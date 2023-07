Kritik an schnellem Abriss der Nepomukbrücke, mehr Geburten in RLP als im Bundesschnitt, Start der Sommerferien

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss und schönes Wochenende! Habt ihr auch gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist? Es ist 10 Uhr und das heißt: das wars mit unserem Newsticker für heute. Danke fürs Mitlesen! In der neuen Woche begrüßt euch hier an gleicher Stelle meine Kollegin Susanne Weber. Ich wünsche euch ein schönes, sonniges Wochenende und einen stressfreien Ferienstart! Passt auf den Straßen auf euch auf!

9:51 Uhr Ihr habt abgestimmt! So lange sollten die Sommerferien dauern Also wenn es nach euch geht, haben wir hier bald keine italienischen Verhältnisse mit drei Monaten Sommerferien. Nur 15 Prozent von euch sagen, die großen Ferien sollten länger als sechs Wochen dauern. Ob sie nun aber genau richtig lang sind oder doch ein bisschen kürzer sein sollten, darüber seid ihr euch nicht einig. 39 Prozent von euch haben für "genau richtig", 45 Prozent für "kürzer" gestimmt. Danke fürs Mitmachen!

9:40 Uhr Landwirtschaftsminister Özdemir in Mutterstadt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir trifft sich heute mit Verantwortlichen des Pfalzmarktes in Mutterstadt. Es geht um die Themen Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit. Außerdem schaut sich der Minister eine Photovoltaik-Anlage an, die gerade auf dem Dach einer Lagerhalle entsteht. Der Pfalzmarkt ist einer der größten Umschlagsplätze für deutsches Obst und Gemüse. Darüber berichtete SWR4 Mannheim-Ludwigshafen am 21. Juli 2023 um 8:30 Uhr.

9:20 Uhr Wieder weniger Babys in Deutschland Die schlechte Nachricht: In Deutschland sind 2022 wieder weniger Kinder zur Welt gekommen. Die Geburtenziffer - also die Zahl der Kinder, die eine Frau durchschnittlich in ihrem Leben bekommt - sank um acht Prozent auf 1,46 Kinder pro Frau. Die gute Nachricht: In Rheinland-Pfalz gab es mit die meisten Neugeborenen! Vielleicht sollten wir dem Rest der Bundesrepublik mal unser Geheimnis verraten?!

9:08 Uhr Warum sind die Sommerferien eigentlich so lang? Wir kommen um das Thema Sommerferien heute einfach nicht rum. Und um das noch kurz zu erklären: Die Länge der Ferien wurde 1964 im "Hamburger Abkommen" festgelegt und umfasst genau 63 Werktage im Jahr (bei einer Fünf-Tage-Woche). Die Zeiten legen die Bundesländer fest. Dass die Sommerferien so unterschiedlich beginnen, liegt daran, dass man den Reiseverkehr entzerren wollte. Übrigens: Ursprünglich richteten sich die Schulferien nach den Erntezeiten, damit die Kinder ihren Eltern auf dem Feld helfen konnte. Deswegen hießen sie früher auch Getreide- oder Kartoffelferien. Ob es in der Pfalz auch Rieslingferien gab?

8:43 Uhr Aus der Nacht: Bewaffneter Raubüberfall in Idar-Oberstein Gegen 3 Uhr heute Nacht sollen zwei Männer in Idar-Oberstein einen anderen Mann ausgeraubt haben. Wie die Polizei mitteilte, haben die 19- und 22-Jährigen den Mann mit einem Messer bedroht und ihn so gezwungen, ihnen sein Geld zu geben. Durch eine Fahndung mit vielen Polizeikräften konnten die mutmaßlichen Täter festgenommen werden können. Sie befinden sich derzeit in Gewahrsam. Darüber berichtete SWR4 Trier am 21. Juli 2023 um 7:30 Uhr.

8:30 Uhr Ein Blick in die Geschichte: Das war am 21. Juli... ...1495: Die Grafschaft Württemberg wird auf dem Reichstag in Worms vom römisch-deutschen König Maximilian I. zum Herzogtum erhoben. ...1927: Der Italiener Alfredo Binda gewinnt die UCI-Straßen-Weltmeisterschaften im Radsport. Er ist der Erste, der dafür das Regenbogentrikot erhält, dass die Rad-Weltmeister noch heute tragen. Die Weltmeisterschaft wurde damals auf dem Nürburgring ausgetragen. ...2007: Der siebte und letzte der Harry-Potter-Bände wird veröffentlicht, zumindest im englischen Original. Allein in Deutschland wurden inzwischen mehr als 33 Millionen Harry-Potter-Bücher verkauft.

8:22 Uhr Große Lebensmittelspende für Tafel Ludwigshafen Und noch eine schöne Nachricht am Morgen: Die Tafel Ludwigshafen hat eine Tonne Lebensmittel gespendet bekommen. Hintergrund ist eine Wette gegen die Stadt Mannheim: Der Tafel-Dachverband hatte gewettet, dass es ihm gelingt, mindestens 200 Ehrenamtliche aus der Region für einen Flash-Mob-Tanz auf dem Mannheimer Marktplatz zusammenzutrommeln. Wette gewonnen: Am Ende kamen mehr als 500 Freiwillige. Die weiteren ertanzten 22 Tonnen Lebensmittel wurden auf die Tafeln im Rhein-Neckar-Kreis und in der Pfalz verteilt. Darüber berichtete SWR4 Mannheim-Ludwigshafen am 21. Juli 2023 um 7:30 Uhr.

8:00 Uhr Voting: Wie lang sollen die Sommerferien sein? Wir haben ja gerade schon kurz darüber gesprochen, ob die Sommerferien mit ihren sechs Wochen eigentlich die richtige Dauer haben. Gebe die Frage mal an euch weiter...Ganz ehrlich: Mir als Schülerin waren die langen Ferien sogar manchmal zu lang, irgendwann wird es doch langweilig ohne die Freundinnen und Freunde. Die Abstimmung ist bereits beendet. Wie lange sollten die Sommerferien dauern? Ja, die Sommerferien sollten länger als sechs Wochen dauern 15,6%

Für mich sind die Sommerferien genau richtig lang 38,5%

Ich wäre sogar für kürzere Sommerferien 45,9% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:55 Uhr Speyer beschließt Containerdorf für Geflüchtete Der Stadtrat von Speyer hat gestern Abend mit großer Mehrheit beschlossen, ein neues Containerdorf für Geflüchtete zu errichten. Bis zu 75 Menschen sollen darin unterkommen. Die Verwaltung der Stadt rechnet nämlich damit, dass ab Herbst die bisherigen Unterbringungsorte alle voll sein werden. Darüber berichtete SWR4 Mannheim-Ludwigshafen am 21. Juli 2023 um 6:30 Uhr.

7:38 Uhr Wie sieht es auf den Straßen aus? Noch ist es relativ ruhig auf den Straßen, der Start der großen Urlaubsreisewelle in Rheinland-Pfalz wird ja erst für heute Abend erwartet. Und morgen soll es dann richtig voll werden. Hier ein Überblick über aktuelle Verkehrsmeldungen: SWR Verkehrsmeldungen

7:30 Uhr Sechs Wochen Sommerferien: Ist das noch zeitgemäß? Für tausende Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz gibt es heute Zeugnisse, für die meisten beginnen jetzt sechs Wochen Sommerferien. Manche sind ja auch ganz fertig mit der Schule. Doch sind sechs Wochen Ferien überhaupt noch zeitgemäß? Oder ist es in Deutschland mittlerweile so heiß im Sommer, dass wir länger Ferien brauchen? Auf Instagram haben wir Meinungen dazu gesammelt.

7:13 Uhr Murmel-Elite zu Gast in Ludwigshafen Jeder und jede hatte doch als Kind seine Lieblings-Murmel, oder? Damit konnte man ganze Nachmittage verbringen...Wer es aber - so wie ich - noch nicht wusste: Murmeln sind nicht nur ein Spielzeug für Kinder, es finden richtige Wettbewerbe damit statt! So wie morgen in Ludwigshafen. Da treffen sich 23 Teams aus dem ganzen Bundesgebiet zur Deutschen Meisterschaft im Murmelspiel. Gespielt wird mit Porzellan- oder Glaskugeln mit einem Durchmesser von 16 Millimetern. Das Ziel: Die eigenen Murmeln in ein Loch auf dem drei Mal sechs Meter großen Feld befördern. Also falls ihr noch eine Ausflugsidee für morgen braucht...

7:05 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Löwen-Alarm in Brandenburg: In Kleinmachnow südlich von Berlin geht heute die große Suche nach einer möglicherweise entlaufenen Löwin weiter - mit Hubschraubern, Drohnen und Wärmebildkameras. Die Polizei warnt vor einem entlaufenden Wildtier - woher es kommt, ist noch nicht bekannt. Antrittsbesuch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Tschechien. Auf dem Programm stehen unter anderem Gespräche mit der tschechischen Verteidigungsministerin Jana Cernochova. Tschechien ist seit 1999 Nato-Mitglied und zählt zu den entschiedenen Unterstützern der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Auftakt der Salzburger Festspiele: Mit dem Stück "Jedermann" starten am Abend die Festspiele. Das Stück rund um das Sterben des reichen Mannes von Hugo von Hofmannsthal läutet traditionell den Festspielreigen ein. Regisseur Michael Sturminger hat eine besonders tiefgreifende Neuinszenierung angekündigt. Die Hauptrolle spielt jetzt (nach zwei Jahren Lars Eidinger) der in Hamburg geborene Burgschauspieler Michael Maertens.

6:55 Uhr Aus der Nacht: Fünf Menschen flüchten in Salmtal vor Polizei Bei einer Verkehrskontrolle in Salmtal im Kreis Bernkastel-Wittlich sind in der Nacht fünf Menschen vor der Polizei geflohen. Den Angaben zufolge hatte die Polizei einen Kontrollpunkt eingerichtet. Ein Auto habe vor der Stelle gewendet und sei davongefahren. Die Beamten verfolgten es und stoppten es zwischen Salmtal und Hetzerath. Daraufhin seien die fünf Personen zu Fuß über Felder und den Wald geflüchtet. Die Polizei sucht die Flüchtigen, dabei wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Den Angaben zufolge besteht derzeit kein Hinweis darauf, dass die Flüchtigen etwas mit Geldautomatensprengungen zu tun haben. Darüber berichtete SWR4 Trier am 21. Juli 2023 um 6:30 Uhr.

6:46 Uhr TuS Rumbach bekommt Trikots aus Saudi-Arabien Was große Fußballvereine können, kann der TuS Rumbach schon lange! Jahrelang suchte der Fußball-Kreisligist aus dem Kreis Südwestpfalz einen Sponsor, jetzt hat er ihn gefunden: Der Verein bekommt Trikots und Bälle vom saudi-arabischen Generalkonsulat gestellt - heute werden sie überreicht. Der Vorsitzende des Vereins hat sich nach eigenen Angaben an das Konsulat gewandt und um Unterstützung gebeten. Dass die Trikots nun aus einem Land kommen, in dem die Menschenrechtslage zum Teil heftig kritisiert wird, sei den Vereinsverantwortlichen bekannt. Der DFB und andere Vereine hätten weitaus mehr von Saudi-Arabien profitiert, außerdem gebe der TuS Rumbach keine Gegenleistung, so der Vereinsvorsitzende. Darüber berichtete SWR4 Kaiserslautern am 21. Juli 2023 um 6:25 Uhr.

6:20 Uhr Vermisste Frau aus Montabaur: groß angelegte Suchaktion Vielleicht habt ihr den Fall verfolgt: Seit letzten Dezember wird eine 34-Jährige aus Montabaur vermisst. Mit einer groß angelegten Suchaktion zwischen Villmar und Runkel in Hessen hofft die Staatsanwaltschaft jetzt, die junge Frau zu finden. Es soll Hinweise geben, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Der erste Einsatztag lieb allerdings ergebnislos, die Suche wird heute fortgesetzt. Video herunterladen (64,9 MB | MP4)

6:08 Uhr Es wird ein bisschen nass heute Ein bisschen Abkühlung gefällig? Die Temperaturen klettern heute "nur" auf 21 bis 26 Grad. Am Vormittag ist es stark bewölkt, vor allem im Norden kann es auch kurze Schauer oder Gewitter geben. Erst nachmittags lockern die Wolken dann etwas auf. Die Aussichten für das erste Ferienwochenende hat SWR-Wetterexperte Sven Plöger. Video herunterladen (26,3 MB | MP4)

6:04 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) setzt ihren Besuch in Rheinland-Pfalz fort. Sie besucht unter anderem eine berufsbildende Schule im pfälzischen Wörth und ist anschließend in Germersheim und Steinfeld unterwegs. Zum Abschluss trifft Baerbock im deutsch-französischen Grenzstädtchen Lauterbourg ihre französische Amtskollegin Catherine Colonna zur Unterzeichnung eines Abkommens über die grenzüberschreitende Berufsausbildung. In Rheinland-Pfalz beginnen die Sommerferien. Damit sind nun 14 der 16 Bundesländer am Ende des Schuljahres angekommen, nur in Bayern und Baden-Württemberg müssen die Schülerinnen und Schüler noch eine Woche lernen. Zum Ferienbeginn berichtet der SWR, ob, wie und wohin die Menschen in Rheinland-Pfalz verreisen. Kandidatur für SPD-Vorsitz? Am Nachmittag gibt der frühere Innenminister Roger Lewentz bekannt, ob er sich im November erneut zur Wahl als SPD-Landeschef stellt. Auf dem Nürburgring treten ab heute tausende Radsportlerinnen und Radsportler in die Pedale. Das Radrennen "Rad am Ring" feiert in diesem Jahr Jubiläum: Zum 20. Mal findet das Event in der "Grünen Hölle" der Eifel statt. Allein beim 24-Stunden-Radrennen werden rund 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Strecke erwartet. "Rad am Ring" endet am Sonntag, Zuschauerinnen und Zuschauer haben freien Eintritt.