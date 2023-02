Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Acht Verletzte bei Hausbrand in Mainz

Fastnachtsdienstag bringt Sonne 6:05 Uhr Acht Verletzte bei Hausbrand in Mainz In der Nacht hat es in einem Mehrfamilienhaus in Mainz gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden acht Menschen verletzt. Vier von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, darunter ein einjähriges Kind. 30 Menschen konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte den Brand im ersten Obergeschoss nach eigenen Angaben schnell löschen. Die Brandursache ist noch unklar. 6:02 Uhr Fastnachtsdienstag bringt Sonne Die Straßenfastnachter dürfen sich freuen: Der Nebel hat sich verzogen, für heute sagt unsere Meteorologin Claudia Kleinert für weite Teile von Rheinland-Pfalz Sonne voraus. Und es bleibt mild. Darüber freuen sich auch Nicht-Fastnachter. Video herunterladen (4,6 MB | MP4) 6:01 Uhr Kalau! Guten Morgen und Kalau aus Kaiserslautern! Es ist Dienstag und damit der Höhepunkt der Fastnacht in der Westpfalz: In Ramstein startet heute der Westricher Fastnachtsumzug. Seid ihr gestern schon auf einem Umzug gewesen? In Mainz, Koblenz oder Trier? Schickt uns gern Fotos davon! Schickt uns eure Fotos Ich bin Sibille Lozano und halte euch bis 10 Uhr über die wichtigsten Ereignisse aus Rheinland-Pfalz auf dem Laufenden. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr mir auch gerne eine Mail schicken an rlp-newsticker@swr.de. Kalau und einen schönen Veilchendienstag! picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance