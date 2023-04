Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:50 Uhr Tag des Baumes - Ein Blick auf die Moorbirke Heute früh hatten wir es ja vom Tag des Baumes - und ich hatte euch gefragt, was der Baum des Jahres 2023 ist. Richtig, die Moorbirke. Die Kollegen der Landesschau haben im Januar, als die Auswahl getroffen wurde, mal genauer geschaut, was es mit dieser Baumart auf sich hat. Schaut rein, es lohnt sich! Video herunterladen (128,2 MB | MP4)

9:45 Uhr Streit in Mainzer Arztpraxis - eine Frau verletzt Und das hier kam kurz vor Schluss noch rein: In einer Arztpraxis nahe des Mainzer Hauptbahnhofs ist eine 50 Jahre alte Frau verletzt worden. Die Polizei fasste die mutmaßliche Täterin, die zunächst geflüchtet war. Offenbar hatte es in der Praxis einen Streit gegeben. Eine Zeugin konnte einen Notruf absetzen. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Verletzte, diese kam ins Krankenhaus. Über ihren Zustand ist noch nichts bekannt, unklar sind auch die Hintergründe der Auseinandersetzung. Die Kolleginnen und Kollegen im Studio Mainz werden das weiter verfolgen und Euch auf dem Laufenden halten. Über dieses Thema berichtete das SWR-Studio Mainz am 25. April 2023 um 9:30 Uhr

9:30 Uhr Koblenzer klagt wegen möglichen Impfschadens Ein Mann aus dem Kreis Mayen-Koblenz hat die Bundesregierung und den Corona-Impfstoffhersteller BioNTech wegen eines möglichen Impfschadens verklagt. Vor dem Landgericht Koblenz fordert er nach Angaben seines Anwaltes 120.000 Euro Schmerzensgeld und eine lebenslange Rente - er habe nach einer Impfung einen Schlaganfall erlitten. Der Mainzer Hersteller BioNTech prüft nach eigenen Angaben jeden Einzelfall - bislang sei ein Zusammenhang zwischen Impfung und einem Gesundheitsschaden aber noch nie nachgewiesen worden. Kreis Mayen-Koblenz Es geht um Schadenersatz und Schmerzensgeld Mögliche Corona-Impfschäden? 61-Jähriger klagt in Koblenz Deutschlandweit klagen nach Angaben von Anwälten mindestens 185 Menschen wegen möglicher Corona-Impfschäden vor Gerichten. Einer von ihnen kommt aus dem Kreis Mayen-Koblenz. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR-Studio Koblenz am 25. April 2023 um 9:30 Uhr

9:15 Uhr Missbrauch in der Kirche - Beirat geht von viel mehr Fällen aus Das Thema Missbrauch im Verantwortungsbereich der Kirche lässt uns vermutlich noch lange nicht los. Nach dem jüngsten Fall im Bistum Trier um einen mittlerweile verstorbenen Priester geht auch der Betroffenen-Beirat im Bistum Speyer davon aus, dass noch wesentlich mehr Fälle aufgedeckt werden. Die UAK, die Unabhängige Aufarbeitungskommission, für das Bistum vermutet nach eigenen Angaben "Hotspots" vor allem in Internaten und Kinderheimen, die von Orden geführt wurden oder noch werden. Der Vorsitzende des Beirats, Bernd Held, sagte dem SWR, er sehe hier das ehemals von Nonnen geführte Kinderheim St. Josef in Landau, das ehemalige Kinderheim der Niederbronner Schwestern in Speyer und das ehemalige Internat der Herz-Jesu-Missionare im saarländischen Homburg. Der Missbrauch in solchen Einrichtungen sei noch gar nicht aufgearbeitet worden. Die UAK hat im März ihre Arbeit aufgenommen, Held vertritt dort die Betroffenen sexuellen Missbrauchs. Über dieses Thema berichtete das SWR-Studio Ludwigshafen am 25. April 2023 um 8:30 Uhr

8:45 Uhr Mainz plant neue Flüchtlingsunterkunft Länder und Kommunen suchen händeringend nach Unterbringungsmöglichkeiten für geflüchtete Menschen. Die Stadt Mainz plant nun eine neue Flüchtlingsunterkunft für bis zu 480 Menschen - in einem ehemaligen Bürogebäude im Stadttteil Hartenberg/Münchfeld. Die Eigentümerin, eine Duisburger Immobilienfirma, teilte mit, sie habe zusammen mit der Stadt Mainz als Mieterin des Gebäudes ein Nutzungskonzept erarbeitet. Zunächst müsse das Gebäude umgebaut und modernisiert werden. Wann die ersten Menschen dort einziehen können, ist noch nicht klar. Über dieses Thema berichtete SWR RLP Studio Mainz am 25. April 2023 um 7:30 Uhr

8:30 Uhr Teststreifen gegen K.o.-Tropfen im Glas Mir oder Freundinnen in meinem Umfeld ist das zum Glück noch nie passiert (mag auch am Alter und der geringeren Frequenz von Kneipen-Besuchen liegen). Aber immer wieder werden Frauen in Discotheken oder Clubs K.-o.-Tropfen ins Glas gekippt. Die Unikneipe "Fatal" in Landau will Gäste jetzt besser schützen - durch kostenlose Teststreifen für alle. Die ganze Geschichte dazu haben die Kolleginnen auf Instagram:

8:15 Uhr Der Blick über die Landesgrenze hinaus Nach Angaben der USA haben die Konfliktparteien im Sudan vereinbart, die am Montag abgelaufene Waffenruhe um drei Tage zu verlängern. Mehrere Länder - darunter Deutschland - versuchen zurzeit, ihre Bürger aus dem nordostafrikanischen Land zu evakuieren. Die Bundeswehr hat bislang mehr als 400 Menschen aus dem Sudan in Sicherheit gebracht. Das Britische Parlament debattiert über das umstrittene Asylgesetz. Die Pläne der konservativen Regierung sehen vor, unerwünscht eingereiste Migranten wochenlang zu internieren und dann nach Ruanda abzuschieben. Sie dürfen nicht nach Großbritannien zurückkehren. Die Pläne stoßen auch beim UN-Flüchtlingshilfswerk auf scharfe Kritik. In New York beginnt ein Zivilprozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump. Die Autorin Jean Carroll wirft ihm Vergewaltigung vor und hat ihn auf Schadenersatz verklagt. Die heute 79-Jährige sagt, Trump habe sie Mitte der 1990er Jahre in einer Umkleidekabine eines Luxuskaufhauses in Manhattan vergewaltigt. Trump weist die Anschuldigung zurück. Das wird nicht nur für Astrofans spannend! Um 18:40 Uhr mitteleuropäischer Zeit könnte es die erste private Mondlandung geben. Der Mondlander "Hakuto-R" des japanischen Raumfahrtunternehmens ispace soll in einem Gebiet namens Atlas-Krater aufsetzen. "Hakuto-R" war zuvor in Ottobrunn bei München getestet worden.

8:00 Uhr Ungewöhnliches Diebesgut - Wärmepflaster Da komm ich doch am frühen Morgen ins Grübeln... und als Motiv fallen mir wahlweise Hehlerei oder simpel Rückenschmerzen ein. Aus einem Einkaufszentrum in Kaiserslautern hat eine bislang unbekannte Täterin 165 - kein Scherz - Packungen Wärmepflaster geklaut. Das fiel, trotz der großen Menge, erst bei einer Inventur auf. Auf Bildern einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie die Unbekannte am 3. April ihre Beute aus dem Regal nimmt und ohne zu bezahlen verschwindet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Kaiserslautern Bei Inventur entdeckt 165 Packungen Wärmepflaster aus Einkaufsmarkt in Kaiserslautern gestohlen In Kaiserslautern hat eine unbekannte Frau aus einem Einkaufsmarkt im Gewerbegebiet West 165 Packungen Wärmepflaster gestohlen. Der Diebstahl wurde bei einer Inventur entdeckt. 16:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR Studio Kaiserslautern am 25. April 2023 um 6:30 Uhr

7:15 Uhr Quiz zum Tag des Baumes 🌳 Hättet ihr's gewusst? Heute ist der internationale Tag des Baumes! Er wird schon seit 1872 in den USA begangen. 1951 empfahlen die Vereinten Nationen ihren Mitgliedsstaaten dann, ihn ebenfalls zu feiern. Inzwischen ist es üblich, den Tag dem jeweiligen Baum des Jahres zu widmen. Welcher ist der Baum des Jahres 2023? Moorbirke Stieleiche Rotbuche richtige Antwort: Moorbirke

6:35 Uhr ADFC-Umfrage - es fehlen Radwege im Land Da ist noch viel Luft nach oben... Gestern hatte ich euch ja den Fahrradklima-Test des ADFC angekündigt, die Ergebnisse kamen sozusagen erst nach Redaktionsschluss des Tickers. Also schauen wir nochmal zurück. So richtig gut bewertet wird kein einziger Ort in Rheinland-Pfalz. Kritik gibt es vor allem daran, dass es an durchgehenden Radwegen fehlt. Allerdings gibt es regional deutliche Unterschiede. Der Notendurchschnitt der im Land bewerteten Städte liegt mit 4,19 unter dem Bundesschnitt von 3,96. Wir haben auf Instagram knapp zusammengefasst, wie der Südwesten insgesamt beim Test abgeschnitten hat. Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell RP am 24. April 2023 um 19:30 Uhr

6:10 Uhr "Mister Sportschau" Ernst Huberty ist tot Der Ticker startet mit einer traurigen Nachricht - Ernst Huberty ist tot. Er war eine Legende unter den Fußballmoderatoren und ich verbinde viele, viele spannende Abende "Sportschau" mit ihm: Gestern ist Ernst Huberty im Alter von 96 Jahren gestorben. Was viele nicht wissen: Huberty war Rheinland-Pfälzer durch und durch: Geboren in Trier, studiert hat er in Mainz. 1961 moderierte er seine erste "Sportschau". Es sollten mehr als 20 Jahre werden. "Ernst Huberty bleibt uns allen nicht nur als Moderator der "Sportschau", sondern auch als Sportreporter-Legende ewig in Erinnerung", sagte WDR-Intendant Tom Buhrow. Dem ist nichts hinzuzufügen. Trier Medien Trauer um "Mister Sportschau": Ernst Huberty ist tot Er war "Mister Sportschau" - Ernst Huberty. Am Montag ist der langjährige Moderator der ARD-Sportschau und gebürtige Trierer gestorben. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 24. April 2023 um 22:00 Uhr

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Rheinland-Pfalz will den gesellschaftlichen Zusammenhalt mit rund 200.000 muslimischen Menschen im Land schon seit vielen Jahren auf eine feste vertragliche Grundlage stellen. Das Land peilt dafür einen Vertrag mit den vier islamischen Verbänden für 2025 an. Dazu gehört islamischer Religionsunterricht und die Einrichtung eines Lehrstuhls für islamische Religion an der Universität Koblenz. Um die Aufnahme von Vertragsverhandlungen geht es heute in der Kabinettssitzung. Heute tagt außerdem der Ausschuss für Gesundheit des rheinland-pfälzischen Landtags. Themen sind unter anderem die Versorgung mit Medikamenten für Kinder, die Stärkung der Geburtshilfe im ländlichen Raum und ein Runder Tisch in Sachen Post-Covid. Vor dem Landgericht Koblenz beginnt der Prozess gegen einen mutmaßlichen Posträuber. Der 60 Jahre alte Angeklagte soll 2017 eine Filiale überfallen und rund 75.000 Euro erbeutet haben. Eine Angestellte wurde gezwungen, den Tresor zu öffnen und dann gefesselt. Der mutmaßliche Täter soll einen - bis heute unbekannten - Komplizen gehabt haben. Die Anklage lautet auf schweren Raub.

6:01 Uhr Hat jemand den Frühling gesehen? - Das Wetter in RLP Seit Donnerstag letzter Woche suche ich den Frühling. Am Wochenende war er zwar kurz mal da, aber pünktlich zum Wochenstart wieder weg. Und auch wenn ich mich jetzt anhöre, wie eine hängen gebliebene Schallplatte (wer weiß noch, was das ist?) - es wird nicht besser, Ihr habt die Jacken und Mützen hoffentlich noch nicht weggeräumt. Es hängen viele Wolken rum heute und es wird maximal 12 Grad "warm". Und für die kommende Nacht ist Frost angesagt. ❄️ Video herunterladen (37,1 MB | MP4)