6:10 Uhr

Gestern Abend war es wieder soweit: Der neue Guide Michelin wurde veröffentlicht. Seit 1966 kürt der Restaurantführer Spitzenküchen in Deutschland. In Rheinland-Pfalz wurden zwei Restaurants mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet: Das "Waldhotel Sonnora" in Dreis und das "Schanz. Restaurant" in Piesport. Zwei Sterne gingen an das "Gotthardt's by Yannick Noack" in Koblenz und das "Intense" in Wachenheim an der Weinstraße. Zwei Restaurants erhielten erstmals einen Stern. Welche das sind, lest ihr hier: