Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:36 Uhr Neue Bürgermeister im Westerwald Guten Morgen in den Westerwald! Bei euch haben drei Verbandsgemeinden einen neuen Bürgermeister: In Bad Marienberg hat sich Marvin Kraus von der CDU mit 57 Prozent gegen SPD-Mann Karsten Lucke durchgesetzt. Kraus wird Nachfolger von Andreas Heidrich. In Montabaur bleiben Ulrich Richter-Hopprich und in Wallmerod Klaus Lütkefedder Bürgermeister. Die Amtsinhaber waren jeweils die einzigen Kandidaten. Sendung am Mo. , 5.5.2025 6:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten - Radionachrichten

6:06 Uhr ⚽Fußball: Rhein-Main-Derby unentschieden, Bayern München vorzeitig Deutscher Meister In der Fußball-Bundesliga hat Mainz gegen Frankfurt im Rhein-Main-Derby 1:1 gespielt. Für den FSV steht ein Startplatz in der Conference oder sogar der Europa League damit auf der Kippe. Mainz muss am 33. Spieltag beim VfL Bochum gewinnen, sonst endet eine herausragende Saison für die 05er ohne europäisches Happy End. Zuvor war der FC Bayern München vorzeitig Deutscher Meister geworden, weil Verfolger Leverkusen in Freiburg nicht über ein 2:2 hinaus kam. Die Münchner können in dieser Saison nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden. Alles Weitere haben die Kollegen von der Sportschau: Auch Mainz hilft der Punkt nicht Burkardt verlängert Frankfurts Warten auf die Champions League Mit einem Sieg gegen Mainz 05 hätte Eintracht Frankfurt den Einzug in die Königsklasse klarmachen können - doch das Vorhaben misslang. Weil Jonathan Burkardt mal wieder den Torrie…

6:04 Uhr 🌩️So viele Blitzeinschläge gab es im vergangenen Jahr In Rheinland-Pfalz hat es im vergangenen Jahr deutlich weniger geblitzt als im Jahr davor. Laut Blitz-Informationsdienst Aldis/Blids wurden mehr als 8.850 Blitze im Land gezählt, die Blitzdichte war aber regional sehr unterschiedlich. Am häufigsten blitzte es mit 0,74 Mal pro Quadratkilometer im Kreis Bernkastel-Wittlich, knapp gefolgt vom Kreis Cochem-Zell mit 0,70 Mal und in der Vulkaneifel zeigt die Statistik 0,69 Blitze pro Quadratmeter. Die wenigsten Blitze wurden in Landau und Kaiserslautern registriert. Blitzhauptstadt in Deutschland bleibt das bayerische Rosenheim - mit fast 3 Blitzen pro Quadratmeter. Sendung am Mo. , 5.5.2025 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten - Radionachrichten

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die SPD will heute die Namen ihrer Kabinettsmitglieder für die künftige Bundesregierung verkünden. Unter den Namen der möglichen SPD-Ministerinnen und -Minister kursieren auch zwei Politikerinnen aus Rheinland-Pfalz. Bislang ist der künftige Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) das einzige rheinland-pfälzische Kabinettsmitglied. Ab heute muss sich ein 78-jähriger Vermieter wegen unterlassener Hilfeleistung vor dem Amtsgericht Daun verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, seinem Mieter Strom, Wasser und Heizung abgestellt zu haben. Außerdem soll er das Schloss der Haustür ausgetauscht haben, ohne dem Mieter einen neuen Schlüssel geben. Der 65-Jähriger wurde stark unterkühlt auf der Straße gefunden und starb in der Folge an Herzversagen, womöglich in Kombination mit der Unterkühlung. Zum heutigen internationalen Hebammentag öffnen die Hebammen und Stillberaterinnen der Diakonie Kliniken Hunsrück in Simmern ihren Kreißsaal. Dabei handelt es sich um den ersten nur von Hebammen geführten Kreißsaal in Rheinland-Pfalz. Dort kümmern sich nur Hebammen um die Schwangeren, die ihr Kind ohne ärztliche Hilfe auf die Welt bringen wollen. Den Hebammenkreißsaal gibt es seit etwa einem Jahr.

6:01 Uhr So wird das Wetter in RLP Hochdruck dominiert unser Wetter in den nächsten Tagen, sagte Karsten Schwanke in seiner Wettervorhersage am Abend. Dabei bleibt es aber wie schon gestern eher kühl. Wer also die warmen Jacken angesichts des frühsommerlichen Wetters schon weggepackt hat, muss sie spätestens jetzt nochmal rausholen. Immerhin soll es heute Vormittag recht freundlich werden, bevor am Nachmittag wieder ein paar Wolken ins Land ziehen. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und maximal 16 Grad. In den nächsten Tagen bleibt das Wetter wechselhaft, bei höchstens 18 Grad. Nur gaaanz langsam bewegen sich die Temperaturen dann in den nächsten zwei Wochen nach oben. Video herunterladen (21,9 MB | MP4)