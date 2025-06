6:37 Uhr

Weil es so heiß war am Wochenende, hat es viele Menschen zum Baden an Seen und Flüsse gelockt. Ein Ausflug in Rheinhessen hat ein tragisches Ende genommen: Im Altrheinsee in Eich (Kreis Alzey-Worms) ist am Sonntagnachmittag ein Mensch ertrunken. In Oppenheim konnten eine Frau und ein Mädchen aus dem Rhein gerettet werden. Alles, was wir bisher zu den Unfällen wissen, könnt ihr hier nachlesen: