-Auswahl Kroatien deutlich mit 24:30 - allerdings standen die Männer von Bundestrainer Alfred Gislason schon vor Anpfiff als Halbfinalteilnehmer bei der Heim-EM fest. Bedanken dürfen sie sich bei den Franzosen und Isländern, die zuvor die deutschen Konkurrenten Ungarn und Österreich besiegt hatten. Also auch von meiner Seite: Merci & Takk!

6:09 Uhr So ist die Lage auf den Straßen Viele Menschen werden wohl wegen des Bahn-Streiks heute auf's Auto ausweichen müssen. Falls ihr dazugehört oder ohnehin immer mit dem Auto unterwegs seid, dann werft doch schnell einen Blick auf unsere Verkehrsübersicht, ehe ihr losfahrt. In Kürze, Stand 6:05 Uhr: Auf der A61 in Richtung Ludwigshafen staut sich der Verkehr zwischen Bad Kreuznach und Gau-Bickelheim wegen Bergungsarbeiten nach einem Fahrzeugbrand. Auf der A60 Richtung Mainz, Höhe Hechtsheim-Ost, ist Vorsicht geboten, dort steht ein defekter Lkw. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:04 Uhr Das Wetter für RLP - der Wind flaut ab Für alle, die gestern mit herunterrutschenden Kapuzen im Gegenwind zu kämpfen hatten, habe ich eine gute Nachricht: Sturmtief "Jitka" zieht weiter und damit auch der Wind. Heute Vormittag zeigt sich sogar mal die Sonne, am Nachmittag gibt es aber schon wieder dichte Wolken mit etwas Regen - dafür aber so gut wie gar keinen Wind mehr. Es ist relativ mild, bei Höchstwerten von 8 bis 11 Grad. Video herunterladen (29,5 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kommt heute nach Mainz. Es ist ein Treffen mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und eine Rede beim Jahresempfang der Wirtschaft am Abend vorgesehen. Bei dem Treffen, organisiert von der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen, wird eine Protestaktion von Landwirten erwartet. Die Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags beginnt heute Vormittag mit einem Antrag gegen Israelhass und Antisemitismus an den Schule. Der Antrag wird von allen Fraktionen mit Ausnahme der AfD getragen. Weiterhin wird etwa über den Zustand des Waldes, Anwohnerparken, Intensivklassen in den Schulen und den inklusiven Arbeitsmarkt debattiert. In Koblenz wird heute der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen, fortgesetzt. Vier Männern im Alter zwischen 44 und 56 Jahren und einer 76-jährigen Frau wird vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Sie sollen unter anderem geplant haben, zunächst einen großflächigen Stromausfall herbeizuführen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen.