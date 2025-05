6:48 Uhr

In keinem anderen Landkreis in Rheinland-Pfalz fehlen so viele Ärzte und Ärztinnen wie im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Laut Kassenärztlicher Vereinigung sind mehr als 30 Arztsitze nicht besetzt, darunter Haus- und Fachärzte. Die Kreisverwaltung fordert die Landes- und Bundesregierung dazu auf, die Gesundheitsversorgung auf dem Land künftig stärker zu unterstützen. Wir waren in einer Kinderarztpraxis in Prüm, in der seit fast drei Jahren ein Nachfolger gesucht wird: