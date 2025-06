Härtere Gangart gegen Verfassungsfeinde, RLP Kabinett tagt in Brüssel, Regen im Anmarsch

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:20 Uhr Und so wird das Wetter am Dienstag Versucht, die Sonnenstunden am Morgen so gut es geht noch mitzunehmen. Im Laufe des Tages soll es nämlich zuziehen, sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Vereinzelt kann es am Nachmittag dann auch mal einen kräftigeren Schauer geben. Die Temperaturen bleiben aber zum Glück angenehm bei Höchstwerten zwischen 22 und 27 Grad. Video herunterladen (22,3 MB | MP4) 6:15 Uhr Das wird heute wichtig im Land Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) will heute einen Gesetzentwurf vorstellen, wie mit verfassungsfeindlichen Mitarbeitenden von Abgeordneten und Fraktionen umgegangen werden soll. Demnach sollen diese leichter aus dem Landtag entfernt werden können. Außerdem sollen ihnen Gelder gestrichen werden können. Hering zufolge handelt es sich um die bundesweit schärfsten Pläne. Am Landgericht in Trier beginnt der Prozess gegen einen 49-Jährigen, der seine Ehefrau erstochen haben soll. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann die Frau im Oktober 2024 in der gemeinsamen Wohnung vorsätzlich durch Messerstiche getötet und sie danach wochenlang in einer Wassertonne versteckt haben. Der Angeklagte behauptete, seine Ehefrau habe aus dem Leben scheiden wollen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung trifft sich heute mit europäischen Spitzenpolitikerinnen und -politikern in Brüssel. Dabei wird es unter anderem um die EU-Handelspolitik, die Bekämpfung der irregulären Migration und den Grenzschutz gehen. Zur Sprache kommen soll bei der Zusammenkunft auch der Handelskonflikt mit den USA. 6:00 Uhr Guten Morgen Rheinland-Pfalz! Seid Ihr nach dem schönen langen Wochenende gut in die neue Woche gestartet? Ich freu' mich jedenfalls, wenn Ihr heute mit mir aufsteht und ich Euch mit Wissenswertem aus Rheinland-Pfalz versorgen kann. Mein Name ist Florian Fischer und ich bin bis 10 Uhr für Euch da. Ihr wollt ein Lob oder eine Anregung loswerden? Schickt mir gerne eine Mail an rlp-newsticker@swr.de. Ich freue mich auch, wenn ihr ein Foto von eurem Start in den Tag oder auch von eurem Wochenende mit mir teilt. Dafür bitte dieses Formular nutzen: Mit einem * markierte Felder müssen ausgefüllt werden. Vorname * Nachname * Wohnort (Angabe freiwillig) E-Mail * Foto hochladen * Wählen Sie eine Datei Beschreibung * Zum Beispiel: Wo und wann wurde das Foto aufgenommen? Was ist zu sehen? Bitte bestätige die Angaben * Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen (siehe oben) Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen (siehe oben) Abschicken