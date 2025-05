6:58 Uhr

Was will ich mal werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich viele Jugendliche spätestens nach ihrem Schulabschluss. Eine gute Möglichkeit, sich umfassend darüber zu informieren, was es an Jobs so gibt, sind Ausbildungsmessen. Heute beispielsweise in Neuwied. Bei der Messe in der David-Roentgen-Schule stellen sich mehr als 90 Betriebe aus der Region vor, unter anderem aus den Bereichen Gesundheitswesen, Industrie, Handwerk, Handel oder von Behörden. Die Messe beginnt um 9 Uhr und geht bis 13:30 Uhr.