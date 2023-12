Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:53 Uhr Auflösung Quiz: So kurz ist der 22. Dezember in RLP Ich hatte euch vorhin gefragt, wie lang - oder besser: wie kurz der heutige Tag sein wird, am Beispiel von Mainz. Natürlich hat auch der 22. Dezember 24 Stunden, davon aber nur acht Stunden und fünf Minuten mit Tageslicht. Wahnsinn, oder? Wann die Sonne auf- und untergeht, unterscheidet sich von Ort zu Ort. Besonders extrem ist die Wintersonnenwende zum Beispiel in Helsinki, wo die Sonne heute erst um 9:24 Uhr aufgegangen ist und schon um 15:12 Uhr wieder untergeht. Meine Kolleg:innen von Social Media haben auch einen schönen Beitrag zum Thema gebastelt:

9:37 Uhr Telefonseelsorge in Kaiserslautern mit möglichen Wartezeiten Weihnachten, das Fest der Liebe und der Familie. Doch viele Menschen sind rund um die Feiertage eher trübseelig, traurig und einsam. Die Telefonseelsorge in Kaiserslautern berichtet, dass rund um Weihnachten mehr Menschen anrufen als üblich. Denn besonders an den Feiertagen würden sich manche Menschen noch einsamer fühlen und es krisele auch öfter in Familien - das sagt Peter Annweiler, einer der Leiter der Telefonseelsorge in Kaiserslautern. Anrufende sollten sich womöglich auf Wartezeiten in der Hotline einstellen. Sendung am Fr. , 22.12.2023 6:57 Uhr, Morgengruß, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:32 Uhr Bilanz Landwirte-Protest in Rheinhessen Bevor ich mich bald verabschiede, hier noch eine kurze Bilanz des heutigen Protests der Landwirte. In Rheinhessen haben am Morgen insgesamt etwa 300 Traktoren Autobahnauffahrten blockiert. Nach Angaben der Polizei gab es Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Die größten Protestaktionen fanden in Wörrstadt an der A63 und in Gundersheim an der A61 statt. Insgesamt war die Polizei an 20 verschiedenen Anschlussstellen auf dem Gebiet zwischen Kirchheimbolanden, Bingen und Mainz im Einsatz. Die Versammlungen seien ruhig verlaufen, so die Polizei. Wer mehr lesen möchte, kann gerne in unserem Artikel vorbei schauen: Rheinland-Pfalz Berufsverkehr war betroffen Blockade der Autobahnauffahrten in Rheinhessen beendet Die Traktoren-Blockaden in Rheinhessen wurden beendet. Landwirte hatten am Morgen zwei Stunden zahlreiche Autobahnauffahrten versperrt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Fr. , 22.12.2023 6:57 Uhr, Morgengruß, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:23 Uhr Kalenderblatt: Das geschah am 22. Dezember 2001: Der Deutsche Bundestag stimmt mit großer Mehrheit dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan zu. Die Bundeswehr soll nach dem Sturz des Taliban-Regimes im November beim Wiederaufbau des Landes helfen und die Lage vor Ort stabilisieren. 2001: In den USA wird die erste geklonte Katze geboren. Ihr Name CC ist die Kurzform für "Copy Cat". Sie ist der einzige von 87 geklonten Embryonen, der überlebte. 1989: Bundeskanzler Helmut Kohl und DDR-Ministerpräsident Hans Modrow öffnen das Brandenburger Tor. Über 100.000 Menschen feiern diesen historischen Moment. Zuvor war das Tor 28 Jahre das Symbol der deutschen Teilung. 1942: In Berlin werden elf Frauen und Männer der kommunistischen Widerstandsgruppe "Rote Kapelle" gehängt. Ihnen wurde vorgeworfen, gegen die Nazipartei zu arbeiten und Informationen an die Sowjetunion weiterzugeben.

9:07 Uhr Hochwasser am Holzbach Kommen wir nochmal zum anderen großen Thema des Morgens: dem Unwetter. Denn im Kreis Neuwied wurde der Holzbach wegen der langanhaltenden Regenfälle überflutet. Die Integrierte Leitstelle Montabaur warnt davor, sich wegen des Hochwassers am Holzbach aufzuhalten. Die Feuerwehren kontrollieren in Dierdorf, Puderbach, Waldbreitbach und Neustadt, ob sich etwa Totholz an Brücken oder Ufern angestaut hat. Das sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes im Kreis Neuwied. Eine akute Gefahr gebe es momentan nicht. Polizei und Feuerwehr haben dennoch dazu aufgerufen, Autos vom Ufer wegzufahren und Abflüsse sowie Schächte freizuhalten. Die Hochwasservorhersagezentrale geht davon aus, dass die Wasserpegel im Norden des Landes in den kommenden Tagen wieder ansteigen. Sendung am Fr. , 22.12.2023 6:57 Uhr, Morgengruß, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:02 Uhr 📷 Beweisfoto: Bauern-Protest beendet, der Verkehr rollt wieder Und wer's bislang nicht geglaubt hat - hier ein Foto vom Verkehr in Gundersheim. Der Verkehr fließt wieder, die Straßen sind frei. Die Landwirte haben ihren Protest gegen die Sparmaßnahmen der Bundesregierung aufgelöst. Die Straßen sind wieder frei. SWR

8:55 Uhr Achtung: Landwirte-Protest in Koblenz angekündigt Wer dachte, dass es das heute war mit dem Landwirte-Protest, der irrt sich leider. Denn in Koblenz wollen die Bauern erst heute Abend loslegen und gegen die Sparpläne der Bundesregierung demonstrieren. In Koblenz soll nach Angaben der Initiative "Land schafft Verbindung" gegen 20 Uhr ein Traktorkonvoi mit bis zu 300 Demo-Teilnehmenden zusammenkommen. Die Landwirte wollen mit ihren Traktoren aus zwei Richtungen nach Koblenz fahren: rechtsrheinisch über die B42 aus Neuwied und über die B9 aus Richtung Bingen. In Koblenz wollen die Bauern durch die Stadt zum Deutschen Eck fahren und anschließend über die B9 wieder aus der Stadt raus auf die A48 in Richtung Frankfurt. Die Autobahn wird dann vorübergehend voll gesperrt. Die Landwirte fahren schließlich mit ihren Traktoren über die B42 Richtung Neuwied und über die B256 nach Oberhonnefeld-Gierend. Dort endet der Protest. Die Polizei Koblenz rät Pendlern und Autofahrern die Innenstadt ab heute Abend möglichst zu meiden und zu umfahren. Sendung am Fr. , 22.12.2023 6:57 Uhr, Morgengruß, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:44 Uhr SWR-Reporterin Pezold: Traktorblockade beendet "Es herrscht freie Fahrt!", berichtet SWR-Reporterin Karin Pezold von der Autobahnauffahrt A61 in Richtung Köln/Koblenz bei Gundersheim. Zwei Stunden lang hätten hier und auf der Auffahrt in Richtung Ludwigshafen rund 50 Fahrzeuge die Straßen blockiert. "Die Blockade wird nicht die letzte Aktion gewesen sein", sagt Pezold weiter. Am 8. Januar soll das gesamte Bundesgebiet lahmgelegt werden. Die Initiative "Land schafft Verbindung" hatte für diesen Morgen von 6 Uhr bis 8 Uhr die Landwirte zu einer Protestaktion gegen die Bundesregierung aufgerufen. Sendung am Fr. , 22.12.2023 6:57 Uhr, Anstöße, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:41 Uhr 🎄 Endlich eine gute Nachricht! Ich habe euch doch versprochen, dass ich die Augen offen halte für gute Nachrichten - und hier ist endlich eine! Die Johanniter-Unfall-Hilfe in Trier hat gestern Nachmittag ihre jährliche Weihnachtshilfslieferung auf den Weg gebracht. Nach Angaben der Organisation hat ein 40-Tonner an der Dienststelle in Trier-Ehrang Paletten mit Hilfspaketen aufgeladen. Privatpersonen haben sie für Bedürftige - vor allem mit Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Mehl und Zucker - gepackt. Johanniter aus ganz Deutschland schicken jedes Jahr zu Weihnachten Hilfskonvois in verschiedene Länder. Der Lastwagen aus Trier fährt nach Albanien.

8:33 Uhr Landwirt Dahlem: "Machen im Januar weiter" "Zu viel ist zu viel", sagt Landwirt Adolf Dahlem, Vorsitzender des Bauernvereins Gundersheim. Das sei auch das Motto der Aktion an diesem Freitagmorgen. Die Politik belaste die Landwirte mit zusätzlichen Abgaben. "Das geht nicht", sagt Dahlem weiter. Die Kosten, die nun auf die Landwirte zukämen, könnten unmöglich kompensiert werden. "Wir sind mittlerweile so verzweifelt mit dem Rücken an der Wand. [...] Wir geben nicht nach." Im Januar soll es weiter gehen.

8:15 Uhr Protest der Landwirte löst sich allmählich auf Was für ein aufregender Morgen auf den Straßen von Rheinland-Pfalz. Erst trieb in der Nacht der Sturm sein Unwesen in RLP, am Morgen haben dann Landwirte die Autobahnauffahrten in Rheinhessen blockiert. Eben berichtete mein Kollege Frederik Merx jedoch, dass sich die Kundgebungen der Auffahrt in Wörrstadt wieder aufgelöst habe. Auch in Gundersheim kehrt allmählich Ruhe ein. Ziemlich pünktlich, würde ich sagen: Die Aktion der Initiative "Land schafft Verbindung" war von 6 Uhr bis 8 Uhr geplant.

8:12 Uhr ❤️ Ihr Lieben, fahrt bitte vorsichtig! Wie angekündigt, stehen seit 6 Uhr Landwirte an zahlreichen Autobahnauffahrten der Autobahnen A60, A61, A63 und A643 rund um Mainz und schränken dadurch den Verkehr erheblich ein. Die Polizei fordert alle Verkehrsteilnehmer:innen dazu auf, besonders rücksichtsvoll und vorsichtig zu fahren und insbesondere die Geschwindigkeit im Bereich von Autobahnanschlussstellen anzupassen.

8:07 Uhr Autobahnauffahrt A61 bei Gundersheim blockiert Seit 6 Uhr am Morgen haben Landwirte bei ihrem Protest die Autobahnauffahrt der A61 in Gundersheim (Kreis Alzey-Worms) blockiert. Weitere zentrale Kundgebungen sind für den 8. Januar geplant, berichtet SWR-Reporterin Ute Spangenberg.

7:59 Uhr Keine weiteren Protestaktionen über Weihnachten Puh, aufatmen über Weihnachten: Landwirt Thomas Antony aus Selzen hat meinem Kollegen Frederik Merx bestätigt: Über Weihnachten wird es keine weiteren Aktionen geben. Aber das ist leider noch nicht das Ende des Protests. Denn wenn sich nichts ändert, soll es laut Landwirt Antony ab dem 8. Januar weiter gehen.

7:52 Uhr "Für eine nachhaltige Landwirtschaft" Blicken wir nochmal nach Gundersheim, wo meine Kollegin Karin Pezold unterwegs ist. Hier haben sich die Landwirte mit Plakaten am Straßenrand aufgestellt. Landwirte demonstrieren gegen die Bundsregierung in Rheinhessen. SWR

7:45 Uhr 💦 Wasser in Arzheim muss abgekocht werden Die Bewohner von Landau-Arzheim müssen ihr Trinkwasser abkochen. Das hat die Energie-Südwest gemeinsam mit dem Gesundheitsamt beschlossen, weil Mitarbeiter des Wasserversorgers eine Verunreinigung festgestellt haben. Das Wasser wird zusätzlich gechlort. Heute scheint wohl Tag der schlechten Nachrichten zu sein... Ich halte aber weiterhin die Augen für euch auf für ein paar Lichtblicke. Haltet durch, liebe Rheinland-Pfälzer. Sendung am Fr. , 22.12.2023 6:57 Uhr, Morgengruß, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:35 Uhr Landwirt: "Wir wollen ein Zeichen setzen!" Die Bauern könnten das Land lahmlegen, berichtet Landwirt Carsten Dietz, der zur Organisation "Land schafft Verbindung" gehört. Das wollen die Landwirte der Regierung mit ihrem heutigen Protest zeigen. Bauer Dietz steht heute Morgen mit seinem Traktor bei Wörrstadt. Die geplanten Einsparungen würden viele Betriebe in der Region hart treffen, berichtet er weiter. Das sei in der Landwirtschaft nicht auszugleichen. Sendung am Fr. , 22.12.2023 6:57 Uhr, Anstöße, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:25 Uhr 💥 Geldautomat in der Südpfalz gesprengt Und täglich grüßt eine Geldautomatensprengung - zumindest gefühlt. Unbekannte haben am frühen Morgen im südpfälzischen Insheim einen Geldautomaten in die Luft gejagt. Laut Polizei stand der Automat der VR-Bank frei in einem Pavillon. Das Gebäude wurde zerstört und es kam auch zu einem Brand, der durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Die Höhe des Schadens oder auch, ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch unklar. Die Polizei hat die Fahndung aufgenommen. Erst am Mittwochmorgen wurde ein Geldautomat in Essenheim im Kreis Mainz-Bingen gesprengt. Der stand ebenfalls in einem freistehenden Geldautomaten-Häuschen. Sendung am Fr. , 22.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:13 Uhr Quiz: Wie kurz ist der kürzeste Tag des Jahres? So, und jetzt eine kleine Pause vom Protest der Landwirte und dem Sturm über Rheinland-Pfalz. Denn heute ist ein besonderer Tag im Jahr: Die sogenannte Wintersonnenwende. Sie markiert den kürzesten Tag und darauf folgend die längste Nacht des Jahres, zumindest auf der Nordhalbkugel der Erde. Die Wintersonnenwende fällt immer entweder auf den 21. oder, wie dieses Jahr, auf den 22. Dezember. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Fachwissen (oder für den einen oder die andere auch unnützes Wissen): Dass der Tag dann so kurz ist, liegt am Neigungswinkel der Erdkugel um 23,4 Grad entlang ihrer Längsachse. Das bewirkt, dass die Erde in ihrem Jahresverlauf um die Sonne mal im Norden und mal im Süden mehr Licht abbekommt. Aber schätzt doch mal: Wie kurz ist der kürzeste "Tag" des Jahres in Mainz? 8 Stunden, 5 Minuten 9 Stunden, 13 Minuten 7 Stunden, 12 Minuten richtige Antwort: 8 Stunden, 5 Minuten

7:08 Uhr Verkehrseinschränkungen auf A60, A61 und A63 In Rheinhessen kommt es entlang der Autobahnen 60, 61 und 63 zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Es seien viele Autobahnauffahrten betroffen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Abfahrten seien alle frei. Das sei mit den Landwirten aus Sicherheitsgründen vereinbart worden. Auf die Autobahnen selbst wollen die Landwirte bei ihrem Protest mit ihren Traktoren laut Polizei heute nicht fahren. Betroffen sei das Gebiet zwischen Kircheimbolanden, Bingen und Mainz. Sendung am Fr. , 22.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:05 Uhr 🎤 Bauernprotest: Zuspruch und Ablehnung vom Autohof Wörrstadt Unser Reporter Frederik Merx ist für uns aktuell am Autohof Wörrstadt und hat Pendler nach ihrer Meinung zum Protest gefragt. Da war durchaus Zustimmung zu hören: "Bin bei der Post, haben auch schon gestreikt". Nur vereinzelt gab es Unverständnis: "Mein LKW-Tank ist leer, wo soll ich jetzt tanken? Die sollen lieber vorm Landtag protestieren". Aktuell gibt es an dieser Autobahn-Auffahrt keine Staus. Ein Landwirt erklärte, dass sie keinen Rückstau auf die Autobahn zulassen. Es dürfe niemand zu Schaden kommen.

7:01 Uhr Tempo auf Talbrücken wegen Sturm gedrosselt Der Sturm sorgt in der Westpfalz zwar heute Morgen für keine Behinderungen mehr. Doch auf den Talbrücken der A61 und der A63 müssen Auto- und Lkw-Fahrer wegen des Sturms langsamer fahren: Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim hat einem Sprecher zufolge das Tempolimit aus Sicherheitsgründen auf 60 km/h reduziert - und zwar bis einschließlich Sonntag. Driving home for Christmas dieses Jahr mit gedrosseltem Tempo.

6:51 Uhr Autobahnauffahrt auf A61 in Gundersheim blockiert "Es sind unheimlich viele Traktoren da", berichtet unsere Kollegin Karin Pezold von der Auffahrt auf die A61 in Gundersheim. An die 20 Fahrzeuge seien schon in die Auffahrt gefahren. Auf die A61 in Richtung Mainz und Ludwigshafen könne nicht mehr aufgefahren werden. Die Polizei sichert den Bereich ab.

6:43 Uhr Protestaufruf der Organisation "Land schafft Verbindung" Die Initiative "Land schafft Verbindung" hatte zum Protest der Landwirte in Rheinhessen aufgerufen. Sie fordern: Die Bundesregierung solle die geplanten Sparmaßnahmen zurücknehmen. Wenn das nicht geschehe, bedeute das einen Einkommensrückgang von fünf bis zehn Prozent. Die deutsche Landwirtschaft stelle die sichersten Lebensmittel der Welt her, schreibt die Initiative weiter. Der Protest findet auf den Es ist damit zu rechnen, dass es im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen kommt. Sendung am Fr. , 22.12.2023 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:31 Uhr 🚂 Chaos bei der Bahn Manch eine:r wird jetzt vielleicht sagen: Erzählt mir doch was Neues! Denn Bahnreisende müssen sich heute Morgen wegen des Sturms auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Umgefallene Bäume blockieren Gleise und Oberleitungen. Schaut also besser einmal online nach, bevor ihr euch auf dem Weg zum Bahnhof macht. Sendung am Fr. , 22.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:23 Uhr Große Protestaktion der Landwirte in Rheinhessen Puh, das dürfte heute zur Nervenprobe für viele Pendler werden: Von 6 bis 8 Uhr wollen Landwirte fast 20 Autobahnauffahrten in Rheinhessen blockieren, um gegen die Sparpläne der Bundesregierung zu protestieren - und das zwei Tage vor den Feiertagen, wo es ohnehin voller auf den Straßen ist. Wo es überall vor Traktoren wimmelt, seht ihr in der Karte:

6:22 Uhr 🌧️ Update: Sturm in RLP Der nächtliche Sturm hat vor allem im nördlichen RLP Bäume entwurzelt. Viele Straßen sind deshalb noch blockiert. Dadurch hat es mehrere Verkehrsunfälle gegeben, meist mit Blechschäden. Im Westerwaldkreis fiel am Abend der Strom aus, da Bäume auf Stromleitungen gefallen waren. Betroffen waren unter anderem Hahn am See, Hartenfels, Enspel und Ötzingen, so der der Versorger EVM. Aber auch Höhr-Grenzhausen und Bendorf. Die Stromversorgung ist provisorisch wieder hergestellt. In Bad Neuenahr-Ahrweiler ist der Kreisverkehr überflutet und deshalb gesperrt. Er soll heute früh wieder geöffnet werden. In der Region Trier sind mehr als 40 Bäume umgestürzt. Sachschaden knapp 60.000. Euro. RLP DWD warnt vor Sturmböen und Dauerregen Stromausfälle und entwurzelte Bäume in RLP durch Sturmtief "Zoltan" Der Sturm hat in Rheinland-Pfalz für viele umgestürzte Bäume, Verkehrsunfälle und Stromausfälle gesorgt. Bis Sonntag gibt es weiterhin eine Unwetterwarnung vor Dauerregen. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Sendung am Fr. , 22.12.2023 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz