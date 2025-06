Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:06 Uhr Das Wetter: Kühler, aber immer noch heiß Puh, das war ein heißes Wochenende in Rheinland-Pfalz! Habt ihr auch so geschwitzt?! Ich habe mich richtig gefreut über den Regen gestern Abend hier in Mainz. Was die Temperaturen angeht, kann Wetterexpertin Claudia Kleinert Entwarnung geben: Die gehen runter auf 29 Grad. Die Gefahr vor Gewittern bleibt allerdings bestehen, vor allem im Norden des Landes. Hier die Vorhersage vom Sonntagabend: 6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Die Ministerinnen und Minister der Landesregierung sind ab heute für zwei Tage im Ahrtal. Zunächst kommt das Kabinett zu einer Klausur zusammen. Morgen ist in Bad Neuenahr eine gemeinsame Sitzung mit Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) und den hauptamtlichen Bürgermeistern der Ahrtalregion geplant. Dabei soll es unter anderem um den Stand des Wiederaufbaus gehen. In Rheinland-Pfalz startet die Woche der Justiz. Gerichte, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugseinrichtungen sowie das Ministerium der Justiz laden dazu ein. Beim Justizministerium in Mainz ist es beispielsweise möglich, sich einen Haftraum anzusehen und einen Gefangenentransportbus. In Mainz endet am Abend die Johannisnacht. Zum ersten Mal gibt es zum Abschluss Feuerwerk, sondern eine mit Musik untermalte Drohnen-Licht-Show. Die Stadt hat ihre Entscheidung mit dem veränderten Zeitgeist begründet. Ob es jetzt jedes Jahr eine solche Drohnenshow geben wird, ist noch nicht klar. 6:00 Uhr Guten Morgen Rheinland-Pfalz! Hallo zurück nach einem langen Wochenende! Hoffentlich habt ihr nicht zu sehr geschwitzt! Ich bin Lisa Müller und halte euch bis 10 Uhr über die wichtigsten Ereignisse aus Rheinland-Pfalz auf dem Laufenden.