Lustige Geschichte: Marc Weigel und ich haben dieselbe Schule besucht, nämlich das Leibniz-Gymnasium in Neustadt an der Weinstraße. Er war damals schon Schülersprecher, ich gerade in der fünften Klasse. Politisch unwissend, wie Zehnjährige nun mal meistens sind, hieß es damals immer: "Der Marc wird mal Bundeskanzler!"

Dafür hat es am Sonntag (noch?) nicht gereicht, aber der Amtsinhaber von der FWG konnte bei der Oberbürgermeisterwahl in Neustadt sein Amt gegen Herausforderin Steffi Karbach verteidigen. Warum die Wiederwahl wenig überraschend war, lest ihr hier: