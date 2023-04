Verteidigungsminister und Militärs der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe treffen sich am Vormittag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein. Dabei soll über weitere Hilfe für die Ukraine im Kampf gegen Russland gesprochen werden. Fachleute schätzen, dass es vor allem um die Luftverteidigung gehen wird. Die Ukraine bittet immer wieder um Kampfjets und Langstreckenwaffen. Wie bei den drei früheren Treffen werden auch Vertreter von Staaten erwartet, die nicht der Nato angehören.

In rund 50 Unternehmen sind Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand soll bis 11 Uhr dauern. Die EVG kritisiert, die Arbeitgeber hätten in der Tarifrunde zu wenig angeboten

