++ Mehr Geld an kommunalen Kliniken ++ Junge offenbar vor Bus geschubst ++ Kühleres Wetter ++

Über einen Heizungstausch alt gegen neu wird ganz viel diskutiert und es ist teils verwirrend: Solarthermie, Biomasseheizungen oder Wärmepumpen - blickt ihr durch, welche Förderung es für Heizungstausch und Gebäudedämmung gibt? Wir haben unter anderem mal einen Überblick erstellt, was denn so alles gefördert wird. Für viele Heizungen gibt es nämlich Zuschüsse von 25 Prozent der Kosten. Ihr könnt es hier nachlesen:

Guten Morgen nach Koblenz! Die 500 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe, die im Koblenzer Stadtteil Rauental gefunden worden ist, wird morgen Abend entschärft. Der Fund wurde bei planmäßigen Sondierungsarbeiten im Bereich der Peter-Klöckner-Straße gemacht. Für die Entschärfung am Donnerstagabend sollen laut Stadt bis spätestens 17 Uhr morgen alle Häuser in einem Radius von 500 Metern um den Fundort evakuiert werden. Das betrifft etwa 650 Menschen.

Der Haushaltsausschuss beschäftigt sich heute mit dem angespannten Wohnungsmarkt. So sollen deutlich mehr Kommunen in RLP ein Vorkaufsrecht für brachliegende Grundstücke erhalten.

Gestern Abend gab es eine Tarifeinigung - sie betrifft und Ärzte und Ärztinnen in kommunalen Krankenhäusern. Sie bekommen ab Juli 8,8 Prozent mehr Gehalt. Darauf haben sich Arbeitgeber und Ärztegewerkschaft Marburger Bund geeinigt. Die Gehaltssteigerung erfolgt in zwei Schritten, dazu kommen zwei Sonderzahlungen von jeweils 1.250 Euro. Die Tarifgremien beider Seiten müssen noch zustimmen.

Schon gewaschen und geduscht heute? Und vor allem - was für eine Seife habt ihr benutzt? Diese Frage ist gar nicht so unwesentlich, wenn es zum Beispiel um Mücken geht! Ob ein Mensch ständig von Mücken gestochen wird, hängt nämlich von seinem Körperduft ab - und von der benutzten Seife. Dazu gibt es eine neue Studie. Die zeigt, dass einige Seifen in Kombination mit dem individuellen Körpergeruch anlockend und andere abweisend wirken. Zum Beispiel wurde festgestellt, dass Seife mit Mandel- oder Kokosnussduft Mücken eher abturnt! Genaueres könnt ihr hier nachlesen in einem Artikel meiner Kollegen und Kolleginnen von der Wissensredaktion:

6:02 Uhr

Wetter: Noch etwas kühler heute, ehe es wieder wärmer wird

Ein sogenannter Kaltluft-Tropfen ist auf dem Weg über Deutschland und Rheinland-Pfalz. Das ist kalte Luft in der Höhe. Das hat zur Folge, dass die warme Luft darunter aufsteigen will - und sich Wolken bilden. Für Rheinland-Pfalz bedeutet das am Mittwoch einen heiteren bis sonnigen Start, bis von Nordosten Wolken hinzu kommen. Am Nachmittag kann es im Osten von RLP regnen. All das bei Temperaturen von 12 bis 18 Grad. In den kommenden Tagen wird es sonniger und wieder wärmer.