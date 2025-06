7:17 Uhr

Es ist ein überfälliges Signal der Gesellschaft an die Soldaten.

Wenn ich an Veteranen denke, dann denke ich zuerst an die Vereinigten Staaten. In den USA sind Veteranen allgegenwärtig, auch in der Kultur, in Büchern, in Filmen, quasi überall. Dass Deutschland lange mit der Würdigung seiner Veteranen gehadert hat, hat nicht jedem gefallen. Doch in diesem Jahr war damit Schluss: Zum ersten Mal fand bundesweit der Veteranentag statt, um den Austausch zwischen den Veteraninnen und Veteranen, ihren Angehörigen, der Bundeswehr und der Gesellschaft zu fördern. Wir waren in Koblenz dabei: