8:00 Uhr Eierdiebe verfolgt und gestellt Und noch eine kleine Meldung vom Wochenende aus der Abteilung Kurioses: In Steinfeld im Kreis Südliche Weinstraße hat gestern Abend ein Anwohner zwei Eierdiebe gestellt. Die wollten mit Hilfe von Akkuschraubern einen Eier-Automaten aufbrechen, um an das Bargeld darin zu kommen. Eine Frau beobachtete die Missetäter und rief die Polizei. Ihr Freund nahm derweil kurzerhand die Verfolgung der Täter auf und gab permanent seinen Standort durch. Die Polizei konnte mit dieser Hilfe die Männer schließlich dingfest machen.

7:45 Uhr Der Blick in Bund und Welt Weil sich im Sudan der Machtkampf verschärft, hat die Bundesregierung am Sonntagabend eine Evakuierungsmission gestartet: Wie die Bundeswehr mitteilt, ist eine erste Maschine mit etwa 100 Menschen in Berlin gelandet. Es sollen mehr als 300 auf einer Krisenliste registrierte Deutsche über den jordanischen Militärflugplatz Al-Asrak ausgeflogen werden. In Luxemburg beraten die Außenminister der EU-Mitgliedsstaaten heute über weitere Möglichkeiten, die Ukraine im Krieg gegen Russland zu unterstützen. Möglich wären weitere militärische Hilfen, aber auch schärfere Sanktionen gegen Russland. Auch die Entwicklungen im Sudan stehen auf der Tagesordnung. Die Nordsee soll durch Offshore-Windkraftanlagen bis 2050 der größte Energielieferant Europas werden. Im belgischen Ostende treffen sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und acht weitere Regierungschefs aus Europa zum sogenannten Nordsee-Gipfel. Ziel ist es, den Ausbau der Windenergie in der Nordsee voranzutreiben. Seit 3:30 Uhr wird der Flughafen Berlin-Brandenburg bestreikt. Wie die Gewerkschaft ver.di ankündigte, sollen die Arbeitsniederlegungen den ganzen Tag andauern. Der Flughafen hat daher die Starts sämtlicher Passagierflüge abgesagt. ver.di hatte Beschäftigte der Luftsicherheit, der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle zum Streik aufgerufen, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen.

7:15 Uhr Gemeinschaftsklinikum macht Gewinn Noch im Dezember gab es eine Finanzspritze der Stadt, nun hat das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) plötzlich doch Gewinn gemacht. Gut 1,5 Millionen Euro beträgt das Plus, so der Landrat des Kreises Mayen-Koblenz, Alexander Saftig. Noch Ende November war die Geschäftsführung des GKM davon ausgegangen, dass der Klinikverbund Verluste schreiben werde und hatte daher den Mitarbeitern das Weihnachtsgeld erst verspätet ausgezahlt. Das Gemeinschaftsklinikum mit seinen fünf Kliniken in Boppard, Koblenz, Mayen und Nastätten hat über 4.000 Mitarbeiter und gehört zum Teil der Stadt Koblenz und dem Kreis Mayen-Koblenz.

7:00 Uhr Weltweite Klamotten-Revolution Genau zehn Jahre ist es her, da stürzte die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesh ein. Mehr als 1.100 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Katastrophe machte klar, unter welchen Bedingungen Menschen dort Kleidung für westliche Anbieter produzieren müssen. Zur Erinnerung an das Unglück gibt es nun seit zehn Jahren den weltweiten "Fashion Revolution Day". Er soll darauf aufmerksam machen, mehr auf die Herkunft von Kleidungsstücken zu achten. Wie haltet Ihr das? Schnell das Billig-Shirt kaufen oder doch mal Gedanken über die Produktion machen? Schaut ihr darauf, wie eure Kleidung produziert wurde? Ja, mir ist wichtig, unter welchen Bedingungen meine Kleidung produziert wurde Nein, Hauptsache es ist günstig Kommt darauf an, um welche Kleidungsstücke es sich handelt Abschicken

6:45 Uhr Wohin mit dem Schrott von Windrädern? Was haben Windparks in der Nordsee mit Rheinland-Pfalz zu tun? Erstmal nichts - allerdings ist auch hierzulande die Windkraft ein Thema, über das immer wieder kräftig gestritten wird. Im belgischen Ostende ist heute "Nordsee-Gipfel" - mit viel Prominenz aus neun Anrainerstaaten, unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und weiteren Regierungschefs. Sie wollen den Ausbau der Windenergie vorantreiben und bis 2050 die Nordsee zum größten Energielieferanten Europas machen. Soweit, so gut. So ein Windrad ist aber irgendwann auch mal Schrott und muss entsorgt werden. Welche Probleme es dabei geben kann, haben sich meine Kolleginnen auf Instagram mal angeschaut.

6:30 Uhr Frische Luft für die Hausschlange Manche Leute kommen auf Ideen... Aufregung in Bitburg in der Eifel am Sonntag: Ein "leicht bekleideter Spaziergänger mit einer großen Schlange um den Hals" sei unterwegs - diese Meldung ging bei der Polizei ein. Die Beamten machten den Mann ausfindig. Er gab an, seiner Hausschlange etwas frische Luft gönnen zu wollen. Bei dem Tier handelte es sich um eine weiß-gelbe Pythonschlange. Die sind zwar recht groß, aber ungefährlich und auch ohne besondere Genehmigung als Haustiere erlaubt. Die Polizei gab also Entwarnung. Bitburg Mal frische Luft schnappen Mann geht mit Pythonschlange in Bitburg spazieren Ein Anrufer meldete sich bei der Polizei in Bitburg und sagte den Beamten, dass ein Mann mit einer Schlange spazieren gehen würde. Eine Streife wurde daraufhin losgeschickt. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt heute in Mainz die Bilanz des sogenannten Monocam-Pilotprojekts vor. 2022 war die spezielle Kamera im Bereich der Polizeipräsidien Trier und Mainz getestet worden, um Menschen zu überführen, die während der Fahrt ihr Handy nutzen. Ebling präsentiert heute die Ergebnisse der Testphase und gibt einen Ausblick, wie die Monocams künftig genutzt werden könnten. Vor dem Landgericht Frankenthal wird heute der Prozess um die Messerattacke von Ludwigshafen-Oggersheim fortgesetzt. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin wird unter anderem ein Gerichtsmediziner aussagen. Außerdem werden Kriminalbeamte zur Spurenlage am Tatort gehört. Angeklagt ist ein 26-Jähriger aus Somalia. Er soll im vergangenen Jahr in Ludwigshafen-Oggersheim zwei Handwerker erstochen und einen weiteren Mann lebensgefährlich verletzt haben. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) veröffentlicht heute die Ergebnisse des ADFC-Fahrradklima-Tests 2022. Etwa 250.000 Radfahrerinnen und Radfahrer aus ganz Deutschland hatten bei einer Online-Befragung im Herbst darüber abgestimmt, wie fahrradfreundlich ihre Stadt oder Gemeinde ist. Wir schauen natürlich genau hin, was sich bei den Kommunen in Rheinland-Pfalz getan hat.

6:01 Uhr Kriegen wir noch mehr Frühling? Die Wetteraussichten für RLP Am Freitag hab ich übers Wetter gejammert, dann hat mich das Wochenende zumindest zeitweise mal entschädigt. Jetzt geht das mit den Wolken aber wieder weiter. Der so genannte Wonnemonat Mai ist nicht mehr weit weg, aber wonnig ist das Wetter nun so gar nicht. Heute sind weitere Schauer unterwegs, dazwischen gibt es aber auch mal "sonnige Momente", sagt Wetterexperte Sven Plöger. Video herunterladen (23,7 MB | MP4)