9:23 Uhr Mögliche Brandstiftung? Polizei verstärkt im Strecktal in Pirmasens unterwegs In den vergangenen Wochen haben im Strecktal in Pirmasens mehrere Häuser gebrannt. Die Häuser standen alle in unmittelbarer Nähe zueinander. Da die Polizei derzeit nicht ausschließen kann, dass jemand die Feuer gelegt hat, ist sie nun verstärkt in der Gegend im Einsatz. Bis jetzt gibt es dazu noch keine neuen Erkenntnisse - die Ermittlungen laufen also weiter. Welcher Schaden durch die Feuer in den Häusern entstanden ist, ist noch nicht klar. Sendung am Di. , 13.5.2025 8:25 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

9:09 Uhr 📅 Das geschah am 13. Mai im Jahr... 1992: Das Europäische Patentamt in München erteilt erstmals ein Patent für ein gentechnisch verändertes Tier. Der so genannten "Krebsmaus" wurde ein menschliches Krebsgen in die Erbsubstanz eingeschleust. Die gentechnisch modifizierte Hausmaus neigt dazu, leichter an Tumoren zu erkranken. 1981: Mehmet Ali Ağca verübt ein Attentat auf Papst Johannes Paul II. Der Papst wird während einer Generalaudienz auf dem römischen Petersplatz von zwei Kugeln getroffen. Er überlebt schwer verletzt. Mehmet Ali Ağca wird noch auf dem Petersplatz festgenommen. Bis heute unklar, was sein mhMotiv war. 1927: Der Aktienindex an der Berliner Börse bricht um fast ein Drittel ein - und zwar um 31,9 Prozent. Dieser Tag wird auch als "Schwarzer Freitag" bezeichnet.

8:51 Uhr Unsere Landeshauptstadt wurde als Biotechstandort ausgezeichnet! Ein britisches Fachmagazin hat der Stadt Mainz den Titel "Life Science Hub of the Year" verliehen. Damit würdigt das Fachmagazin die Entwicklung der Stadt im Bereich Biotechnologie. Bürgermeister Nilo Haase sagte zu der Auszeichnung, Mainz sei eines der spannendsten Zentren für Biotechnologie in Europa. Der Biotechstandort schaffe Raum für Innovation, Forschung und internationale Kooperation. Mainz baut seit fünf Jahren seine Infrastruktur für den Biotech-Sektor aus. Sendung am Di. , 13.5.2025 8:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

8:21 Uhr Schlag gegen "Reichsbürger"-Szene: Update aus Rheinland-Pfalz Die Bundesanwaltschaft hat vier mutmaßliche Rädelsführer der verbotenen "Reichsbürger"-Gruppe "Königreich Deutschland" festnehmen lassen, darunter Gründer Peter Fitzek. Eine der Festnahmen erfolgte laut einer Sprecherin im rheinland-pfälzischen Bad Dürkheim. Die vier Festgenommenen seien 37, 38, 46 und 59 Jahre alt. Sie sollen heute und morgen einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden, wie die Sprecherin sagte. Dieser muss dann entscheiden, ob die Verdächtigen in Untersuchungshaft kommen. Sendung am Di. , 13.5.2025 8:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

8:16 Uhr Ludwigshafen: Bald gemeinsames Grab mit Haustier? Der Hund, die Katze - für manche Menschen ist das eigene Haustier ein wichtiges Familienmitglied. Manchmal das einzige, das sie noch haben. Die Bindung kann so eng sein, dass sie sich im Todesfall gemeinsam mit dem Tier beerdigen lassen möchten. In Ludwigshafen könnte das bald möglich werden. Wenn der Stadtrat dem Vorschlag zustimmt, werden dort ab dem ersten Juli neue Grabarten eingeführt. Hintergrund ist ein neues Bestattungsgesetz, das derzeit in Rheinland-Pfalz vorbereitet wird. Einzelheiten hier zum Nachlesen oder im Bericht meiner Kollegin Nancy Lau zum Anhören:

8:11 Uhr 📷 Nachbars Katze gratulierte zum Muttertag Dieses Foto hat mich gestern Nachmittag noch erreicht und weil es mich heute früh schon so erheitert hat, dachte ich, vielleicht löst es auch in euch zumindest ein kleines Lächeln aus. Leser Gerhard hat nämlich am Sonntag wirklich im perfekten Moment den Auslöser für dieses Foto gedrückt. Auf der Fensterbank innen stand diese hübsche Blume, die Mieze hat sich dafür perfekt von der anderen Seite ans Fenster gesetzt. Aber machen wir uns nichts vor - wir wissen alle, dass Katzen es genau wissen, wie sie sich perfekt in Szene setzen müssen, diese kleinen felinen Diven. Und ich als Katzenliebhaberin freue mich über dieses Foto natürlich ganz besonders. Nachbars Katze gratuliert zum Muttertag. SWR Gerhard Reitz

8:06 Uhr 👀 Der Blick auf Deutschland und die Welt In Berlin findet heute und morgen das zweijährliche "UN Peacekeeping Ministerial" im Auswärtigen Amt statt - erstmals in Deutschland. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird auf der Konferenz mit seinen Amtskollegen und mehreren hundert Diplomaten aus aller Welt die zukünftige Aufstellung des "UN Peacekeeping" debattieren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht Israel. Heute landet er in Tel Aviv und wird dort mit militärischen Ehren empfangen, anschließend soll die Nationalbibliothek besucht werden. Am Abend warten dann ein Gespräch mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Likud) und ein gemeinsames Abendessen mit Präsident Jitzchak Herzog. Um 12 Uhr wird der 18. Jugendhilfetag in Leipzig eröffnet. Bundesfamilienministerin Karin Prien und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (beide CDU) werden bei der Eröffnungszeremonie erwartet. Der Jugendhilfetag, ausgerichtet von der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe, soll ein Zeichen für Demokratie und Generationengerechtigkeit setzen.

7:55 Uhr Bundesinnenminister Dobrindt verbietet "Königreich Deutschland" Es ist ein Schlag gegen die "Reichsbürger"-Szene : Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat den Verein "Königreich Deutschland" verboten. "Zweck und Tätigkeit des Vereins laufen den Strafgesetzen zuwider und richten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung", erklärte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Hunderte Einsatzkräfte durchsuchen seit dem frühen Morgen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Liegenschaften des Vereins und Wohnungen führender Mitglieder. Ziel sei es "Vereinsvermögen zu beschlagnahmen und weitere Beweismittel für die verfassungsfeindlichen Ziele und Aktivitäten des Vereins sicherzustellen", teilte das Innenministerium weiter mit. Sendung am Di. , 13.5.2025 8:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

7:42 Uhr Noch ein Feuer: Wohnungsbrand in Ludwigshafen-Süd Am Montagabend musste die Feuerwehr auch in Ludwigshafen-Süd ausrücken. Gegen 20:30 Uhr brannte die Küche der Wohnung im dritten Stockwerk des Hauses. Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen, ohne dass andere Teile des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Bewohner war nicht zuhause und wurde daher auch nicht verletzt. Ein Passant musste jedoch ins Krankenhaus, da er sich durch den Rauch verletzt hat, als er das Feuer löschen wollte. Sendung am Di. , 13.5.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

7:38 Uhr Hoher Schaden nach Wohnhausbrand in Lahr In Lahr (Rhein-Hunsrück-Kreis) hat am Montag ein Wohnhaus gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die obere Etage des Hauses und auch das Dach durch das Feuer völlig zerstört. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 100.000 Euro. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand. Sendung am Di. , 13.5.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:14 Uhr Update zum Ölunfall im Naturschutzgebiet Thürer Wiesen Die Sanierung der B262 zwischen Thür und Mendig ist größtenteils abgeschlossen. Das heißt: Der Streckenabschnitt ist seit heute früh 5 Uhr wieder frei! Bei dem Unfall mit einem Tanklaster am 21. Februar im Naturschutzgebiet Thürer Wiesen waren tausende Liter Heizöl bis unter die Straßendecke und in das Naturschutzgebiet Thürer Wiesen geflossen. Deswegen musste die Straße auf einer Länge von 140 Metern komplett erneuert werden. Der Tanklaster hatte 30.000 Liter Heizöl geladen - im Naturschutzgebiet wurde zu Beginn nach ölverklebten Vögeln gesucht. Hier unser Reel von Februar für die Details, was passiert war: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell Sendung am Di. , 13.5.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:03 Uhr Tödliche Unfälle Am Montag ist an einem Bahnübergang zwischen Otterbach und dem Otterbacher Stadtteil Sambach (Kreis Kaiserslautern) eine Frau tödlich verunglückt. Die Radfahrerin wurde vom Zug erfasst und ist gestorben. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus - offenbar wollte die Frau ihr Fahrrad über die Gleise schieben. Warum sie den Zug nicht bemerkt hat, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Auch die Polizei in Worms sucht Zeugen. Hierbei geht es um einen tödlichen Motorradunfall am Montagnachmittag. Aus bislang ungeklärter Ursache war der 77-Jährige Fahrer von der Straße abgekommen und dann mit der Leitplanke kollidiert. Aktuell wird davon ausgegangen, dass keine weiteren Fahrzeuge beteiligt waren. Sendung am Di. , 13.5.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

6:50 Uhr 🌧️ Landwirtschaftsbetriebe in RLP hoffen auf Regen Sonne satt - viele Menschen freuen sich, wenn es spürbar wärmer wird und die ersten Abende im T-Shirt verbracht werden können. Den Landwirtinnen und Landwirten in Rheinland-Pfalz macht das warme und trockene Wetter aber zu schaffen. Sollte es in den nächsten zwei Wochen nicht regnen, würden die ersten Schäden auf den Feldern sichtbar, sagte der Präsident des rheinland-pfälzischen Bauern- und Winzerverband. Für den Gemüseanbau sei die anhaltende Trockenheit aber gut. Sendung am Di. , 13.5.2025 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:11 Uhr Das Wetter heute Was soll ich sagen?! Schon wieder liegt ein toller Frühlingstag mit Sonne satt vor uns. Blauer Himmel pur. Denn: An der Großwetterlage ändert sich kaum etwas, sagt Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage am Montagabend. Das strahlende Frühlingswetter wird Rheinland-Pfalz deshalb noch die ganze Woche erhalten bleiben. Es wird warm - bei bis zu 25 Grad! Video herunterladen (25 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird wichtig in Rheinland-Pfalz An der Unimedizin Mainz wird heute die neue zentrale Notaufnahme offiziell eingeweiht. Chirurgische, internistische und neurologische Patientenfälle sollen dort von einem interdisziplinären Team behandelt werden. Bei dem Termin wird der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) anwesend sein. Tag zwei der Digitalministerkonferenz der Länder in Ingelheim. Die rheinland-pfälzische Ministerin für Digitalisierung, Dörte Schall (SPD), übernimmt den Vorsitz der Konferenz. Im Vorfeld sagte sie, deutsche Behörden müssten weg vom "Kleinklein" und einheitliche Online-Abläufe voranbringen. Aus der Weinwirtschaft und über die Weinwirtschaft - darüber informieren heute Winzerinnen und Winzer aus Rheinhessen bei der Frühjahrs-Pressekonferenz. Sie geben Details über den neuen Jahrgang, über die Situation in den Märkten, über das Verbraucher-Verhalten und viele weitere Themen.