Entscheidung über Lewentz-Kandidatur, Suche nach vermisster Frau ergebnislos, Start der Sommerferien

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:46 Uhr TuS Rumbach bekommt Trikots aus Saudi-Arabien Was der FC Bayern kann, kann der TuS Rumbach schon lange! Jahrelang suchte der Fußball-Kreisligist aus dem Kreis Südwestpfalz einen Sponsor, jetzt hat er ihn gefunden: Der Verein bekommt Trikots und Bälle vom saudi-arabischen Generalkonsulat gestellt - heute werden sie geliefert. Der Vorsitzende des Vereins hat sich nach eigenen Angaben an das Konsulat gewandt und um Unterstützung gebeten. Dass die Trikots nun aus einem Land kommen, in dem die Menschenrechtslage zum Teil heftig kritisiert wird, sei den Vereinsverantwortlichen bekannt. Der DFB und andere Vereine hätten weitaus mehr von Saudi-Arabien profitiert, außerdem gebe der TuS Rumbach keine Gegenleistung, so der Vereinsvorsitzende. Darüber berichtete SWR4 Kaiserslautern am 21. Juli 2023 um 6:25 Uhr.

6:20 Uhr Vermisste Frau aus Montabaur: groß angelegte Suchaktion Vielleicht habt ihr den Fall verfolgt: Seit letzten Dezember wird eine 34-Jährige aus Montabaur vermisst. Mit einer groß angelegten Suchaktion zwischen Villmar und Runkel in Hessen hofft die Staatsanwaltschaft jetzt, die junge Frau zu finden. Es soll Hinweise geben, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Der erste Einsatztag lieb allerdings ergebnislos. Video herunterladen (64,9 MB | MP4)

6:08 Uhr Es wird ein bisschen nass heute Ein bisschen Abkühlung gefällig? Die Temperaturen klettern heute "nur" auf 21 bis 26 Grad. Am Vormittag ist es stark bewölkt, vor allem im Norden kann es auch kurze Schauer oder Gewitter geben. Erst nachmittags lockern die Wolken dann etwas auf. Die Aussichten für das erste Ferienwochenende hat SWR-Wetterexperte Sven Plöger. Video herunterladen (26,3 MB | MP4)

6:04 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) setzt ihren Besuch in Rheinland-Pfalz fort. Sie besucht unter anderem eine berufsbildende Schule im pfälzischen Wörth und ist anschließend in Germersheim und Steinfeld unterwegs. Zum Abschluss trifft Baerbock im deutsch-französischen Grenzstädtchen Lauterbourg ihre französische Amtskollegin Catherine Colonna zur Unterzeichnung eines Abkommens über die grenzüberschreitende Berufsausbildung. In Rheinland-Pfalz beginnen die Sommerferien. Damit sind nun 14 der 16 Bundesländer am Ende des Schuljahres angekommen, nur in Bayern und Baden-Württemberg müssen die Schülerinnen und Schüler noch eine Woche lernen. Zum Ferienbeginn berichtet der SWR, ob, wie und wohin die Menschen in Rheinland-Pfalz verreisen. Kandidatur für SPD-Vorsitz? Am Nachmittag gibt der frühere Innenminister Roger Lewentz bekannt, ob er sich im November erneut zur Wahl als SPD-Landeschef stellt. Auf dem Nürburgring treten ab heute tausende Radsportlerinnen und Radsportler in die Pedale. Das Radrennen "Rad am Ring" feiert in diesem Jahr Jubiläum: Zum 20. Mal findet das Event in der "Grünen Hölle" der Eifel statt. Allein beim 24-Stunden-Radrennen werden rund 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Strecke erwartet. "Rad am Ring" endet am Sonntag, Zuschauerinnen und Zuschauer haben freien Eintritt.