7:17 Uhr Rhein-Niedrigwasser: DLRG warnt vor Gefahren Der Rhein hat Niedrigwasser - in den nächsten Tagen könnte der Mäuseturm bei Bingen also wieder zu Fuß erreichbar sein. Normalerweise liegt er mitten im Rhein auf einer Insel. Malte Rieth, Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Rheinhessen, rät davon ab, zu Fuß zum Turm zu laufen. Das sei gefährlich, so Rieth: Die DLRG weist außerdem darauf hin, dass durch das Niedrigwasser im Rhein Strömungen an Stellen entstehen können, wo sonst keine sind. Das könne vor allem für Wassersportler wie Stand-up Paddler oder Kanuten gefährlich werden.

7:08 Uhr 📜 Der Blick in die Historie - das war am 15. Mai im Jahr... 2024: Der slowakische Regierungschef Robert Fico wird nach einer Kabinettssitzung in der Stadt Handlová angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Der Angreifer ist nach Angaben aus dem Innenministerium mit der politischen Entwicklung in der Slowakei unzufrieden. 1960: Bei einem Zugunglück im Leipziger Hauptbahnhof sterben 54 Menschen, mehr als 200 werden verletzt. Weil eine Weiche falsch gestellt war, prallen ein Personenzug und ein Eilzug zusammen. 1955: In Wien unterzeichnen Vertreter der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges den Staatsvertrag für Österreich. Das Land erhält damit die volle Souveränität zurück, wird jedoch zur Neutralität verpflichtet. 1525: Im thüringischen Frankenhausen werden die von dem evangelischen Theologen Thomas Müntzer geführten aufständischen Bauern vom Zusammenschluss deutscher Fürsten und Landsknechte vernichtend geschlagen. Müntzer wird gefangen genommen und am 27. Mai hingerichtet.

7:00 Uhr Supermarkt-Überfall: Kaum Hinweise nach Aktenzeichen XY Nachdem der Raubüberfall auf einen Supermarkt bei Waldrach im Kreis Trier-Saarburg gestern Abend Thema in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY war, sind bei der Polizei nach deren Angaben nur wenige Hinweise eingegangen. Bei dem Überfall am 23. April hatten Unbekannte zwei Mitarbeiterinnen des Supermarktes mit einer Pistole bedroht und gefesselt. Danach flüchteten die Täter mit einer größeren Summe Bargeld. Für Hinweise, die zum Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft Trier eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt. Sendung am Do. , 15.5.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

6:50 Uhr Kaiserslautern darf sich weiter "Großstadt" nennen Die Stadt Kaiserslautern darf sich weiterhin als "Großstadt" bezeichnen. Grundlage ist der Demografiebericht für das Jahr 2023, den die Stadt jetzt veröffentlicht hat. Mein Kollege Jürgen Rademacher hat sich die Zahlen mal genauer angesehen.

6:43 Uhr Reste der Heppinger Brücke werden Gedenk-Ort In Bad Neuenahr-Ahrweiler werden die Reste der Heppinger Brücke nicht abgerissen, sondern zu einer Gedenkstätte. Das hat der Stadtrat beschlossen. Die Brücke über die Ahr verbindet die beiden Ortsteile Heppingen und Heimersheim. Bei der Flut war ein Bogen stehen geblieben, der Rest wurde von den Wassermassen mitgerissen. Dieser Bogen der Heppinger Brücke bleibt stehen, sagte Peter Diewald, der Beigeordnete von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sendung am Do. , 15.5.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

FAQ: Senioren und der Führerschein Mit Blick auf die Fahrerflucht in Idar-Oberstein kommt bei manchen von euch vielleicht der Gedanke auf: Ältere Menschen und Autofahren, das passt nicht zusammen. Immer wieder wird ja über Senioren am Steuer diskutiert. Manche Vorurteile treffen vermutlich zu, manche eben aber auch nicht. Fest steht: Das Unfallrisiko steigt von 75 Jahren an deutlich - vor allem weil Sehvermögen, Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit nachlassen. Bei einigen Fahrsituationen verhalten sich Ältere aber auch besser als Fahrerinnen und Fahrer unter 25 Jahren - etwa in punkto Geschwindigkeit oder beim Einhalten des Abstandes zum vorausfahrenden Fahrzeug.

6:28 Uhr Frau fährt Kind an und verschwindet In Idar-Oberstein hat eine ältere Frau gestern ein Kind angefahren und es verletzt zurückgelassen. Die Polizei berichtet, der Elfjährige sei beim Überqueren einer Straße von einem größeren Auto angefahren worden. Die Fahrerin, eine ältere Dame, sei, ohne anzuhalten weitergefahren. Die Polizei sucht nach der Frau und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sendung am Mi. , 14.5.2025 21:45 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

7.000 Rehkitze vor Mähtod gerettet Es ist Frühling und die Landwirte sind allerorten mit Mähmaschinen unterwegs. Das kann allerdings tödlich enden für Reh-Nachwuchs, der im hohen Gras nicht zu sehen ist. Abhilfe schaffen hier Drohnen, die über die Felder und Wiesen fliegen, um die Rehkitze aufzuspüren. Freiwilligen-Teams können die Bambis dann in Sicherheit bringen. Auf die Art sind im vergangenen Jahr rund 7.000 Rehkitze gerettet worden.

6:15 Uhr Winzer empört über Backpulver-Entscheidung Wusstet ihr, dass man Backpulver auch im Weinanbau einsetzt? Also ich erst seit dieser Nachricht hier: In den rheinland-pfälzischen Weinanbaugebieten sind derzeit viele Winzer sauer. Der Grund: Statt handelsüblichem Backpulver, das sie bisher gegen eine Pilzkrankheit einsetzen durften, müssen sie jetzt ein deutlich teureres Pflanzenschutzmittel verwenden, das zu fast 99 Prozent ebenfalls aus Backpulver besteht. Mein Kollege Dominik Bartoschek hat Einzelheiten für euch:

6:09 Uhr Der Blick über die Landesgrenze 👀 Die Außenministerinnen und Außenminister der 32 Nato-Staaten beraten im türkischen Küstenort Antalya vor allem über den weiteren Umgang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. An den Beratungen nimmt auch US-Außenminister Marco Rubio teil. Deutschland wird vom neuen Ressortchef Johann Wadephul (CDU) vertreten. Das Treffen geht am Mittag zu Ende. Ebenfalls in der Türkei, und zwar in Istanbul, soll es heute Gespräche zwischen Moskau und Kiew über Frieden in der Ukraine geben. Kremlchef Wladimir Putin hatte direkte Gespräche selbst vorgeschlagen, wird aber laut Meldungen von heute Morgen nicht persönlich anwesend sein - auch US-Präsident Trump wird nicht kommen. Im Bundestag stellen zahlreiche Minister ihre Pläne für die neue Legislaturperiode vor. Den Auftakt macht am Morgen Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), gefolgt vom neuen Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) aus Rheinland-Pfalz. Auch die neue Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), ebenfalls aus Rheinland-Pfalz, wird ihre Pläne vorstellen. In Berlin wird Margot Friedländer beerdigt. Die Holocaust-Überlebende war am vergangenen Freitag im Alter von 103 Jahren gestorben . Als Jüdin war sie in der NS-Zeit ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierte sie in die USA, kam aber im hohen Alter zurück in ihre Heimat Berlin. Seither setzte sie sich unermüdlich für Versöhnung und gegen das Vergessen ein.

6:06 Uhr Die Lage auf den Straßen in RLP Bevor ihr euch auf den Weg zur Arbeit macht, schaut lieber hier 👇 mal vorbei. Es gibt unter anderem wichtige Infos zur A65. Die ist derzeit wegen eines ausgebrannten Lkw gesperrt, und zwar zwischen Kandel Nord und Kandel Mitte, in Fahrtrichtung Karlsruhe. Nach Auskunft der Polizei in Wörth wird die Sperrung noch bis etwa 7 Uhr andauern. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:04 Uhr 🌻 Das Wetter - bleibt weiter sonnig So, wie angekündigt, wird es auch heute ein sonniger Tag und man sieht, wenn man die Fenster nicht geputzt hat 😉. Aber was sind schon nicht geputzte Fenster, wenn man Vitamin D tanken kann! Allerdings wird es ab heute etwas kühler, wie Wetterexperte Sven Plöger gestern Abend sagte. Die Temperaturen liegen aber immer noch zwischen 17 und 22 Grad. Video herunterladen (26,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Der rheinland-pfälzische Landtag befasst sich mit der geplanten Novelle des Landesjagdgesetzes. Die Pläne von Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) sind umstritten. Wegen der Folgen des Klimawandels soll die Jagd demnach in Zukunft stärker auf die Walderneuerung ausgerichtet werden. Der Landesjagdverband kritisiert, dass Jäger so zu immer mehr Abschüssen gezwungen werden sollen. Die Jäger planen deshalb vor dem Landtag eine Protestaktion gegen das neue Gesetz. Luftrettung in der Nacht - ein Problem in RLP. Denn ab spätestens 22 Uhr starten keine Rettungshubschrauber mehr im Land. Das ist für diejenigen, die gerade in ländlichen Regionen leben lebensgefährlich. Vor allem, weil es dort auch immer weniger Krankenhäuser gibt. Betroffene fordern vom Land eine Ausweitung der nächtlichen Luftrettung.