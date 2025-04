Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Dreifachmörder Alexander Meisner hat die Polizei gestern Abend erneut das Wohnhaus des Mannes in Elkenroth kontrolliert. Dort sei ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet worden. Das Fahrzeug habe man überprüft, so ein Sprecher der Polizei, jedoch keine Verbindung zur Tat im benachbarten Weitefeld mit drei Toten herstellen können.

6:05 Uhr

Das Oster-Wetter für Rheinland-Pfalz

Im Moment ist das mit dem Wetter echt eine Lotterie. Am Dienstag wollte ich in der Mittagspause kurz mit dem Hund raus und wir beide kamen klatschnass zurück. Gestern war es dann Mittags total angenehm und am Abend war der Wind hier bei mir in der Südpfalz dann so stark, dass es uns Fell und Jacke fast auf Links gedreht hat. Aber wir wollten ja auf Ostern schauen! 😅

Heute erwarten die Meteorologen regnerisches Wetter. Dazu wird es deutlich kühler als zuletzt, mit Höchstwerten von 7 bis 12 Grad. Laut Vorhersage bleibt es auch zum Osterwochenende bedeckt und regnerisch. Schade. Also Ostereiersuche vorsorglich mal lieber im Haus planen.