Glatte Straßen in RLP, Bauerndemo in Bitburg, 49-Euro-Ticket bleibt

In Bad Hönningen (Kreis Neuwied) hat ein Lkw-Fahrer einen Kollegen mit einem Messer bedroht. Fernfahrer, die am Güterbahnhof in ihren Fahrzeugen schliefen, hatten gestern Abend die Polizei gerufen. Ein Arbeitskollege randaliere. Als man ihn gebeten habe, ruhig zu sein, habe er ein Messer gezückt. Die Polizei fand das Messer, der betrunkene und aggressive Lkw-Fahrer musste mit aufs Revier.

Am Wochenende sind in Rheinland-Pfalz und ganz Deutschland hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Aber wie viele Menschen waren es eigentlich genau? Oft verkünden Veranstalter und Polizei zwei unterschiedliche Zahlen. So zum Beispiel auch in Koblenz. Bei der Demo dort versammelten sich laut Polizei 5.000 Menschen. Die Veranstalter sprachen von 6.000 bis 7.000.

6:00 Uhr

Ich bin Denise Thomas und bringe euch bis 10 Uhr auf den Stand der Dinge, was für und in Rheinland-Pfalz heute wichtig ist.

