Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:26 Uhr Mainz: Fahrgast in Bustür eingeklemmt - Fahrer fährt weiter Diese Geschichte aus Mainz ist zwar gestern schon bekannt geworden - stößt aber immer noch auf großes Interesse. Vermutlich, weil man es kaum glauben kann: Das Bein eines Fahrgastes wird beim Verlassen in der Bustür eingeklemmt. Trotzdem fährt der Busfahrer los. Eine Zeugin berichtet dem SWR, der Mann habe um Hilfe gerufen und den Busfahrer aufgefordert, anzuhalten. Doch der habe die Bitte ignoriert und sei einfach weitergefahren. Die ganze Geschichte lest ihr hier: Mainz Gefährliche Busfahrt in Mainz Bein in Bustür eingeklemmt - Fahrer fährt einfach weiter Schreck in Mainz: Das Bein eines Fahrgastes ist in der Tür eingeklemmt. Trotzdem fährt der Busfahrer los. Jetzt prüft sein Arbeitgeber Konsequenzen. 10:00 Uhr SWR4 am Donnerstag SWR4

8:14 Uhr Papstwahl: Politiker aus Rheinland-Pfalz gratulieren Der neue Papst Leo der 14. hat Glückwünsche aus aller Welt erhalten - auch aus Rheinland-Pfalz. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) wünschte ihm viel Erfolg, Gesundheit und Kraft. Er hoffe, so Schweitzer, dass es dem Papst gelinge, zu Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung beizutragen. Der CDU-Landesvorsitzende Gordon Schnieder wünschte dem neuen Pontifex "Kraft und Weisheit" für seine Aufgaben. "Persönlich wünsche ich mir, dass er den Menschen Vertrauen in die Kraft des Glaubens schenkt - gerade jenen, die zweifeln und die den Kirchen immer zahlreicher den Rücken kehren." Sendung am Fr. , 9.5.2025 7:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

8:04 Uhr Das passierte noch an einem 9. Mai 2021: Auf einem digitalen Parteitag bestätigt die SPD Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten - und zwar mit 96,2 Prozent der Stimmen. Scholz greift in seiner Rede Grüne und Union scharf an und verweist auf seine Erfahrung. In Umfragen liegt die SPD bei nur 15 Prozent. 1994: Nelson Mandela wird von der ersten demokratischen Volksvertretung Südafrikas zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes gewählt. Mandela leitet die Umgestaltung des Staates und der Gesellschaft weg von der Apartheid und der Minderheitenherrschaft. 1964: Der 1. FC Köln wird erster deutscher Fußballmeister der neu gegründeten Bundesliga. Bei der rauschenden Meisterfeier platzt das Geißbockheim in Köln-Müngersdorf aus allen Nähten.

7:59 Uhr Künstliche Intelligenz unterstützt Badeaufsicht in Wittlich Ich bin immer wieder erstaunt, welche Aufgaben sogenannte "Künstliche Intelligenz" (KI) inzwischen übernehmen kann. Aktuelles Beispiel: die Badeaufsicht im neuen Vitelliusbad in Wittlich. Das Freibad wurde für 30 Millionen Euro umgebaut. Die Kameras des Bades sollen nun mit der KI einer Firma verbunden werden, die das Schwimmverhalten in den Becken beobachtet, analysiert und so fortwährend lernt, was kritische Situationen sind. Wenn Schwimmende in Gefahr sein könnten, sendet die KI einen Alarm an die Badeaufsicht. Nach Angaben der Firma kann mit der KI bis zu sechsmal schneller reagiert werden als zuvor ohne KI. Einzelheiten und Bilder zum umgebauten Freibad in Wittlich findet ihr hier. Sowohl Sport- als auch Hobbyschwimmer sollen auf ihre Kosten kommen. Dafür stehen unter anderem vier 50-Meter-Bahnen zur Verfügung. SWR Auch Sportler und Hobbyschwimmer sollen auf ihre Kosten kommen. Dafür stehen unter anderem vier 50-Meter-Bahnen zur Verfügung.

7:38 Uhr Montabaur: Größte Jugendherberge in Rheinland-Pfalz geplant Für alle, die ab und zu gerne in Jugendherbergen unterkommen wie ich, ist das vielleicht eine interessante Info: Montabaur soll eine Jugendherberge mitten in der Stadt bekommen. Sie soll mit fast 400 Betten die größte Jugendherberge in Rheinland-Pfalz werden. Das Jugendherbergswerk will das alte Rathaus umbauen und auf drei Etagen fast 90 Zimmer und Tagungsräume anbieten - es rechnet mit bis zu 80.000 Übernachtungen pro Jahr von Schulklassen, Gruppen oder Familien mit Kindern. Damit die Pläne umgesetzt werden können, wollen die Stadt und die Verbandsgemeinde das alte Rathaus an das Jugendherbergswerk verkaufen. Vorher müssen die Kommunalpolitiker zustimmen. Die endgültige Entscheidung soll es Ende Juni geben. Sendung am Fr. , 9.5.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:25 Uhr NABU-Aktion am Wochenende: Vögel zählen Wer Lust hat, kann beim Sonne-genießen am Wochenende gleich etwas für unsere Vogelwelt tun: Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) ruft nämlich dazu auf, bei der jährlichen großen Vogelzählung mitzumachen. Damit sollen möglichst viele Daten zur Artenvielfalt gesammelt werden. Um die Schwalben machen sich die Naturschützer in diesem Jahr besonders Sorgen. Viele Tiere seien aufgrund von Starkregen verhungert oder erfroren. Der NABU bittet Vogelzähler, ein besonderes Augenmerk auf Schwalben zu haben. So sehen etwa die Rauchschwalben aus: Um die Schwalben machen sich Naturschützer in diesem Jahr besonders große Sorgen. Hier zwei Rauchschwalben (Hirundo rustica) Ende April diesen Jahres bei der Paarung auf einem Pfosten, Männchen mit ausgebreiteten Flügeln. picture-alliance / Reportdienste imageBROKER | Wilfried Martin Die Zählaktion im letzten Jahr kam zu dem Ergebnis, dass es in Rheinland-Pfalz, vor allem auch auf Wiesen und Feldern, immer weniger Vögel gibt. Die Zahl der Feldlerchen hat sich laut Statistiken seit 1990 in Deutschland fast halbiert. Auch Kiebitze und Rebhühner gibt es immer weniger.

7:12 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Der frisch gewählte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist heute zu einem Antrittsbesuch nach Brüssel. Dort wird er EU-Ratspräsident Antonio Costa, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte treffen. Voraussichtlich werden sie darüber sprechen, wie die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Industrie gestärkt werden kann und wie die neue EU-Verteidigungspolitik gestaltet werden könnte. Ein weiteres Thema dürfte die Ukraine-Hilfe sein. Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen findet auf dem Roten Platz in Moskau die traditionelle Militärparade zum 80. Jahrestag des Siegs über Nazi-Deutschland statt. An der Zeremonie nehmen neben Russlands Präsident Wladimir Putin führende Politiker befreundeter Staaten teil, darunter der chinesische Präsident Xi Jinping und das brasilianische Staatsoberhaupt Luiz Inacio Lula da Silva. In Berlin wird am Abend der Deutsche Filmpreis verliehen. Er gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Der Film "September 5" über das Olympia-Attentat 1972 in München ist gleich zehnmal für den Deutschen Filmpreis nominiert und damit so oft wie keine andere Produktion. Daneben sind fünf weitere Filme in der Kategorie bester Spielfilm vorgeschlagen. Dazu gehört das Drama "In Liebe, Eure Hilde". Es erzählt auf bewegende Art von der NS-Widerstandskämpferin Hilde Coppi (1909–1943).

7:00 Uhr Was Bischöfe in Rheinland-Pfalz zur Papstwahl sagen Weil die Papstwahl und ihre Folgen für die katholische Kirche - auch in Deutschland - DAS Thema heute ist, schauen wir jetzt mal konkret auf ein paar Reaktionen aus Rheinland-Pfalz. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf erhofft sich von Papst Leo XIV., dass er als Vermittler eintritt, der die "unterschiedlichen Formen des Katholisch-Seins" in der Weltkirche wertschätzt. Der Trierer Bischof Stephan Ackermann sprach von einer großen Überraschung. "Er ist jemand, der von Papst Franziskus ernannt worden ist und von daher glaube ich, dass das in der Spur von Papst Franziskus weiter läuft", so Ackermann. Auf Leo XIV. ruhen nach Worten des Speyerer Bischofs Karl-Heinz Wiesemann nun "viele Hoffnungen und Erwartungen". Er sei zuversichtlich, dass der neue Papst auf dem von seinem Vorgänger begonnenen Weg der synodalen Erneuerung der Kirche entschieden und mutig weitergehen wolle.

Das Wochenende naht - und damit auch der Wochenendverkehr. Hier gibt es wie immer unseren Verkehrsservice, damit ihr gut ans Ziel kommt. Gerade ist auf der A61 Ludwigshafen Richtung Hockenheim zwischen dem Kreuz Speyer und Hockenheim 3 km stockender Verkehr:

6:27 Uhr Zwei Schwerstverletzte - Großeinsatz im Landkreis Cochem-Zell Im rheinland-pfälzischen Landkreis Cochem-Zell läuft ein Großeinsatz der Polizei. Auslöser des Einsatzes in der Ortslage Urmersbach sei "nach derzeitigen Erkenntnissen ein Vorfall, in dessen Verlauf zwei Personen schwerst verletzt wurden", berichtete die Polizei am Abend. "Zu den näheren Umständen können wir derzeit keine Angaben machen, auch nicht zu der Frage, ob ein Gewaltdelikt vorliegt", hieß es weiter. Gefahr für unbeteiligte Personen bestehe nicht. Im Einsatz sind oder waren den Angaben zufolge Polizeikräfte sowie zwei Rettungshubschrauber. Die Polizei will im Verlauf des Tages weitere Details bekannt geben. Sendung am Fr. , 9.5.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:14 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Es ist wieder soweit: Wie jedes Frühjahr ruft der Naturschutzbund Nabu wieder zu seiner Zählaktion "Stunde der Gartenvögel" auf. Eine Stunde lang die Vögel im Garten, auf dem Balkon oder im Park beobachten und die höchste Anzahl jeder Vogelart, die innerhalb dieser Stunde gleichzeitig beobachtet wird, dem Nabu melden. Die Vogelzählung läuft vom 9. bis zum 11. Mai. Gestern ist ja die Studie zum Missbrauch im Bistum Speyer vorgestellt worden. Die beauftragte Universität Mannheim enthüllt ein System von Verleugnung und Verschleierung in der Kirche. Heute will sich das Bistum Speyer dazu äußern. Erwartet werden unter anderem Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann sowie Generalvikar Markus Magin und ein Vertreter des Betroffenenbeirats.

6:03 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz Das Wetter bleibt wie es ist: sonnig! Optimale Bedingungen für einen gelungenen Start in ein sommerliches Wochenende. Denn auch Samstag und Sonntag zeigt sich die Sonne den ganzen Tag bei Höchsttemperaturen von bis zu 25 Grad. Mehr Details hat unsere SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert für euch. Video herunterladen (39,5 MB | MP4)