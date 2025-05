Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:05 Uhr Bundesweite Kontrollwoche auf dem Rhein Die Wasserschutzpolizei in Ludwigshafen und Germersheim beteiligt sich ab heute auf dem Rhein an einer bundesweiten Kontrollwoche. Ein Schwerpunkt dabei: der Gewässer- und Umweltschutz. Die Wasserschutzpolizei wird beispielsweise Bordkläranlagen von Fahrgast- und Kreuzfahrtschiffen überprüfen. Die müssen nämlich bestimmte Grenzwerte beim Abwasser einhalten. Die Wasserschutzpolizei kontrolliert nach eigenen Angaben auch, wie Betriebsabfälle entsorgt werden, sowie die Papiere von Ladung und Besatzung. Sendung am Mo. , 12.5.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

6:49 Uhr 🚄 Mehr Züge zwischen Mainz und Frankfurt? Tja, aktuell fahren zwar viele Züge nicht. Das hindert die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Katrin Eder (Grüne) aber nicht daran, eine bestimmte Strecke zu forcieren. Eder möchte nämlich, dass die Strecke zwischen Mainz und Frankfurt ausgebaut wird. Deshalb hat sie jetzt eine Machbarkeitsstudie gefordert. Seit der Riedbahn-Sanierung zum Beispiel sei die Strecke von Mannheim über Frankfurt nach Köln viel attraktiver als die Rheinstrecke über Mainz, so Eder. Sendung am Mo. , 12.5.2025 5:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:42 Uhr ⚽ Mainz 05 und FCK dürfen weiter hoffen Ein schneller Blick zurück auf das Fußball-Wochenende: Der FSV Mainz 05 hat durch den 4:1-Sieg beim VfL Bochum den 6. Platz in der Bundesliga erobert, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigt. Die 05er treffen am letzten Spieltag auf Bayer Leverkusen, während der punktgleiche Verfolger RB Leipzig den VfB Stuttgart erwartet. In der 2. Liga hat der 1. FC Kaiserslautern durch ein 2:1 gegen Darmstadt 98 weiterhin die Chance, noch Relegationsplatz 3 zu erreichen. Als Tabellensechster haben die Roten Teufel allerdings zwei Punkte Rückstand hinter der SV Elversberg (3.) und dem SC Paderborn (4.) und das deutlich schlechtere Torverhältnis. Am letzten Spieltag muss der FCK beim 1. FC Köln ran, der als Tabellenzweiter den direkten Aufstieg noch nicht sicher in der Tasche hat.

6:31 Uhr Friedensgespräche zwischen Putin und Selenskyj? Am Wochenende hat mich diese Nachricht sehr unverhofft erreicht: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der russische Präsident Vladimir Putin sind bereit, sich für Friedensgespräche zu treffen. Stattfinden soll das Ganze am Donnerstag in Istanbul. Im Jahr 2022 hatte Russland die Ukraine angegriffen - seither bemühen sich viele Regierungen um einen Waffenstillstand und Frieden zwischen den beiden Ländern. Sendung am Mo. , 12.5.2025 5:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:20 Uhr Zwei Häuser nach Brand in Birkenfeld vorerst nicht bewohnbar Zuerst hatte nur eine Mülltonne in Birkenfeld gebrannt. Von der breitete sich der Brand am Sonntagabend laut Polizei dann auf eine Thuja-Hecke aus, die die Häuser in Brand setzte. 160.000 Euro Schaden sind bei dem Brand entstanden, schätzt die Polizei. Verletzt wurde zum Glück niemand. Sechs Menschen mussten aber vorerst an einem anderen Ort untergebracht werden, weil zwei der Häuser erst einmal nicht mehr bewohnbar sind.

6:06 Uhr ☀️ Es bleibt sonnig und warm Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz so, wie die alte endete: Es bleibt sonnig und warm. Nur über den Bergen können sich am Nachmittag ein paar Quellwolken bilden. Die Höchstemperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad. Dort wo die 25 Grad geknackt werden, haben wir per Definition einen Sommertag. Auch in den kommenden Tagen ändert sich an der Wetterlage nicht viel. Regen, den die Natur dringend bräuchte, ist auch weiterhin nicht in Sicht. Entsprechend steigt langsam die Waldbrandgefahr, wie Sven Plöger in der Wetterschau am Sonntagabend erklärt hat. Schaut doch mal rein: Video herunterladen (23,7 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Vielleicht habt ihr gedacht, dass das nicht mehr möglich ist, aber von heute bis kommenden Sonntag kommt es zu noch mehr Zugausfällen auf der Strecke zwischen Mainz und Koblenz. Wegen Bauarbeiten können Züge der Verkehrsunternehmen vlexx und Süwex nicht mehr bis Koblenz fahren. Ab Bingen sind demnach die Regionalexpressverbindungen gekappt und müssen durch Busse ersetzt werden. Das gilt auch für Fahrten aus Koblenz - von dort fahren keine Züge bis Mainz durch. Das war leider noch nicht alles. Die Züge der Mittelrheinbahn (Linie RB 26) pendeln tagsüber nur zwischen Mainz und Boppard, bzw. Rhens. Zwischen Boppard und Koblenz wird die Mittelrheinbahn ganztägig durch Busse ersetzt. In Ingelheim findet die Digitalministerkonferenz statt. Sie setzt sich aus den für Digitalpolitik zuständigen Vertreterinnen und Vertretern der Länder zusammen und behandelt zentrale digitalpolitische Themen. Die rheinland-pfälzische Ministerin für Digitalisierung, Dörte Schall (SPD), übernimmt den Vorsitz der Konferenz. In Koblenz startet der Prozess gegen zwei Männer im Alter von 30 und 28 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Raubes. Laut Anklage sollen sie im Juni 2023 eine Frau in deren Wohnung in Bad Neuenahr-Ahrweiler angegriffen haben. Bei dem Opfer soll es sich demnach um die Ex-Freundin des älteren Mannes gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Männer die Tat geplant hatten.