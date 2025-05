Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:37 Uhr Bewaffneter Mann betritt Moschee Ein noch sehr undurchsichtiges Ereignis in Bendorf: Dort hat am Abend ein mit zwei Messern bewaffneter Mann eine Moschee betreten. Was dann passierte, sei noch unklar, teilt die Polizei Koblenz mit. Verletzt wurde niemand. Offenbar konnten die Moscheebesucher den 30-Jährigen dazu bringen, die Messer herauszugeben oder abzulegen. Er sei schließlich unbewaffnet aus der Moschee herausgekommen. Der Mann kam in Polizeigewahrsam. Die Polizei geht derzeit weder von einem extremistischen oder religiösen Motiv aus, sondern von persönlichen Gründen. Details soll es im Laufe des Tages geben.

7:27 Uhr Papstwahl die Zweite: Schnelle Entscheidung? Apropos Papstwahl: Der Trierer Bischof Stephan Ackermann rechnet mit einer schnellen Entscheidung, wer der Nachfolger des verstorbenen Papstes Franziskus wird. Das sagte er im SWR Interview.

7:17 Uhr Umfrage: Verfolgt ihr die Papstwahl? Die Sixtinische Kapelle bei den Vorbereitungen für das Konklave zur Wahl des neuen Papstes. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Geisler-Fotopress | Vatican Media Im Vatikan beginnt heute die Papstwahl. Alle wahlberechtigten Kardinäle werden sich in die Sixtinische Kapelle zurückziehen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit den Nachfolger von Papst Franziskus bestimmen. Wie lange das dieses Mal dauern wird, ist offen.

7:05 Uhr Tödlicher Motorradunfall Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist gestern bei einem Unfall im Kreis Altenkirchen ums Leben gekommen. Die Polizei schrieb in ihrer Mitteilung in der Nacht, dass der Fahrer auf einer Straße bei Rosenheim ins Schleudern geriet und stürzte. Warum er die Kontrolle verlor, ist noch nicht bekannt.

6:25 Uhr Zwei Häuser in Trier ausgebrannt Die Feuerwehr ist gestern Nachmittag in Trier-Feyen zu einem Großeinsatz ausgerückt: zwei Wohnhäuser waren dort in Brand geraten. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber beide Gebäude sind jetzt unbewohnbar. Eine benachbarte Kita und eine Schule bleiben heute vorsichtshalber geschlossen. Hier seht ihr kurze Eindrücke von den Löscharbeiten: Video herunterladen (11,7 MB | MP4)

6:15 Uhr Merz ist Kanzler - Reaktionen aus RLP Das hatte sich Friedrich Merz auch anders vorgestellt: Erst am Nachmittag und erst nach dem zweiten Wahlgang ist er gestern zum Kanzler gewählt worden. Eine Zusammenfassung des gestrigen Tages und Reaktionen aus Rheinland-Pfalz seht ihr hier im Video: Video herunterladen (55,6 MB | MP4)

6:07 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags kommt heute zu einer Sitzung zusammen. Topthema ist die Einstufung der Bundes-AfD als rechtsextremistische Partei und wie Rheinland-Pfalz mit der Einstufung umgehen will. In Ramstein demonstrieren die Gewerkschaften ver.di und NGG vor der Zufahrt zur Airbase Ramstein. Grund sind die laufenden Tarifverhandlungen um Gehaltserhöhungen für die 12.000 Zivilbeschäftigten der US-Truppen in Deutschland. In Mendig steigt heute die 3. Schneepflug-Meisterschaft des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM). Die zwei besten Teams qualifizieren sich für die Deutsche Schneepflugmeisterschaft im September in Marktredwitz. Da kann man nur hoffen, dass das Wetter mitspielt.

6:03 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz Heute startet die Pfalz mit etwas Sonne, sonst dominieren Wolken und stellenweise leichter Regen, so Wetterexpertin Claudia Kleinert. Im Tagesverlauf zeigen sich örtlich wieder Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 Grad in der Eifel und 17 Grad in der Südpfalz. Video herunterladen (22,7 MB | MP4)