++ BASF-Zahlen ++ Ein Jahr Krieg in der Ukraine ++ Benefiz-Turnier ++

Mahnwachen und Proteste gegen den Krieg in der Ukraine

Heute vor genau einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen - in Rheinland-Pfalz gibt es deshalb viele Protestaktionen gegen den Krieg - auch schon heute am frühen Morgen: Seit 6 Uhr findet in Ludwigshafen auf dem Berliner Platz eine Mahnwache statt. Am Abend sind unter anderem in Mainz Solidaritätsveranstaltungen geplant, Innenminister Michael Ebling (SPD) will an einer Kundgebung des Ukrainischen Vereins teilnehmen. Im Speyerer Dom ist ein gemeinsames Gebet für Frieden geplant.

Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 23. Februar 2023 um 05:30 Uhr.