In Kaiserslautern wird das Urteil im Fall einer jungen Frau erwartet, die einen Mann mit einem Messer tödlich verletzt haben soll. Die Fahndung nach Alexander Meisner läuft heute bei Aktenzeichen XY. Alle Infos für RLP in unserem Newsticker am Morgen!

6:57 Uhr Früherer Innenminister Lewentz zieht sich aus der Politik zurück Der frühere rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) zieht sich im nächsten Jahr als hauptamtlicher Politiker aus der Landespolitik zurück. Das schreibt die "Rhein-Zeitung". Der 62-jährige werde bei der Landtagswahl im nächsten Jahr nicht mehr kandidieren. Lewentz war von 2011 bis 2022 Innenminister. Im Kontext der Flutkatastrophe im Ahrtal war er zurückgetreten. Sendung am Di. , 15.4.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

6:50 Uhr Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf Landstraße Bei einem schweren Autounfall auf der Landstraße zwischen Dirmstein im Kreis Bad Dürkheim und Offstein im Kreis Alzey-Worms sind gestern zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein 84-jähriger Autofahrer für längere Zeit auf der Gegenfahrbahn unterwegs und stieß kurz vor 14 Uhr frontal mit dem Auto einer 56 Jahre alten Frau zusammen. Beide Autos wurden bei dem Frontalzusammenstoß von der Straße geschleudert. Beide Personen mussten schwerverletzt ins Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. Sendung am Mi. , 16.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Nachrichten

6:42 Uhr Plädoyers im Prozess um tödlichen Messerangriff am Hauptbahnhof Kaiserslautern Der Gerichtsprozess um einen tödlichen Messerstich am Hauptbahnhof Kaiserslautern neigt sich dem Ende zu. Am heutigen Prozesstag vor dem Lautrer Landgericht soll die Beweisaufnahme geschlossen werden. Danach halten Anklage und Verteidigung ihre Schlussvorträge, möglicherweise fällt heute auch das Urteil für die angeklagte 20-jährige Frau. Sie ist unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt, weil sie im vergangenen Jahr einen 64-jährigen Mann im Lautrer Hauptbahnhof tödlich verletzt haben soll. Den Ermittlungen zu Folge hatte der Mann ihr zuvor an den Hintern gefasst. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau zwar bewusst zugestochen hat - aber nicht mit der Absicht, den Mann zu töten. Sollte das Gericht die 20-Jährige wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilen, droht ihr eine mehrjährige Haftstrafe. Sendung am Mi. , 16.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Nachrichten

6:30 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist nach Warschau, um sich dort mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk zu treffen. Angesichts der geplanten Vereidigung von Friedrich Merz (CDU) als neuem Kanzler am 6. Mai dürfte dies den Charakter eines Abschiedsbesuchs haben. Auf der Agenda stehen aber Fragen wie der Umgang mit US-Präsident Donald Trump und die weitere Unterstützung der Ukraine. Dürfen Flüchtlinge nach Griechenland abgeschoben werden, obwohl das Asylsystem dort Defizite aufweist? Über diese Frage verhandelt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Geklagt haben ein Mann, der in Nord-Gaza geboren wurde und dessen Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, und ein Somalier. In den Vorinstanzen hatten die Männer keinen Erfolg. In der Türkei reißt der Protest gegen die Inhaftierung und Absetzung des Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu nicht ab. Die Opposition protestiert jeden Mittwoch - immer an unterschiedlichen Orten in Istanbul. In dieser Woche mobilisiert die Opposition nach Beylikdüzü. Dort wurde der Lokalbürgermeister - wie Imamoglu - im Zuge des jüngsten Vorgehens abgesetzt.

6:19 Uhr Blitzermarathon 2025 - Bilanz der Kontrollwoche in Rheinland-Pfalz Na, hat wer von euch in der vergangenen Woche ein ungewolltes Foto von sich machen lassen? Die Polizei hat verstärkt die Geschwindigkeit auf den Straßen kontrolliert - auch in Rheinland-Pfalz. Jetzt gibt es eine Bilanz: Mehr als zwei Millionen Fahrzeuge wurden in RLP kontrolliert, zehntausende Verstöße wurden dabei festgestellt. Wenn ihr wissen wollt, wie eure Region dabei weggekommen ist, hier die Zahlen der jeweiligen Polizeipräsidien: Rheinland-Pfalz Blitzermarathon 2025 Zehntausende Verstöße bei Kontrollwoche in Rheinland-Pfalz Die Polizei hat vergangene Woche in Rheinland-Pfalz verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Über eine Million Fahrzeuge wurden kontrolliert. Sendung am Di. , 15.4.2025 15:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

Aktuell gibt es eine ungesicherte Unfallstelle auf der A6 bei Kaiserslautern Richtung Mannheim zwischen Dreieck Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn. Bitte fahrt vorsichtig und umsichtig.

6:06 Uhr Das Mittwochswetter für RLP Das sind keine sonnigen Aussichten: Heute soll es vor allem im Westen und Norden von Rheinland-Pfalz regnen. Die Temperaturen erreichen 10 bis 18 Grad, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Am Donnerstag und Karfreitag ist dann im ganzen Land Regen möglich. Erst am Samstag soll es wieder freundlicher werden. Video herunterladen (25,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Prozess um einen tödlichen Messerstich am Hauptbahnhof Kaiserslautern könnte heute zu Ende gehen. Eine junge Frau steht vor Gericht, weil sie laut Anklage einen Mann getötet hat, der sie zuvor begrapscht haben soll. Die Verteidigung spricht von Notwehr, die Staatsanwaltschaft geht von Körperverletzung mit Todesfolge aus. Der Mord an der dreiköpfigen Familie in Weitefeld im Westerwald ist heute Abend Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Die Ermittler erhoffen sich dadurch Hinweise zum Tathergang, Motiv und dem möglichen Aufenthaltsort des mutmaßlichen Mörders Alexander Meisner. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) kommt nach Rheinland-Pfalz. Sie wird in der Benediktinerabtei im Kloster Maria Laach die letzte Predigt in der Fastenzeit halten. Die dortigen Mönche hatten von der Leyen eingeladen.