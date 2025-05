8:54 Uhr

Im Raum Trier sind heute Morgen an mehreren Schulen Bombendrohungen eingegangen. Betroffen sind insgesamt 15 Schulen unter anderem im Trierer Stadtgebiet sowie in Aach, Bernkastel-Kues, Schweich und Idar-Oberstein. Die Drohmails haben den gleichen Wortlaut wie die Mails, die am Freitag an mehrere Schulen gegangen sind. Das LKA sagt, dass keine Gefahr besteht - die Polizei ist aber trotzdem an den Schulen vor Ort. Teilweise sei der Unterricht an den Schulen unterbrochen, an anderen laufe der Unterricht normal weiter.