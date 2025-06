8:52 Uhr

Großer Feuerwehreinsatz in Birkenfeld: Dort ist gestern Abend beim Brand in einer Tierarztpraxis ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen 19 Uhr ausgebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen war wahrscheinlich ein Kurzschluss eines Reglers am Dachfenster die Ursache. Der Regler hatte den Motor in Brand gesetzt, der dann auf einen Schrank fiel, so dass der Brand sich weiter ausweitete. Verletzt wurde niemand. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Birkenfeld löschten den Brand.