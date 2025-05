Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:08 Uhr Das passierte noch an einem 5. Mai 1990: In Bonn beginnt die erste Runde der Zwei-plus-Vier-Gespräche zwischen der BRD, der DDR und den vier Siegermächten Frankreich, Großbritannien, der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten. Am Ende steht die Deutsche Wiedervereinigung. 1937: In Hamburg läuft der Luxusdampfer "Wilhelm Gustloff" vom Stapel. Benannt ist das Schiff nach dem Schweizer Landesgruppenleiter der NSDAP. Das Schiff ist zu dieser Zeit das größte Kreuzfahrtschiff der Welt und ein Vorzeigeobjekt für die Nazis. Bis zu 1.463 Gäste kann das Schiff beherbergen. 1961: Alan B. Shepard fliegt als erster US-Amerikaner ins All. Shepard hat dem Raumschiff den Namen Freedom 7 gegeben.

7:50 Uhr Gerettetes Rehkitz hat neues Zuhause Jetzt wird es tierisch, es gibt Neues vom geretteten Reh: Das war ja kürzlich völlig verängstigt neben seiner toten Mutter auf der Autobahn gefunden und gerettet worden - wir hatten über die Rettung in unseren Good News berichtet. Jetzt hat ein Kollege von mir das junge Tier in seinem neuen Zuhause besucht und festgestellt: Es ist auf dem besten Weg, gesund und stark zu werden. Aber lest selbst! SWR

7:28 Uhr Prozessbeginn wegen totem Mieter Spannend wird es heute am Amtsgericht Daun - dort soll der Prozess wegen eines toten Mieters beginnen. Auf der Anklagebank sitzt der Vermieter. Ihm wird unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. Er soll seinem Mieter im Herbst 2023 unter anderem Strom, Wasser und Heizung abgestellt haben. Jetzt gilt es, viele Fragen zu klären, zum Beispiel, warum der Mieter sterben musste. Außerdem ist es das dritte Mal, dass der Prozess gegen den 78-jährigen Vermieter starten soll. Zwei Mal ist er bisher ausgefallen. Einzelheiten könnt ihr hier nachlesen: Daun Prozess startet zum dritten Mal Mieter tot: Vermieter wegen unterlassener Hilfeleistung in Daun vor Gericht Warum musste ein Mieter sterben? Damit beschäftigt sich am Montag das Amtsgericht Daun. Der Prozess startet heute im dritten Anlauf. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:13 Uhr 🚊Zugausfälle wegen Personalmangels im Stellwerk Ludwigshafen Und es ist nicht so, als hätten wir heute morgen nicht genug Verkehrsmeldungen - jetzt betrifft es mal wieder die Bahn: Im Stellwerk Ludwigshafen fehlt weiter Personal - deshalb fallen ab heute der Regionalexpress RE14 von Mannheim nach Mainz und die S44 ins BASF-Werk aus. Der Nahverkehrszweckverband geht davon aus, dass es noch bis Oktober dauern kann, bis diese Züge wieder fahren. Intercitys und Güterzüge werden rechtsrheinisch umgeleitet. Verbesserungen gibt's dagegen zwischen Bad Dürkheim und Freinsheim, wo seit März der Zugverkehr nach 8 Uhr eingestellt war und durch Busse ersetzt wurde: Ab heute fahren wieder ganztägig Züge, und zwar im 60-Minuten-Takt. Sendung am Mo. , 5.5.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

7:05 Uhr B10-Tunnel bei Annweiler sind nachts gesperrt Und da wir gerade beim Verkehr sind, bleiben wir da auch noch einmal - Achtung, Sperrungen in Sicht! Die B10 zwischen Wellbachtal und Annweiler Ost wird in den kommenden vier Nächten, also bis einschließlich die Nacht von Donnerstag auf Freitag, immer ab 20 Uhr gesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität will dort die vier Tunnel reinigen und überprüfen. In der Nacht, von Donnerstag auf Freitag ist außerdem die Strecke zwischen Annweiler-Ost und Queichhambach-West wegen Mäharbeiten blockiert. Der Verkehr wird über die parallel verlaufende Landesstraße durch Rinnthal, Annweiler und Queichhambach umgeleitet. Die Sperrungen der B10 enden jeweils spätestens um 6 Uhr morgens. Sendung am Mo. , 5.5.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

6:41 Uhr Gleich zwei Frauen aus RLP als SPD-Ministerinnen? Ich finde ja, wenn sich eine neue Bundesregierung bildet, ist das immer so ein bisschen wie beim "Trimagischen Turnier" in den Harry-Potter-Romanen. Ganz viele Leute werfen ihren Namen in den Ring, es wird wild spekuliert und am Ende ist mindestens eine große Überraschung dabei. Auch wenn die SPD heute vermutlich keine Zettel aus einem magischen Feuerkelch ziehen wird, schauen natürlich alle politisch Interessierten darauf, wen die Sozialdemokraten hervorzaubern. Der rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten Verena Hubertz aus dem Wahlkreis Trier werden dabei zum Beispiel gute Chancen auf ein Ministeramt ausgerechnet. Die 37-Jährige könnte neue Bauministerin werden. Ein weiterer Name, der in vielen Medienberichten kursiert, ist der von Stefanie Hubig, der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin. Sie wird als neue Bundesjustizministerin gehandelt. Sendung am Mo. , 5.5.2025 0:00 Uhr, Die Nacht, SWR1

6:36 Uhr Neue Bürgermeister im Westerwald Guten Morgen in den Westerwald! Bei euch haben drei Verbandsgemeinden einen neuen Bürgermeister: In Bad Marienberg hat sich Marvin Kraus von der CDU mit 57 Prozent gegen SPD-Mann Karsten Lucke durchgesetzt. Kraus wird Nachfolger von Andreas Heidrich. In Montabaur bleiben Ulrich Richter-Hopprich und in Wallmerod Klaus Lütkefedder Bürgermeister. Die Amtsinhaber waren jeweils die einzigen Kandidaten. Sendung am Mo. , 5.5.2025 6:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten - Radionachrichten

6:06 Uhr ⚽Fußball: Rhein-Main-Derby unentschieden, Bayern München vorzeitig Deutscher Meister In der Fußball-Bundesliga hat Mainz gegen Frankfurt im Rhein-Main-Derby 1:1 gespielt. Für den FSV steht ein Startplatz in der Conference oder sogar der Europa League damit auf der Kippe. Mainz muss am 33. Spieltag beim VfL Bochum gewinnen, sonst endet eine herausragende Saison für die 05er ohne europäisches Happy End. Zuvor war der FC Bayern München vorzeitig Deutscher Meister geworden, weil Verfolger Leverkusen in Freiburg nicht über ein 2:2 hinaus kam. Die Münchner können in dieser Saison nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden. Alles Weitere haben die Kollegen von der Sportschau: Auch Mainz hilft der Punkt nicht Burkardt verlängert Frankfurts Warten auf die Champions League Mit einem Sieg gegen Mainz 05 hätte Eintracht Frankfurt den Einzug in die Königsklasse klarmachen können - doch das Vorhaben misslang. Weil Jonathan Burkardt mal wieder den Torrie…

6:04 Uhr 🌩️So viele Blitzeinschläge gab es im vergangenen Jahr In Rheinland-Pfalz hat es im vergangenen Jahr deutlich weniger geblitzt als im Jahr davor. Laut Blitz-Informationsdienst Aldis/Blids wurden mehr als 8.850 Blitze im Land gezählt, die Blitzdichte war aber regional sehr unterschiedlich. Am häufigsten blitzte es mit 0,74 Mal pro Quadratkilometer im Kreis Bernkastel-Wittlich, knapp gefolgt vom Kreis Cochem-Zell mit 0,70 Mal und in der Vulkaneifel zeigt die Statistik 0,69 Blitze pro Quadratkilometer. Die wenigsten Blitze wurden in Landau und Kaiserslautern registriert. Blitzhauptstadt in Deutschland bleibt das bayerische Rosenheim - mit fast 3 Blitzen pro Quadratmeter. Sendung am Mo. , 5.5.2025 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten - Radionachrichten

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die SPD will heute die Namen ihrer Kabinettsmitglieder für die künftige Bundesregierung verkünden. Unter den Namen der möglichen SPD-Ministerinnen und -Minister kursieren auch zwei Politikerinnen aus Rheinland-Pfalz. Bislang ist der künftige Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) das einzige rheinland-pfälzische Kabinettsmitglied. Ab heute muss sich ein 78-jähriger Vermieter wegen unterlassener Hilfeleistung vor dem Amtsgericht Daun verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, seinem Mieter Strom, Wasser und Heizung abgestellt zu haben. Außerdem soll er das Schloss der Haustür ausgetauscht haben, ohne dem Mieter einen neuen Schlüssel geben. Der 65-Jähriger wurde stark unterkühlt auf der Straße gefunden und starb in der Folge an Herzversagen, womöglich in Kombination mit der Unterkühlung. Zum heutigen internationalen Hebammentag öffnen die Hebammen und Stillberaterinnen der Diakonie Kliniken Hunsrück in Simmern ihren Kreißsaal. Dabei handelt es sich um den ersten nur von Hebammen geführten Kreißsaal in Rheinland-Pfalz. Dort kümmern sich nur Hebammen um die Schwangeren, die ihr Kind ohne ärztliche Hilfe auf die Welt bringen wollen. Den Hebammenkreißsaal gibt es seit etwa einem Jahr.

6:01 Uhr So wird das Wetter in RLP Hochdruck dominiert unser Wetter in den nächsten Tagen, sagte Karsten Schwanke in seiner Wettervorhersage am Abend. Dabei bleibt es aber wie schon gestern eher kühl. Wer also die warmen Jacken angesichts des frühsommerlichen Wetters schon weggepackt hat, muss sie spätestens jetzt nochmal rausholen. Immerhin soll es heute Vormittag recht freundlich werden, bevor am Nachmittag wieder ein paar Wolken ins Land ziehen. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und maximal 16 Grad. In den nächsten Tagen bleibt das Wetter wechselhaft, bei höchstens 18 Grad. Nur gaaanz langsam bewegen sich die Temperaturen dann in den nächsten zwei Wochen nach oben. Video herunterladen (21,9 MB | MP4)