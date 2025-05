6:38 Uhr

Drohne verhindert Flug des Rettungshubschraubers

Ok, es war vielleicht nur doof und keine Absicht. Das ändert aber nichts daran, dass eine schwer verletzte Frau eine Stunde unnötig länger am Unfallort sein musste, weil der extra angeforderte Rettungshubschrauber nicht starten konnte. Grund: Über der Unfallstelle kreiste eine Drohne. Deren Pilot blieb unauffindbar. Die Frau, die zuvor mit ihrem Motorrad verunglückt war, musste schließlich per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein beteiligter Polizist meinte dazu, so etwas habe er in 20 Jahren noch nicht erlebt.