Der tödliche Topfstelzen-Unfall in einer Kita, ein brennendes Mehrfamilienhaus und Stromausfall in der Nacht - das und mehr hier im Ticker:

7:17 Uhr Gegen Tigermücken in Worms Ein "Guten Morgen" an alle Wormser und Wormserinnen - jetzt seid ihr gefragt! Und zwar eure Beobachtungsgabe! Wenn ihr mal Zeit habt, geht doch mal auf die Pirsch nach der Tigermücke. Keine Bitte von mir, aber von der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Schnakenbekämpfung - kurz KABS. Diese bittet Wormser Bürgerinnen und Bürger um Hilfe bei der Bekämpfung der Tigermücke. Die eingeschleppte Mückenart könne gefährliche Krankheiten übertragen und müsse daher gestoppt werden. Um einschätzen zu können, ob sich die Tigermücke in Worms verbreitet hat, sollt ihr beobachten, ob Tigermücken unterwegs sind. Sie sind etwa einen Cent groß und haben einen weißen Streifen auf dem Kopf und Körper. Wer eine Tigermücke sieht, soll sie fotografieren und die Bilder an die KABS schicken.

7:06 Uhr Taxi-Protest gege Uber und Co in Mainz Ein Autokorso, der nur aus Taxis besteht. Das sieht man auch eher selten. In Mainz gab es das gestern Nachmittag in der Innenstadt zu sehen. Etwa 100 Taxifahrerinnen und Taxifahrer haben so gegen Online-Fahrdienste wie Uber protestiert, die ihre Dienste per App anbieten. Die Taxifahrer fordern, dass Taxi- und Uber-Transporte zu gleichen Bedingungen fahren sollen. Zum Beispiel solle es auch bei Uber einen Mindestpreis und einen Wegstreckenzähler geben. "Fairer Wettbewerb - gleiche Bedingungen für alle" so die Forderung. Sendung am Mi. , 23.4.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

6:58 Uhr Gigafactory für Batterien in Kaiserslautern: Platzt der Traum? Wie ihr vielleicht wisst, war in Kaiserslautern eine Batteriefabrik der Superlative geplant. In einem neuen Werk des Unternehmens ACC sollten dort Batterien für 600.000 E-Autos pro Jahr vom Band gehen. Doch statt eines Produktionsstarts ab 2025 liegt der Bau auf dem Opelgelände seit knapp zwei Jahren auf Eis. Der Hauptgrund: Die Batterien des Unternehmens sind nicht wettbewerbsfähig, 50 Prozent sind Ausschussware. Sind das Megaprojekt und die erhofften Arbeitsplätze noch zu retten? Wir haben mit Verantwortlichen von ACC und aus der Politik und mit Experten gesprochen: Kaiserslautern Krise der E-Mobilität Platzt der Traum von der Mega-Batteriefabrik in Kaiserslautern? Die Pläne ließen Politik und Stadt jubeln: In Kaiserslautern sollte eine Gigafactory - eine Batteriefabrik der Superlative - entstehen. Inzwischen ruht das Projekt. Was nun? 20:15 Uhr Zur Sache Rheinland-Pfalz! SWR RP

6:38 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern In Kaiserslautern hat es am Abend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Es gab deshalb einen größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Warum das Feuer in dem Haus in der Fabrikstraße ausbrach, ist bisher nicht bekannt. Verletzt wurde zum Glück niemand, die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Wegen des starken Rauches mussten allerdings die Bewohner bei Freunden und Familie die Nacht verbringen. Sendung am Do. , 24.4.2025 6:30 Uhr, Regionalnachrichten Kaiserslautern

6:29 Uhr Schussgeräusch kam von defektem Lautsprecher Was defekte Technik alles so auslösen kann...Zum Beispiel gestern auf dem Flugplatz in Spangdahlem in der Eifel. Da wurde eine Übung wegen eines Schussgeräusches unterbrochen. Kurze Zeit später erklärten die Verantwortlichen, dass ein Kurzschluss an einem defekten Lautsprecher den Knall ausgelöst habe. Sendung am Mi. , 23.4.2025 19:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten - Nachrichten

6:16 Uhr Stromausfall im Westerwald In Bad Marienberg im Westerwald sowie in angrenzenden Ortschaften ist in der Nacht der Strom ausgefallen. Die Störung war laut Polizei kurz vor drei Uhr gemeldet worden. In Hardt bei Bad Marienberg blieb der Strom länger weg. Dort wird die Störung derzeit behoben, teilte der zuständige Stromversorger mit, die Energienetze Mittelrhein. Die Ursache des Stromausfalls ist noch nicht klar. Sendung am Do. , 24.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

6:07 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Seit einem guten Jahr regelt das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis (KCanG) in Deutschland den privaten Besitz, Anbau und Konsum von Cannabis für Erwachsene. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) zieht heute eine Bilanz für Rheinland-Pfalz. Ab dem 29. April soll die elektronische Patientenakte (ePA) bundesweit nutzbar sein. Um gerade ältere Menschen bei der Nutzung zu unterstützen, soll es in Rheinland-Pfalz "ePA-Coaches" geben. Was es damit auf sich hat, wird am Nachmittag in einer Auftaktveranstaltung zum Projektstart erklärt. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in der Eifel findet diese Woche eine groß angelegte Übung statt. Nach Angaben der Air Force müssen Anwohner mit mehr Lärm als sonst rechnen. Es werden Explosionen und Sirenen zu hören sein - und das noch bis Freitag.

6:04 Uhr Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen zum Tod eines Kita-Kindes ein Nach dem Tod einer Vierjährigen in einer Kita in Limburgerhof vor gut einem Jahr hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Den Kita-Mitarbeitenden sei kein Fehlverhalten nachzuweisen, heißt es. Das Kind hatte sich beim Spielen mit sogenannten Topfstelzen stranguliert. Nicoletta Prevete berichtet:

6:03 Uhr Das Wetter am Donnerstag Wir schauen erstmal aufs Wetter: Das April-Wetter-Intermezzo scheint am Wochenende erst mal vorbei zu sein. Dann kommt die Sonne raus und bringt Temperaturen bis zu 21 Grad mit sich. Soweit die gute Nachricht. Denn vorher wird es noch mal ungemütlich - mit Regen, vielen Wolken und eher kühlen Temperaturen. Also: durchhalten! Video herunterladen (28,7 MB | MP4)