Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:45 Uhr Urteil im Postbetrugs-Prozess in Landau erwartet Diese Betrüger gingen äußerst dreist vor: Sie sollen Rechnungen aus Briefkästen abgefangen und manipuliert haben, um an Geld zu kommen. 30.000 Euro sollen sie auf diese Weise erbeutet haben. Heute soll am Landgericht Landau das Urteil fallen. Gestern wurden die Plädoyers gehalten. Ein paar weitere Einzelheiten zu dem Fall hat SWR-Reporter Thilo Eickhoff:

6:36 Uhr Das sind die neuen Ministerinnen und Minister aus Rheinland-Pfalz Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist das mit den Gesichtern und Namen eines neuen Bundeskabinetts immer so, wie ich mir das bei Lehrkräften am Anfang eines neuen Schuljahres vorstelle: Ich schaue mir die Gesichter an, versuche mir dir Namen zu merken, manchmal klappt es direkt und bei anderen denke ich nach einem Jahr immer noch: Wie war sein Name doch gleich? 😅 Damit euch das zumindest für die drei Ministerinnen und Minister aus Rheinland-Pfalz nicht so geht, könnt ihr hier nochmals in Ruhe nachlesen, wen "wir" da eigentlich nach Berlin schicken: Drei Rheinland-Pfälzer für Berlin Hubig, Hubertz und Schnieder sollen als Bundesminister vereidigt werden CDU-Chef Friedrich Merz soll heute zum Kanzler gewählt werden. Auch die neuen Kabinettsmitglieder sollen ernannt und vereidigt werden, darunter drei aus Rheinland-Pfalz.

6:30 Uhr So läuft es auf den Straßen... Ob Baustellen oder viel Verkehr - bevor ihr los müsst, schaut gerne noch einmal in unseren Verkehrsservice, wie es auf eurer Strecke aussieht: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:16 Uhr Vor der Vereidigung: Neue Bundesjustizministerin Hubig im SWR Aktuell-Interview Heute will sich CDU-Chef Friedrich Merz in Berlin zum zehnten Bundeskanzler wählen lassen. Und auch für Stefanie Hubig (SPD) wird der heutige Tag der bisherige Höhepunkt ihrer politischen Karriere: Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin gibt ihr Amt ab und wird als Bundesjustizministerin vereidigt. Im Gespräch mit SWR Aktuell am Montagabend blickte Stefanie Hubig voraus auf ihre neuen Aufgaben, zu denen auch der prüfende Blick auf die deutsche Asylpolitik zählt. Video herunterladen (64,5 MB | MP4)

6:03 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz Wer Glück hat, kann für ein paar Stunden heute die Sonne genießen, gerade am Vormittag sind weniger Wolken unterwegs. Es bleibt aber nach wie vor bei Höchsttemperaturen unter 20 Grad und wenn die meisten von uns Feierabend haben, ist es schon wieder vielerorts bedeckt bei leichtem Wind aus Nordost. Ungefähr so ist dann auch das Wetter in den kommenden Tagen, wie Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend erklärt hat: Video herunterladen (25,3 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Was sind die Ursachen von Einsamkeit in der modernen Gesellschaft und wie kann man ihnen entgegenwirken? Sozialministerin Dörte Schall (SPD) erläutert in einer Pressekonferenz, mit welchen Initiativen und Maßnahmen die rheinland-pfälzische Landesregierung Einsamkeit bekämpfen will. Wie kann im ländlichen Raum die Nahversorgung gesichert und der stationäre Handel gefördert werden? Die IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz und die kommunalen Spitzenverbände präsentieren dazu Lösungsansätze. Sie fordern unter anderem eine Reform des Ladenöffnungsgesetzes. Wie kann man überzeugend argumentieren? Nach den Debatten auf Schul- und Regionalebene beim Landesfinale "Jugend debattiert" treffen jetzt die besten Schülerinnen und Schüler aus Rheinland-Pfalz aufeinander. Nur die beiden Besten der jeweiligen Altersgruppe qualifizieren sich für das Bundesfinale in Berlin.